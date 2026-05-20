【先行公開】AI受託開発・現場DX・要件定義支援など業務で使えるAIソリューションをご紹介｜「AI Market ExCon 2026」出展企業特集 #3

BizTech株式会社

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：森下 佳宏）は、2026年6月2日（火）に開催するAI特化展示会＆カンファレンス『AI Market ExCon（エクスコン）2026(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_content=0520&utm_campaign=excon06)』に先立ち、出展企業が提供するAIサービス・ソリューションの一部をピックアップして先行公開いたします。

本リリースでは、AI受託開発、業務実装、現場DX、要件定義支援など、企業の実業務におけるAI活用を支援する各出展・登壇企業の最新ソリューションの一部をご紹介いたします。

AI活用が本格化する中、PoCに留まらず、実際の業務フローへAIを組み込み、継続的な運用・改善へ繋げることが企業に求められています。製造業や研究開発部門をはじめ、さまざまな現場でAI導入・業務改善が進んでいます。

『AI Market ExCon 2026』では、こうした「業務で使えるAI」を支援する企業が多数出展・登壇予定です。

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出展企業の最新AIソリューションを一部先行公開

今回の先行公開では、AI受託開発・業務実装・現場DX領域における下記企業のサービスの一部をご紹介いたします。

株式会社Unseed

【東京大学 松尾研発スタートアップ】フルカスタムAI開発

株式会社Unseedは「人の可能性を拡張する」をミッションに掲げる東大松尾研発スタートアップです。フルカスタムAI開発による業務プロセスの革新を通じてビジネスの観点からAIの社会実装を支援しています。

本展示では、課題特化型のフルカスタムAI開発サービスをご紹介します。既存AIモデルでは対応が難しい業務課題に対し、アルゴリズム設計から開発・実装まで一貫して行い、高精度かつ高速なAIによる業務の効率化・自動化を実現します。

製造業・医療・建設・行政など幅広い分野での導入実績をもとにPoCから本番運用までのプロセスや費用感をご説明し、AI導入を検討中の企業様や十分な効果が得られていない企業様に向けて、実践的なソリューションをご提案します。

ぜひ、AI Market ExCon 2026にご来場の上、本サービス・ソリューションの詳細をご確認ください！

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株式会社ArcHack

フルオーダーメイド AI 受託開発「ArcHack」

爆速で、つくる。妥協せず、守る。

「速いAI開発会社」はたくさんあります。「セキュリティに強い会社」もあります。でも、両方をやりきれる会社はほとんどない。ArcHackは、要件定義・実装・テスト・ドキュメントまで、開発工程のすべてをAIで作るAIネイティブな組織です。だから速い。課題ごとに最適な技術を選び、オンプレ・閉域網・ローカルLLMまで対応するフルオーダーメイド設計。だから深い。

製造業の品質検査AIで工数約85%削減、需要予測AIで人件費30%削減。医療の機密領域でも実績がございます。

AIが、AIをつくる。フルオーダーメイドのAI受託開発を、ブースでご体感ください。

ぜひ、AI Market ExCon 2026にご来場の上、本サービス・ソリューションの詳細をご確認ください！

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株式会社ドリームコンサルティング

AiRee（アイリー）

「要件に漏れはないか」--この不安を、客観的な指標で解消する。

AiReeは、2026年秋ローンチ予定のAI要件定義プラットフォームです。

現場では、担当者の経験に依存した「書き終えても本当に十分か分からない」という構造的な課題が存在します。

AiReeは、独自のNAVISフレームワークにより、議事録やヒアリングの文字起こしから要求・要件を自動抽出し、構造化。さらに、BABOK v3やISO/IEC/IEEE 29148に基づき、要求の網羅性・一貫性・検証可能性・合意状況をリアルタイムでスコアリングします。

AIが曖昧さや矛盾を能動的に検出し、修正案まで提示することで、要件定義の"真の進捗率"を可視化。属人的なスキルへの依存から脱却し、後工程での手戻りを防ぐ「再現性あるプロセス」を実現する、特許出願済みのソリューションです。

ぜひ、AI Market ExCon 2026にご来場の上、本サービス・ソリューションの詳細をご確認ください！

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株式会社原石

技術シーズに特化した向け生成AI 『GEN-SEKI Lab』

【大企業のR&D部門に埋没する技術シーズを生成AIで発掘する『GEN-SEKI Lab』（ゲンセキ ラボ）】

大企業R&D部門には活用されないまま埋もれた技術シーズ（＝"原石"）が膨大に存在します。『GEN-SEKI Lab』は、その発掘・事業化を生成AIで支援する、「技術シーズ」×「大企業」特化のSaaSです。

汎用的なチャット・プロンプト形式の生成AIとは異なり、R&D業務に最適化された独自のエージェントを搭載し、プロンプト入力は一切不要。技術レポート・特許・成果報告書をアップロードするだけで、AIが膨大な技術情報を瞬時に整理・構造化。用途探索・技術レビュー・技術翻訳・社内の技術探索・技術棚卸という5つの機能で、R&D業務を一気通貫に支援します。

個人利用にとどまらず、チーム・組織で活用いただくことで、社内の連携強化・共通言語化を実現。

国内製造業大手など5社で有償トライアル中。

ぜひ、AI Market ExCon 2026にご来場の上、本サービス・ソリューションの詳細をご確認ください！

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AI Market ExCon 2026とは

AI Market ExConは、上記のような最先端ソリューションを持つ企業が多数出展するイベントです。

東京・汐留の大規模会場に、AIのリーディングカンパニーが40社以上集結し、展示・講演・相談を通じてAI導入を具体的に検討できます。

オンラインだけでは比較が難しいAIソリューションを実際に体験し、導入の進め方や費用感、効果などをその場で確認できるため、短時間で効率的にAI導入の判断材料を得ることが可能です。

ぜひ会場にて各社のソリューションを直接ご確認いただき、具体的な導入検討を一歩前に進める機会としてご活用ください。

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開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/132_1_538b32b4ebc5f97ef3c7c5c1e3b4b61e.jpg?v=202605201151 ]

次のAI時代を切り拓く知見を、ぜひ多くの方にシェアいただけることを期待しております。

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AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

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BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。