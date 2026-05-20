品川シーズンテラス初の共創型イベント「SSTフェス2026」にTHRUSTERとともに共同出展

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2026年5月29日（金）～31日（日）品川シーズンテラス（東京都港区）にて開催される共創型イベント『SSTフェス2026 ～この街の未来を一緒に面白くしませんか？～』に、エンターテイメント×XRの新しいデジタル体験創造を得意とする株式会社THRUSTERとともに共同出展いたします。

当日は、XREALが提供する最新ARグラス「XREAL 1S」を使用して、2D映像から3D映像へと広がる没入感ある映像体験を提供いたします。

【イベント概要】

SSTフェス2026 ～この街の未来を一緒に面白くしませんか？～

日程：2026年5月29日（金）17:00～21:30、5月30日（土）11:00～21:30、5月31日（日）11:00～17:00

場所：品川シーズンテラス（イベント広場／エコ広場／オフィスロビー）

入場料：無料 ※ただし、一部体験コンテンツおよび飲食は有料

近年進化を続けるARグラスですが、最新機種を実際に体験できる機会は限られています。今回出展する『SSTフェス2026』は、品川港南エリアの企業や地域の皆さまが技術やアイデアを持ち寄る共創型イベントです。来場者が『体験』し『つながる』この場を、最新ARグラスに触れる絶好の機会としてご提供します。

品川というリアルな都市空間とデジタルが融合する「人と街、人とコンテンツをつなぐ」新たな可能性を提案します。

【展示予定商品 XREAL 1Sについて】

本製品は、エントリーモデルとして最適な高性能次世代ARグラスです。映画鑑賞、エンタメ、ゲームなど、さまざまなシーンで滑らかで鮮明な大画面を楽しめ、誰でも手軽に高品質なAR体験ができます。

自社開発チップ「XREAL X1」を搭載し、グラス単体で3DoF空間スクリーン体験を実現。最大3ms M2Pの低遅延で、快適な操作感を提供します。さらに自動調光機能により、外部機器なしでモード切り替えやカスタム操作が可能です。

X1チップのAI空間コンピューティング計算により、グラス単体で2Dコンテンツを3D化できる※世界初のARグラスとなっており、より迫力のある映像体験を実現いたしました。

※世界初:ARグラスにおいて(自社調べ / 2025年11月時点)

・自社開発の空間コンピューティングチップ「XREAL X1」を搭載

グラス単体で3DoF空間スクリーン体験を実現。最大3ms M2Pの低遅延で、快適な操作感を提供

・視野角FOV52°の大きな視野角とワイドスクリーンをサポート

迫力のある没入感たっぷりの映像体験を提供し、多タスク処理も柔軟に対応

・X1チップのAIにより 3D表示生成可能なARグラス

市販のほとんどの2Dコンテンツに対応し、ARグラス単体で3Dコンテンツに変換可能

■株式会社THRUSTERについて

”すべての人につながりと可能性を。「できない」を社会の「できる」に変えていく推進力になる”をパーパスに、人・企業・社会のつながりをデザインする会社です。DIGITAL・VR・AR・AIなどのテクノロジーを活用したコミュニケーション設計&コンテンツ制作、フロントからバックエンドまでのサービス開発など幅広い取り組みを行なっています。

公式サイト https://thruster.co.jp/

SNSアカウント https://x.com/thruster_info

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan