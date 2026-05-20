アルバイト採用を自動化する「AIバイト面接 」、採用管理システム「ヒトシルベ」とのシステム連携を開始

株式会社FLATBOYS

株式会社FLATBOYS（本社：東京都目黒区中目黒、代表取締役CEO：内田 遼、以下「FLATBOYS」）が開発・提供するアルバイト採用を自動化するAI面接サービス「AIバイト面接」は、採用支援テクノロジーを提供する株式会社ウィルビー（本社：東京都台東区、代表取締役：江本 亮）が展開する採用管理システム（ATS）「ヒトシルベ」とのシステム連携によるAI面接×ATSの一体型サービスの提供を開始いたしました。

■ 開発の背景：採用現場における「情報の分散」と「評価の属人化」

アルバイト採用の現場では、履歴書、面接内容、評価メモなど、選考判断に必要な情報が複数のプラットフォームに分散しやすく、評価の根拠を後から比較・確認することが難しいという課題がありました。

また、合否判断が面接官ごとの経験や主観に依存しやすく、選考の再現性を保つことが難しい点も、多くの企業における課題となっています。

■ 本連携の概要

本連携により、「AIバイト面接」で実施されたAI面接の結果を、「ヒトシルベ」の面談管理画面へ自動で集約できるようになります。

「AIバイト面接」による評価スコア、AIコメント、面接要約は、面接終了後すぐに「ヒトシルベ」の該当項目へ自動反映されます。

これにより、CSV出力や手動入力の工数を大幅に削減し、情報転記における入力ミスの防止にもつながります。

また、AI面接の結果を「ヒトシルベ」の履歴書・職務経歴書生成機能と連動させることで、より多角的な情報に基づいた、精度の高いレジュメ生成が可能になります。

■「 AIバイト面接」導入後の効果事例

面接実施率 2倍 に

・AIバイト面接の導入により、応募からの面接実施率が大幅に向上。

・導入前と比べ、2倍以上の面接実施率を達成した事例も生まれています。

一人当たり採用コスト 48% 削減

・応募からの面接率を上げることで、採用コストを大幅に圧縮。

・少ない応募数でも採用につなげ、採用コスト削減に寄与。

面接完了率 90%

・スマートフォンに最適化されたUIで、ストレスのない面接体験を提供。

・会話中のローディング待ちなし、テンポよくサクサク回答できる設計で、途中離脱を防ぎます。

採用リードタイムが全て短縮

・AIバイト面接は、応募から"即時面接スタート"

・複数店舗での面接が同時並行実施されることで、管理者は結果をまとめて確認でき、内定出しまでのスピードも向上

応募から最短 ２日後 に内定承諾した事例もあります。

※「AIバイト面接」導入企業様の実績データによる弊社調べ

■ 「AIバイト面接」が選ばれる理由

１.企業オリジナルのAI面接官アバター

社長・店長・実際の採用担当者をモデルにしたオリジナルアバターを生成。

候補者に「人が向き合っている」面接体験を提供しながら、採用担当者の工数はゼロのまま運用できます。

２.オーダーメイドの評価設計

質問内容・評価項目を職種・店舗・採用方針に合わせて自由に設定。

自社の採用基準をそのままAI面接に反映できます。

３.定性情報もスコア化

表情・話し方・印象など、これまで面接をしなければ分からなかった定性的な情報もAIがスコア化。

面接官の主観に頼らない、客観的な評価をサポートします。

４.企業固有ワードの辞書登録

自社の専門用語や固有名詞に対応。

誤認識や不自然な読み上げを防ぎ、スムーズな面接体験を維持します。

■ 今後の展望

今回の連携により、一次面接のスクリーニングから、その後の選考管理・書類作成までを一気通貫で効率化できるようになります。

求職者情報や選考結果は「ヒトシルベ」上で一元管理され、データに基づいた迅速かつ精度の高い採用意思決定を支援します。

今後も、「AIバイト面接」のサービス拡充を通じて、AI活用による採用業務の効率化と、データに基づく再現性の高いアルバイト採用支援を推進してまいります。

■ サービス概要

「ヒトシルベ」とは

ウィルビーが提供する、面接・面談管理が可能な採用管理システム。

面接内容からAIによって自動で履歴書・職務経歴書等のレジュメファイルの生成を行います。

【会社概要】

株式会社ウィルビー

所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草5-66-5

設立：2017年8月

代表者：代表取締役 江本 亮

事業内容：採用支援サービス（jobMAKER、ResuMAKER、HRデータワープ等）の提供

企業サイトURL：https://willb.co.jp/

「AIバイト面接」とは

「AIバイト面接」は、アルバイト採用に特化したAI面接支援サービスです。

AIアバターが面接官役として応募者と対話し、面接の進行、回答の記録・要約、評価支援を自動で行います。

企業は面接対応にかかる人的コストを削減しながら、一定の基準で応募者を比較・評価することが可能になります。応募者にとっても、時間や場所を選ばずに面接を受けられる柔軟な体験を提供します。

「AIバイト面接」サービスサイトはこちら :https://ai-baito-mensetsu.jp/

株式会社FLATBOYS

会社名：株式会社FLATBOYS

代表者：内田遼

所在地：〒153-0061東京都目黒区中目黒 三丁目６番２号 中目黒F・Sビル 5階

HP ：https://flatboys.co.jp/

AIバイト面接 サービスサイト：https://ai-baito-mensetsu.jp/

本件に関するお問い合わせ :https://ai-baito-mensetsu.jp/#contact