夏のトイレや脱衣所を快適に！「パッ」と点灯＆自動で送風、電球感覚で設置できる人感センサー付きLEDシーリングファンが新登場

吉井電気株式会社

吉井電気株式会社（本社：群馬県高崎市 代表取締役：吉井 透）は、プライベートブランド Abitelax（アビテラックス）より、空気のこもりやすい空間に心地よい「明かり」と「風」をお届けする 人感センサー機能付きLEDシーリングファンの後継モデルを2026年5月27日より発売いたします。

本製品は、電球を交換する手軽さで「照明」と「サーキュレーター」の2役をこなし、限られたスペースを劇的に快適化することを目指して開発されました。

玄関・トイレ・洗面所・クローゼットなど、明かりが必要でなおかつ、熱や湿気がこもりやすく、空気循環が求められる場所に最適な商品です。

発売は、ナチュラルで温かみのある木目調デザインタイプと、面発光の導光板タイプの2機種。

両機種とも、お部屋にやさしく馴染むデザインで、空間全体を柔らかく均一な光で照らします。

■ 本製品の主な特長

1. 電球交換の感覚で設置完了

一般的な電球と同じE26口金を採用。

今あるソケットにくるくると回し入れるだけで設置ができるので、買ったその日からご使用いただけます。

2. 人感センサー搭載で、消し忘れ防止＆スマートな暮らし

人が入ると自動で点灯・送風を開始し、いなくなれば自動でオフ。

スイッチに触れる必要がないため、衛生的で消し忘れによる電気代の無駄も防ぎます。

3. リモコンひとつで、「明かり」と「風」が思いのまま

調光・風量の各3段階の切り替えが、手元のリモコンで簡単に操作可能です。

人感センサー機能（調光／風量）の設定状態が一目で確認できるようになりました。

※旧モデルよりアップデート

■ おすすめの使い方

1.洗面所・脱衣所

お風呂上がりのドライヤー時や、夏の身支度中の汗ばむ時間を涼しく快適に。

2.トイレ

空気がこもりがちな狭い個室に、クリーンな循環と明るさを。

3.玄関

帰宅した瞬間にパッと点灯、ムワッとした空気を解消します。

4.クローゼット・キッチン

湿気が気になる場所の空気循環に最適。

湿度の高い季節にもぴったりの空気を循環するLED照明で、心地良い空間を体感してください。

【製品概要】

ブランド名： Abitelax

商品名 : 人感センサー機能付きLEDシーリングファン

型番： ALCJWSTDFAN（木目調タイプ）／ ALCJDKBFAN2（導光板タイプ）

機能： 調光3段階、風量3段階、人感センサー付き

【会社概要】

会社名：吉井電気株式会社

代表者：代表取締役社長 吉井 透

所在地：群馬県高崎市飯塚町１６４９

https://www.yoshii-e.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

会社名：吉井電気株式会社

お客様相談窓口

E‐Mail：yd-cs@yoshii-e.co.jp