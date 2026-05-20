夏のトイレや脱衣所を快適に！「パッ」と点灯＆自動で送風、電球感覚で設置できる人感センサー付きLEDシーリングファンが新登場
吉井電気株式会社（本社：群馬県高崎市 代表取締役：吉井 透）は、プライベートブランド Abitelax（アビテラックス）より、空気のこもりやすい空間に心地よい「明かり」と「風」をお届けする 人感センサー機能付きLEDシーリングファンの後継モデルを2026年5月27日より発売いたします。
本製品は、電球を交換する手軽さで「照明」と「サーキュレーター」の2役をこなし、限られたスペースを劇的に快適化することを目指して開発されました。
玄関・トイレ・洗面所・クローゼットなど、明かりが必要でなおかつ、熱や湿気がこもりやすく、空気循環が求められる場所に最適な商品です。
発売は、ナチュラルで温かみのある木目調デザインタイプと、面発光の導光板タイプの2機種。
両機種とも、お部屋にやさしく馴染むデザインで、空間全体を柔らかく均一な光で照らします。
■ 本製品の主な特長
1. 電球交換の感覚で設置完了
一般的な電球と同じE26口金を採用。
今あるソケットにくるくると回し入れるだけで設置ができるので、買ったその日からご使用いただけます。
2. 人感センサー搭載で、消し忘れ防止＆スマートな暮らし
人が入ると自動で点灯・送風を開始し、いなくなれば自動でオフ。
スイッチに触れる必要がないため、衛生的で消し忘れによる電気代の無駄も防ぎます。
3. リモコンひとつで、「明かり」と「風」が思いのまま
調光・風量の各3段階の切り替えが、手元のリモコンで簡単に操作可能です。
人感センサー機能（調光／風量）の設定状態が一目で確認できるようになりました。
※旧モデルよりアップデート
■ おすすめの使い方
1.洗面所・脱衣所
お風呂上がりのドライヤー時や、夏の身支度中の汗ばむ時間を涼しく快適に。
2.トイレ
空気がこもりがちな狭い個室に、クリーンな循環と明るさを。
3.玄関
帰宅した瞬間にパッと点灯、ムワッとした空気を解消します。
4.クローゼット・キッチン
湿気が気になる場所の空気循環に最適。
湿度の高い季節にもぴったりの空気を循環するLED照明で、心地良い空間を体感してください。
【製品概要】
ブランド名： Abitelax
商品名 : 人感センサー機能付きLEDシーリングファン
型番： ALCJWSTDFAN（木目調タイプ）／ ALCJDKBFAN2（導光板タイプ）
機能： 調光3段階、風量3段階、人感センサー付き
【会社概要】
会社名：吉井電気株式会社
代表者：代表取締役社長 吉井 透
所在地：群馬県高崎市飯塚町１６４９
https://www.yoshii-e.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：吉井電気株式会社
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E‐Mail：yd-cs@yoshii-e.co.jp