宿泊施設向けレベニューマネジメントSaaS『Yado View(ヤドビュー)』、デジタル化・AI導入補助金2026に採択 ─ 最大128万円補助対象に

株式会社Yado View

宿泊施設向けレベニューマネジメントSaaS『Yado View(ヤドビュー)』を提供する株式会社Yado View（本社：千葉県成田市、代表取締役：山本 誠人、以下「当社」）は、経済産業省・中小企業庁が令和7年度補正予算事業として実施する「中小企業デジタル化・AI導入支援事業（通称：デジタル化・AI導入補助金2026／旧：IT導入補助金）」のIT導入支援事業者として採択されました（採択番号：ITP07-0002599）。

デジタル化・AI導入補助金2026 中小企業デジタル化・AI導入支援事業

これにより全国の宿泊事業者は、本サービスを補助金活用で導入可能となり、月額利用料が最大2年分・最大128万円まで補助対象となります。

■ 採択の概要

■ 採択の背景と意義

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183454/table/2_1_bc90827650f5b6f4eea1fa3a12d3c1ab.jpg?v=202605201151 ]

本補助金は、中小企業・小規模事業者の労働生産性向上を目的として、デジタル化・DX、AIを含むITツールの導入を国が支援する制度です。2026年度より、従来の「IT導入補助金」から「デジタル化・AI導入補助金」へと名称が変更され、中小企業のデジタル化推進が一層強化されています。

宿泊業界においては、コロナ禍を経た需要回復とインバウンドの本格化により、収益最大化に向けたレベニューマネジメントの重要性が一層高まる一方、複数OTA・サイトコントローラーからのデータ集計やレポート作成は依然として手作業に頼る施設も多く、デジタル化の遅れが経営課題となっています。

こうした課題に対し、Yado View(ヤドビュー)はサイトコントローラー等から取り込んだ宿泊データの統合・可視化、月次売上着地予測、プラン・部屋タイプ・曜日別の分析レポートなどの機能を通じて、宿泊施設のデータドリブンな意思決定を支援してまいりました。今般、公的補助制度のIT導入支援事業者として採択されたことを受け、より多くの宿泊事業者の皆様に、初期投資の負担を抑えながら本格的なレベニューマネジメントを導入いただける環境が整いました。

■ 代表者コメント

宿泊業界は、需要の変動が大きく、複数の販売チャネルを跨いだ価格・在庫管理の難易度が極めて高い業態です。にもかかわらず、データ集計や分析の多くが現場の経験と手作業に依存しており、業務効率の低下や属人化が長年の課題となってきました。

当社はこの課題に対し、「宿を、診る。」をコンセプトに、宿泊施設の経営をデータで可視化するクラウド型SaaSとしてYado View(ヤドビュー)を開発・提供してまいりました。今回、国の制度であるデジタル化・AI導入補助金2026のIT導入支援事業者として採択いただいたことは、これまでの取り組みに対する一つの評価であると同時に、宿泊業界全体のデジタル化を推進する一翼を担う責務を負ったものと受け止めております。

補助金の活用により、これまで導入コストを理由にデジタル化に踏み切れなかった中小・小規模の宿泊事業者の皆様にも、データに基づいたレベニューマネジメントの仕組みをお届けできるようになります。引き続き、全国の宿泊事業者の皆様が「データに基づく経営判断」を実践できる環境づくりに尽力してまいります。

株式会社Yado View 代表取締役 山本 誠人

■ Yado View(ヤドビュー)について

「宿を、診る。」をコンセプトに、宿泊施設の経営をデータドリブンで支援するクラウド型レベニューマネジメントSaaSです。サイトコントローラーやPMS（ホテル管理システム）から取り込んだ宿泊データを統合・可視化し、売上・稼働率・ADR・RevPARなどの主要KPIを一元的に把握できます。

【主な機能】

・経営ダッシュボード（売上・稼働率・ADR・RevPARの一元表示）

・月次売上着地予測（過去実績と予約推移に基づく予測）

・分析レポート出力(部屋タイプ別・プラン別の実績分析)

・予約ペース（Pick Up）の可視化

・部屋タイプ・プラン・曜日・人数別の販売傾向分析

【データ取り込み方式】

サイトコントローラー、またはPMS（ホテル管理システム）からエクスポートした宿泊データを、ユーザーが管理画面より手動アップロード（CSV等）して取り込みます。

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183454/table/2_2_06a4537c91f4375e8d5ff3ae277ccec6.jpg?v=202605201151 ]

株式会社Yado View カスタマーサクセス部

お問い合わせフォーム：https://yadoview.com/contact/

電話：050-8880-4461