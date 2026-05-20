ナレッジワーク、AIエージェント向け営業ナレッジデータベースの構築を支援。MCPサーバーとデータオペレーションを提供開始

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、外部のAIエージェントやAIチャットと、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」のデータを接続する基盤として、「ナレッジワークMCPサーバー」の提供を順次開始します。第一弾として、「ナレッジワーク社内共有」「ナレッジワークAI商談記録」から展開します。

また、AIを活用するうえで最適なデータ整備の実現・維持を支援するためのコンサルティングメニュー「データマネジメント・オペレーション」を提供しており、営業組織におけるAIエージェントの活用を促進してまいります。

◼️セールスAIエージェントの実現に向けた営業ナレッジデータベース構築の重要性

多くの企業において生成AIの導入が進む一方で、セールスAXは様々な壁にぶつかり、停滞・失敗しています。

営業業務が整理・設計できていない「業務の壁」、営業業務をAIに落とし込めていない「AIの壁」、営業担当がAIを使いこなせていない「ユーザーの壁」、そしてAIとシステム・データの連携が設計できていない「システム・データの壁」 - この4つが、セールスAX推進における代表的な障壁です。

「システム・データの壁」においては、営業ナレッジや商談データをAIが参照できない、機密性や正確性の観点から業務データをAIに渡すこと自体に不安がある、といった課題が顕在化しています。



「ナレッジワークMCPサーバー」の提供により、外部のAIエージェントやAIチャットが、「ナレッジワーク社内共有」と「ナレッジワークAI商談記録」に蓄積されたデータを参照し、営業ナレッジや商談データの検索・活用、CRM/SFA連携に利用できるようになります。

また、「データマネジメント・オペレーション」の提供により、様々なAIエージェントが「ナレッジワーク社内共有」に蓄積された営業ナレッジ、「ナレッジワークAI商談記録」に蓄積された商談データを活用できるように支援します。

◼️新機能「ナレッジワークMCPサーバー」

「ナレッジワークMCPサーバー」は、「ナレッジワーク社内共有」や「ナレッジワークAI商談記録」に蓄積された営業ナレッジや商談データを、外部のAIエージェントやAIチャットと連携するためのサーバー機能です。MCP（Model Context Protocol）とは、LLMやAIチャット等が外部システムのデータやツールと連携するためのオープンな標準仕様であり、本サーバーはこれに対応しています。これにより、ナレッジワークに蓄積された営業ナレッジや商談記録などの情報をAIが参照しやすいコンテクストとして、活用できるようになります。

◼️ナレッジワークX「データマネジメント・オペレーション」

ナレッジワークのセールスAXソリューションでは、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」とセールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」を両輪で提供しています。

「ナレッジワークX」では、営業変革に必要なあらゆるプロセスをAXコンサルティングとして支援しています。

サービスメニューの一つ「データマネジメント・オペレーション」では、AXの実現に向けた営業ナレッジデータベースの構築を支援しております。

◼️今後の展開

「ナレッジワークMCPサーバー」は、「ナレッジワーク社内共有」、「ナレッジワークAI商談記録」を皮切りに、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」の全プロダクトへ順次展開していきます。

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供しています。

みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」による営業部門の現場変革を推進しています。

AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/(https://knowledgework.cloud/)

所在地：東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 51階

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/(https://knowledgework.com/)

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product(https://knowledgework.com/recruit/product)