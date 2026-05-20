脱毛を始めた年齢は「20代前半」が最多！選んだ方法は「サロン脱毛」が約41％でトップに

株式会社NEXER

■脱毛経験者93名に聞いた、脱毛のきっかけ・方法・満足度

ムダ毛の悩みやケアの方法は、人によってさまざまです。

サロンやクリニックで脱毛を受ける人もいれば、家庭用脱毛器を使って自宅で続ける人、自己処理を中心にケアしている人もいます。

脱毛方法や価格帯の選択肢が広がるなかで、実際に脱毛を経験した人は、何をきっかけに始め、どの方法を選び、結果にどのくらい満足しているのでしょうか。

ということで今回は株式会社フォレストシンフォニーと共同で、事前調査で「脱毛を経験したことがある」と回答した全国の男女93名を対象に「脱毛方法の選び方」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社フォレストシンフォニーによる調査」である旨の記載

・株式会社フォレストシンフォニー（https://www.forestsymphony.jp/）へのリンク設置

「脱毛方法の選び方に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月8日 ～ 5月14日

調査対象者：事前調査で「脱毛を経験したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：93サンプル

質問内容：

質問1：脱毛を始めたきっかけは何ですか？

質問2：何歳頃から脱毛を始めましたか？

質問3：どのような脱毛方法を選びましたか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：脱毛で不安に感じたこと・実際に困ったことはありますか？

質問6：脱毛で不安に感じたこと・実際に困ったことをすべて選んでください。（複数回答可）

質問7：脱毛方法の選択に満足していますか？

質問8：「他の方法にすればよかった」と思ったことはありますか？

質問9：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■53.8％が「ムダ毛処理が面倒だったから」と回答

まず、脱毛を始めたきっかけについて聞いてみました。

最も多かったのは「ムダ毛処理が面倒だったから」で53.8％でした。

次いで「肌をきれいに見せたいから」が25.8％、「自己処理による肌荒れが気になったから」が6.5％、「将来のために早めに始めたいと思ったから」が3.2％と続いています。

毎日や毎週のように繰り返す自己処理は、想像以上に時間と手間がかかります。

その煩わしさから解放されたいという気持ちが、脱毛を始める最大の動機になっているようです。

■「20代前半」で脱毛を始めた人が28.0％でトップ

続いて、何歳頃から脱毛を始めたのかを聞いてみました。

最も多かったのは「20代前半」で28.0％でした。

次いで「30代」が26.9％、「20代後半」が16.1％、「10代」が15.1％、「40代以上」が14.0％と続きます。

20代前半までに脱毛を始めた人を合わせると、全体の4割を超える結果となりました。

学生から社会人へと環境が大きく変わるタイミングで、自己投資として脱毛を選ぶ方が多いのかもしれません。

■40.9％が「サロン脱毛」を選択、医療脱毛も25.8％と人気

続いて、実際にどのような脱毛方法を選んだのかを聞いてみました。

最も多かったのは「サロン脱毛」で40.9％でした。

次いで「医療脱毛」が25.8％、「セルフ脱毛」が17.2％、「家庭用脱毛器」が8.6％、「その他」が4.3％、「複数の方法を併用した」が3.2％という結果になりました。

エステ系の「サロン脱毛」と、クリニックでおこなう「医療脱毛」を合わせると、約7割が「専門の施設で施術を受ける」スタイルを選んでいます。一方で、セルフ脱毛や家庭用脱毛器で自分のペースで進めるという声も少なくありません。

それぞれの脱毛方法を選んだ理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「サロン脱毛」と回答した方

・金額が安かった。（20代・女性）

・元々スキンケアで通っていた。（30代・女性）

・友達のおすすめで一歩踏み出しやすかった。（40代・女性）

「医療脱毛」と回答した方

・信頼感がある方法でと思った。（20代・男性）

・サロンよりも効果がありそうだから。（30代・女性）

・医療脱毛が安全で効果が高いと評判だったから。（40代・男性）

「セルフ脱毛」と回答した方

・低価格で始められるから。（30代・男性）

・自分のタイミングで出来るから。（40代・女性）

・予約が取りにくかったため。（40代・女性）

「家庭用脱毛器」と回答した方

・家でやるのが一番やすいから。（30代・女性）

・行く手間や恥ずかしさより、自分のペースで出来る方がいいと思った。（30代・女性）

・自宅で好きな時間にできて便利だからです。（40代・女性）

サロン脱毛を選んだ方は、キャンペーンや価格の手軽さを理由に挙げる声が目立ちました。

医療脱毛では効果の高さや確実性を、家庭用脱毛器やセルフ脱毛では自分のペースで好きなときにできる手軽さを重視しているようです。

価格、効果、続けやすさ。

それぞれの優先順位によって、選ばれる方法が変わっていることがわかります。

■39.8％が脱毛で「不安や困ったこと」を経験

続いて、脱毛で不安に感じたこと、または実際に困ったことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は39.8％、「ない」は60.2％でした。

