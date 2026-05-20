povo、Google Pixel 10a 端末購入で5,000円分のGoogle ストアポイントプレゼントキャンペーンを実施

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは2026年5月20日から、povo2.0ユーザーを対象に、Google ストアにおいて開催中の「サッカーキャンペーン」に合わせてGoogle Pixel 10a を購入いただくと、次回以降にGoogle ストアで使える5,000円分のGoogle ストアポイントをプレゼントする「Google ストアコラボキャンペーン」を実施します。

また、現在povo2.0をご利用中でない方もキャンペーン期間中、キャンペーンコードをご入力の上、povo2.0に新規ご登録いただくと、同様に「Google ストアコラボキャンペーン」の対象となり、さらに「1GB(3日間)」および「データ使い放題(3日間)」(注)のプロモコードもプレゼントします。

■キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/234_1_d940b55344d315bca14a4c228877b592.jpg?v=202605201152 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/234_2_9d2afb6a3090327d016f9f228ea80704.jpg?v=202605201152 ]

■Google ストアポイントプレゼント対象端末

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/234_3_cac25ee8d73696f7015e3e8e661d10d7.jpg?v=202605201152 ]

詳細はこちら(https://povo.jp/lp/googlecpn_2026_05/)

Google ストアの「サッカーキャンペーン」の詳細はこちら(https://store.google.com/jp/?hl=ja)

(注)ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があります。

※「Google Pixel」は、Google LLC の商標です。

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。