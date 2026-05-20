ウイルス除去も可能なUSB-C充電式コンパクト浄水器――「puriot CUTE」を2026年5月20日（水）より販売開始

スパーク株式会社高い浄水能力とポータビリティを両立させたコンパクト浄水器「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」

ミネラルウォーターの製造・販売を主事業とするスパーク株式会社(所在地：東京都品川区戸越、代表取締役：村松 和由、以下 当社)は、高い浄水能力とポータビリティを両立させたコンパクト浄水器「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」を、2026年5月20日（水）より発売いたします。製品詳細は【https://puriot.com/cute/】をご覧ください。

■プロモーションムービー

■開発の背景

puriot CUTE(ピュリオ・キュート) 正面puriot CUTE(ピュリオ・キュート) 斜め[動画: https://www.youtube.com/watch?v=S7zKYXJe5Tg ]

「Reborn with Water ― 水と共に、生まれ変わる。」というコンセプトのもと、日常生活における「水」に対するこだわりを実現することを目指し、「puriot CUTE」は誕生しました。従来の据置型浄水器の設置場所以外にもフィットし、ピッチャー型浄水器の待ち時間の悩みを解消する製品です。

■「puriot CUTE」の特長

1. ウイルス・PFASまで除去する圧倒的な浄水能力ウイルスの吸着除去も可能な高性能フィルター

特殊な「正電荷ナノろ過膜」を搭載し、JIS規格18項目やPFAS（有機フッ素化合物）の除去を実現。ウイルスの吸着除去も行い、飲みごろの水を提供します。

2. USB-C充電＆バッテリー搭載で、どこでも「コードレス」コードレスでワンタッチ操作

USB-C接続で充電可能。約3時間で満充電し、約30リットル（30回分）の浄水が可能です。多様なシーンで気軽に使用できます。

3. スピーディーな浄水とメンテナンスの手軽さ手軽で、かんたんメンテナンス

ワンタッチ操作で1分間に約0.55Lの浄水が可能。フィルター交換は最大360Lまで対応、一日2L使用で約6ヶ月持続します。

■製品概要：

製品名：puriot CUTE（ピュリオ・キュート）

型式： PCU-360

発売日： 2026年5月20日

価格： 41,800円（税込）

サイズ： 幅200mm × 奥行141mm × 高さ312mm

重量： 1.4kg

ろ過流量： 0.55L／分

容器容量： 1.0L

温度範囲： 5℃～37℃の水を使用

浄水能力：ウイルス ＋ JIS規格18項目 ＋ PFAS（PFOS／PFOA） ＋ 重金属 塩素化合物 除去

フィルター交換目安： 約6ヶ月（2L／日使用の場合・総ろ過水量360L）

■ お客様の声（先行モニターより）

「子どもがいるので、ウイルスやPFASまで除去できる能力に非常に惹かれました。設置工事が不要で、すぐに使えるのも助かっています。（40代女性）」

「キッチンが狭いので、コンパクトなのが嬉しいです。USB充電の利便性でテレワーク中も使っています。（30代女性）」

■会社概要

商号 ： スパーク株式会社

代表者 ： 代表取締役 村松 和由

所在地 ： 〒142-0041 東京都品川区戸越1-7-1

設立 ： 1989年2月

事業内容： ミネラルウォーター製造業・ウォーターサーバー製造業

資本金 ： 5,000万円

URL ： http://jspark.com

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

スパーク株式会社 商品お問い合わせ窓口

TEL ： 0120-78-1132

MAIL： mail@jspark.com