過半数は「特に不安や困りごとはなかった」と回答しており、脱毛に対して大きな不安を感じずに進められた人も多いことがわかります。

一方で、約4割の人は何らかの不安や困りごとを経験しており、決して少ない割合とはいえません。

では、具体的にどのような点が不安や困りごとにつながったのでしょうか。

「ある」と回答した人に、さらに詳しく聞いてみました。

最も多かったのは「痛み」で64.9％でした。

次いで「効果が出るまでの期間」が43.2％、「肌トラブル」が37.8％、「価格」が35.1％、「予約の取りにくさ」「勧誘」がそれぞれ13.5％と続きます。

脱毛に関する不安のなかでも、痛みは多くの人が気にしているポイントのようです。

感じ方には個人差があるものの、「思っていたより痛かった」「我慢が必要だった」と感じる人も一定数いることがうかがえます。

また、効果が出るまでの期間や価格など、継続するうえで気になりやすい現実的な課題も上位に入りました。脱毛は一度で完了するものではなく、ある程度の時間と費用をかけて取り組むケースが多いため、その点が不安につながっているのかもしれません。

■75.2％が、脱毛方法の選択に「満足している」と回答

続いて、選んだ脱毛方法に満足しているかを聞いてみました。

その結果「とても満足している」が33.3％、「やや満足している」が41.9％となり、合わせて75.2％の人が満足していると回答しました。一方で「あまり満足していない」は19.4％、「まったく満足していない」は5.4％でした。

脱毛を始める前には痛みや費用、効果が出るまでの期間などに不安を感じていても、実際に経験したあとには「選んでよかった」と感じている人が多いようです。

■74.2％が、他の方法にすればよかったと思ったことは「ない」と回答

最後に、「他の方法にすればよかった」と思ったことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」は25.8％、「ない」は74.2％でした。

7割以上の人が「自分が選んだ方法でよかった」と感じている一方で、約4人に1人は、別の脱毛方法を選べばよかったと感じた経験があることがわかります。

「ある」と回答した方には、その理由についても聞いてみました。

他の方法にすればよかったと思った理由

・予約が取れにくいし、行かなくなってしまった。（50代・女性・サロン脱毛）

・まだ毛がある。医療脱毛にすればよかった。（50代・女性・サロン脱毛）

・医療脱毛のほうが生えないと聞くから。（20代・女性・サロン脱毛）

・セルフは効果があまり感じられないので。（40代・男性・セルフ脱毛）

・医療脱毛の方が短期間で確実だったと思う。（40代・女性・セルフ脱毛）

・医療脱毛でなくとも、自宅でできると思った。（40代・女性・医療脱毛）

「サロン脱毛より医療脱毛にすればよかった」「セルフ脱毛では効果を感じにくかった」など、より効果を実感しやすい方法を選べばよかったという声が目立ちました。「自宅でできる方法でもよかった」という声もあり、重視するポイントは人によって異なることがわかります。

脱毛方法を選ぶ際は、価格、効果、通いやすさ、手軽さのどれを優先するのかを整理しておくことが、後悔しない方法選びにつながりそうです。

■まとめ

今回の調査では、脱毛経験者の53.8％が「ムダ毛処理が面倒だったから」をきっかけに、脱毛を始めたことがわかりました。脱毛を始めた年齢は「20代前半」が28.0％で最も多く、選んだ方法では「サロン脱毛」が40.9％で最多となりました。

また、選んだ脱毛方法への満足度については、75.2％が「満足している」と回答しました。しかし、25.8％が「他の方法にすればよかった」と感じた経験があり、痛みや効果が出るまでの期間、価格などに不安や困りごとを感じた人も少なくありませんでした。

脱毛は、方法によって価格や効果、通いやすさ、手軽さが大きく異なります。

近年では、安全性や確かな効果への関心が一段と高まっており、サロンやクリニックで導入されている業務用脱毛機の品質や信頼性が、選定における極めて重要な指標となっています。

後悔しないためには、こうしたハード面の信頼性を重視したうえで、自分が何を重視したいのかを整理し、納得できる方法を選ぶことが大切だといえそうです。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社フォレストシンフォニーによる調査」である旨の記載

・株式会社フォレストシンフォニー（https://www.forestsymphony.jp/）へのリンク設置

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事業内容：美容機器・化粧品販売、スクール経営 エステティックサロン経営及び開業コンサルタント

【株式会社NEXERについて】

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