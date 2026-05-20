人材エージェント向けCRM「エージェントハブ」、分析機能をリリース

株式会社Lumos

人材エージェント向け情報管理システム「エージェントハブ」を運営する株式会社Lumos（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩渕 響聖、以下「Lumos」）は、新たに分析機能をリリースいたしました。

案件の進捗や対応状況を、担当者別・タグ別・期間別など、さまざまな切り口から直感的にグラフ表示・表形式表示でき、スムーズな分析が可能です。

また、日別・週別・月別での推移確認や、案件数・人数単位での集計にも対応し、人材エージェント業務における状況把握や改善分析をより柔軟に行えます。

■ 主な機能

・案件状況を柔軟にフィルタリング可能

グラフや表で表示する内容を、担当者・タグ・期間など様々な条件で絞り込みができ、案件状況や活動傾向を直感的に把握できます。

・件数・人数単位での集計が可能

分析内容に応じて、案件数ベース/人数ベースを切り替えて集計でき、用途に応じた柔軟な分析を実現します。

・日別・週別・月別での推移分析集計が可能

特定期間を指定し、日別・週別・月別でのデータ推移を確認でき、登録数や活動状況の変化を時系列で把握できます。

・特定期間の総数集計と、登録数集計を切り替え可能

特定期間内における「総件数」と、「期間内に新規登録された件数」を切り替えて集計可能です。

現在の案件保有状況だけでなく、新規登録の推移や増加傾向なども把握しやすくなります。

■ 今後の分析機能について

- 「エージェントハブ」7日間無料トライアルお申し込みページはこちらhttps://agenthub.jp/lp/trial(https://agenthub.jp/lp/trial?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260520)

今後、表示できるグラフの種類の拡充やコホート分析機能など、更に便利に使っていただける分析機能の追加を予定しています。引き続き、人材エージェント業務におけるデータ活用を、さらに支援して参ります。

■ エージェントハブについて

「エージェントハブ」は、スタートアップ向け転職エージェント特化型のクライアント管理システムです。求人および求職者の情報を一括管理でき、データ分析に基づいた戦略的な目標達成を支援します。導入をご検討の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

■ 会社概要

- 「エージェントハブ」ホームページhttps://agenthub.jp/(https://agenthub.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260520)- 「エージェントハブ」7日間無料トライアルお申し込みページはこちらhttps://agenthub.jp/lp/trial(https://agenthub.jp/lp/trial?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260520)- 「エージェントハブ」お問い合わせはこちらhttps://agenthub.jp/contact(https://agenthub.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260520)- 社名：株式会社Lumos- 代表取締役：岩渕 響聖- 事業内容：人材エージェント向け情報管理システム「エージェントハブ」- 設立：2024年1月- 所在地：東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408- 企業URL：https://luumos.com/

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。