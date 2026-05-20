株式会社GEOTRA 組織改編および執行役員就任のお知らせ

株式会社GEOTRA

株式会社GEOTRA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：陣内 寛大、以下「当社」）は、組織体制を新たに5つのユニットへ改編するとともに、3名の執行役員を任命し、経営体制を強化したことをお知らせいたします。

今回の新体制では、学生時代から当社の技術開発に携わり、当社のコア技術の開発を牽引してきた煤田 遼祐（すすた りょうすけ）が、当社における最年少 執行役員 Product Development ユニット長に就任いたしました。

本任命を含む新体制によって、各専門領域における意思決定の迅速化と実行力を高め、当社のミッションである「データの力で、社会を前に進める」の実現をより一層推進してまいります。

■ 経営体制変更の背景と目的

当社は2022年の設立以来、人流データをはじめとした様々な位置情報データを活用し、まちづくりにおける社会課題解決を推進してまいりました。

昨今、複雑化する都市の課題に対して、データ活用に対する社会からの期待は日々高まりを見せています。こうしたニーズに的確かつ迅速に応え、社会実装を強力に牽引していくためには、より専門性が高く、かつ機動的な組織基盤の構築が不可欠となっておりました。

そこでこのたび、当社は「社会課題解決のパートナー」へとさらなる飛躍を遂げるため、組織を「Product Development」「Business Growth」「Public Transformation」「Professional Service」など5つのユニットへと改編いたしました。各ユニットに領域を牽引する執行役員を配置することで、より迅速にお客様の課題に寄り添った高品質なソリューションを提供してまいります。



特に今回の新体制では、専門性と実行力を備えた人財を、年齢や社歴にかかわらず適切なポジションに登用することで、お客様の課題に対する理解を深め、より高品質なソリューションを迅速に提供できる体制を強化することを重視しています。

当社のコア技術開発を創業初期から支えてきた煤田を最年少26歳で執行役員に登用したことは、こうした人財登用方針を象徴するものです。

■ 新任執行役員について

新たに就任した3名の執行役員および略歴は以下の通りです。

煤田 遼祐（すすた りょうすけ）- 役職：執行役員 Product Development ユニット長- 略歴：東京工業大学情報理工学院修了。専門分野は人流データ分析、位置情報分析、多変量解析。学生時代からインターンとして当社に関わり、新卒で入社。データサイエンティストとして、GEOTRAのコア技術であるシミュレーションモデル開発などを担い、当社の技術的根幹を支える。2026年4月、執行役員 Product Development ユニット長に就任、当社が提供するプロダクトの技術全般を代表、牽引する。- コメント：お客様の課題解決を達成するため、GEOTRA Activity Dataのアップデートおよびシミュレーションモデルの開発に日々努めております。複雑な人流データから得られる示唆がお客様の意思決定につながるように尽力してまいります。

青木 賢太郎（あおき けんたろう）- 役職：執行役員 Product Development ユニット長- 略歴：三井情報株式会社にて、インフラ技術、システム開発、新規事業の立ち上げ、R&D／DX組織のマネジメントなどに従事。これらの経験を活かし、GEOTRAにおけるプロダクトの方向性策定と開発全体の推進を担う。2026年4月、執行役員 Product Development ユニット長に就任、当社のプロダクトを担う技術チームを統率する。- コメント：このたび執行役員に就任いたしました青木賢太郎です。責任の重さを胸に刻み、事業のさらなる成長と価値創出の加速に全力で取り組んでまいります。当社が提供する人流データ（GEOTRA Activity Data）は、これまで培ってきた価値を礎に、その価値を一層高め、活用領域を広げてまいります。データを活用したプロダクトとして進化を推進し、幅広い業種の皆様にとって「なくてはならないプロダクト」となることを目指します。また、プロダクトを通じて新たな価値を創出し、お客様の意思決定を私たちのデータとプロダクトで支える基盤となることで、社会におけるデータドリブンな意思決定の実現に貢献してまいります。データの力で社会を前進させる、その中心で価値を提供し続ける存在でありたいと考えています。

陸 瑋（りく い）- 役職：執行役員 Business Growth ユニット長- 略歴：IT業界におけるセールス＆マーケティング、およびデータ分析領域で約20年にわたる豊富な経験を持つ。2026年4月、執行役員 Business Growth ユニット長に就任、その深い知見と実行力を最大限に活かし、GEOTRAのビジネスモデルの拡張と、新たな市場開拓を強力に牽引する。- コメント：「データの価値は、そのデータによってなされる意思決定の大きさで決まる」――。私はこれまで20年間、ITセールスの最前線でこの信念を貫いてきました。 GEOTRAが保有する唯一無二の人流データは、都市やインフラ、経済のあり方を劇的にアップデートできる可能性を秘めています。今回の就任にあたり、単なるデータの提供にとどまらず、お客様と共に価値を創り出すことに全力を注ぎます。ビジネス成長の牽引者として、社会の意思決定をデータで支える存在を目指して邁進してまいります。

■ GEOTRAについて

GEOTRAは、「データの力で社会を前に進める」をミッションに掲げる、三井物産とKDDIの合弁会社です。ビッグデータ、特に人流データなどの位置情報の取り扱いに深い知見を有し、AI技術も駆使して世の中の様々な事象や組織内の動きを詳細に可視化、分析、シミュレーションすることを主な事業としております。特に、ヒト1人ひとり、車1台ごとの高粒度な人流を再現する人流データを「GEOTRA Activity Data（ジオトラアクティビティデータ）」と呼び、まちづくりや観光、交通、土木などの様々な分野でご活用いただいています。

2022年4月の設立以降、多くの大手企業・団体・自治体様にご活用いただき、お客様からの期待値がますます高くなっており、海外展開も始まっています。

GEOTRAの詳しい情報は、GEOTRAホームページ（https://www.geotra.jp/）をご参照ください。

■ 本件のお問い合わせ先

株式会社GEOTRA 広報（marketing@geotra.jp）