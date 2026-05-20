プロキャス、給与前払いサービス「JOBPAY」と連携　勤怠データ連携で“当日受取”を実現、採用力・定着率の向上へ

株式会社PROCAN

株式会社PROCAN（本社：東京都中央区、代表取締役：若村和明）が開発・運営を行う、短期派遣業務特化型の労務管理システム「プロキャス」は、株式会社JOBPAYが運営する給与前払いサービス「JOBPAY」との連携機能を、2026年5月より提供開始しました。

本連携により、勤務当日に給与相当額の一部をATMから受け取れる運用が可能となり、給与受取の待ち時間を解消します。

【プロキャス】https://pro-cas.jp/(https://pro-cas.jp/)

【JOBPAY】https://www.jobpay.jp/(https://www.jobpay.jp/)

背景・課題｜スタッフの「すぐに収入を得たい」ニーズに応える

登録型の働き方を選ぶ理由

プロキャスでは、登録型スタッフ550人を対象に「登録型の働き方を選ぶ理由」について昨年５月に調査（※）を行いました。



最多は「すぐに収入を得たい（40.4%）」となり、多くのスタッフが短期間での収入確保を重視していることが明らかになりました。

一方で、給与前払い制度の導入にあたっては、管理担当者の負担となり、現場運用の効率を下げる要因となっていました。

給与前払い制度の課題- 振込タイミングの確認- 個別の前払い対応

さらに、実務面では以下の課題も存在していました。

- 勤務実績と前払い管理を別システムで行うことによる二重入力の負担- 手作業での照合・転記による支払いミスや遅延リスク- 同姓同名スタッフの紐付けミスによるデータ不整合

こうした背景を踏まえ、導入しやすさと運用負担の軽減を両立するため、製品連携を提供開始いたしました。

※調査概要：https://pro-cas.jp/news/20250604.html

【調査方法】 インターネット調査 【調査地域】 全国

【調査対象】 「登録型・スタッフ」経験者18歳以上の男女（男女均等割付）

【サンプル数】 550人 【調査期間】 2025年5月2日(金)～5月5日(月)

連携の概要

プロキャスで集計した勤怠実績をもとに給与計算を行い、そのデータを「JOBPAY」に連携することで、勤務当日に給与相当額の一部を受け取れる仕組みを実現します。

連携は、プロキャスから出力した給与データ（CSV）をJOBPAYの管理画面にアップロードするだけで完了し、追加開発を行うことなく既存の運用に組み込むことが可能です。

これにより、日払い対応を標準化でき、応募率の向上やスタッフ定着率の改善につながるほか、勤怠データに基づいた正確な支払いにより、給与計算や振込対応にかかる管理工数の削減を実現します。

主な特長・導入メリット

１. 実績ベースの前払いでリスクを抑制

プロキャスで集約した勤怠データと連動し、実際の勤怠実績に基づいて前払い処理が行われるため、払い過ぎや不正申請のリスクを抑えた運用が可能です。

２. “当日受取”対応で採用・定着を強化

働いた分を即時に受け取れる環境により、求職者への訴求力が高まり応募率の向上につながるほか、収入の即時性が満足度向上に寄与し、継続的な就業を促進します。

３. 前払い対応と勤怠管理を一体化し工数を削減

前払い処理と勤怠管理を連携することで、個別対応や転記作業を削減し、現場および管理部門双方の業務負担を軽減します。

今後の展開

プロキャスは今後も、現場運用の効率化を支援する機能開発を進め、短期派遣業界における「スマートな現場運営」の実現を目指します。

「プロキャス」について

プロキャスは、ユーザー数7万人を突破し、継続率98％（2026年2月自社調べ）を誇る、「仕事場が変わる短期派遣業務」に特化した労務管理システムです。スタッフ登録から請求書発行まで一気通貫で行うことができ、従来の管理業務を大幅に削減することが可能です。

＜プロキャスでできること＞- スタッフのシフトを直感的な操作でカンタン配置。シフト作成時間が大幅に削減。- スタッフがアプリから勤怠を打刻。稼働実績を管理画面でカンタン管理。- 給与計算を自動化。様々な労働条件のスタッフの給与計算を勤怠実績に基づいて自動計算。プロキャス :https://www.pro-cas.jp/＜お客様の声＞

イベント会社や警備会社の管理担当者様にお話を伺い、具体的なプロキャス活用例をご紹介しています。

JOBPAYについて

お客様の声 :https://www.pro-cas.jp/case/

「JOBPAY」は全国10万台以上のATMからカードで直接現金を受け取れる給与前払いサービスです。

導入企業の従業員の勤怠データ連携により最速で勤務当日に給与相当額の一部が受け取れます。また銀行口座を要さないことで銀行営業日や時間帯に左右されることなく、就業先や自宅最寄りのコンビニエンスストア等のATMから即時に出金可能。年末年始や連休中、また早朝深夜の時間帯であっても手数料はいつも同じで安心して利用できる点も評価されています。

株式会社PROCANとは

『「使いやすい」を当たり前に。』をミッションに掲げ、“世の中の誰もが使いやすい”革新的なシステムを提供しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社PROCAN

設立 ：2020 年 3 月 16 日

代表者 ：代表取締役 若村 和明

資本金 ：6億8276万円（資本準備金含む）

所在地 ：東京都中央区築地3丁目11番6号 築地スクエアビル8階

URL ：https://corp.procan.co.jp

事業内容 ：システム開発事業、プロカン販売事業、プロキャス販売事業