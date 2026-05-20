日本最大級のワークプレイス展示会「オルガテック東京2026」に出展 ～空間をデザインするオフィスAVソリューションをご提案～

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（本社：東京都品川区、CEO：豊嶋 明、以下、パナソニック）は、2026年6月2日～4日に東京ビッグサイトにて開催されるオフィス分野で日本最大級のワークプレイス展示会「オルガテック東京2026」に出展します。パナソニックブース（1F南1＆2ホール／ブースNo.S1-D18）では、シーリングアレイマイクロホンシステムを中心とした「空間をデザインするオフィスAVソリューション」をご提案します。

近年、ハイブリッドワークの定着により、働く場所や働き方は大きく多様化し、物理的な距離を超えたコミュニケーションが日常になっています。こうした環境下において、コミュニケーションを円滑に行うためには、距離を超えてスムーズなコミュニケーションを実現する高品位な「音」と「映像」がこれまで以上に重要な役割を担います。また、オフィスには生産性や創造性を高める空間設計が求められており、オフィスワーカー同士がストレスなく自然に対話できる環境の実現が不可欠です。距離や環境に左右されず、誰もが安心して参加できる音・映像体験が、これからのオフィスコミュニケーションの基盤となります。

パナソニックはオルガテック東京2026にて「Noiseless Design, Seamless Communication」をコンセプトに空間そのものがコミュニケーションをサポートするオフィスAVソリューションを提案します。

空間に調和するシーリングアレイマイクロホンは、存在を主張しないノイズレスなデザインと、高品位な収音性能を両立。さらに、リモートカメラとの連携により、音と映像が自然につながり、人と人との距離を感じさせないコミュニケーション環境を実現します。

共創が生まれる、これからのシームレスなワークプレイスを、ぜひ会場でご体感ください。

尚、本展示会には、パナソニック エレクトリックワークス株式会社も、「Well-Being Lighting for workplace」をテーマにしたオフィス空間展示を行います（4F南3＆4ホール／ブースNo.S4-B01）。

＜主な出展内容＞

シーリングアレイマイクロホンシステム

・シーリングアレイマイクロホン：WX-AM800

・AVプロセッサー：WR-AV800

・4Kインテグレーテッドカメラ（リモートカメラ）：AW-UE50W

※出展内容は一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

＜関連情報＞

・サウンドシステム

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・放送・業務用映像システム

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