システムファイブ、Deity MicrophonesのUHFデジタルワイヤレスシステム「THEOS」日本国内向けA帯（特定ラジオマイク）モデルを出荷開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、Deity Microphones（中国・深圳）のUHFデジタルワイヤレスシステム「THEOS（テオス）」シリーズの日本国内向けA帯（特定ラジオマイク）モデルを2026年5月20日(水)より出荷開始いたします。

「THEOS」シリーズは、ワイドバンド・高音質・低遅延・多機能を実現したプロフェッショナル向けデジタルワイヤレスシステムです。

2025年5月に発売した日本国内B帯専用モデルに続き、今回は免許制度のもとで安定した運用が可能なA帯モデルを発売します。

映画・ドラマ・テレビ番組制作、CM制作、大型ライブイベント、舞台、スポーツ中継など、より大規模で高い信頼性が求められる現場に対応します。

A帯（特定ラジオマイク）モデルの特長

最大20mWの空中線電力による安定した伝送性能

一般的なB帯の空中線電力が10mWに制限されているのに対し、A帯モデルは最大20mWの出力に対応します。

B帯と比べて安定した伝送距離を確保しやすく、電波遮蔽物などの影響による音切れリスクを抑えます。

幅広い周波数帯域への対応

B帯の利用可能範囲が806.125MHz～809.750MHzの数MHz程度であるのに対し、本機はテレビホワイトスペース帯に含まれる帯域(550MHz～710MHz)および特定ラジオマイク専用帯に含まれる帯域(710～713.7MHz)の広い周波数帯に対応します。

固定局運用から移動局（ロケ等）運用まで、多チャンネル運用を柔軟に構成できます。

免許制度と運用調整による混信の抑制

A帯は免許を受けた無線局のみが使用できる帯域です。

事前に「特定ラジオマイク運用調整機構（特ラ機構）」を通じて他者との運用調整を行うため、予期せぬ電波干渉を回避し、クリアな音声伝送を維持できます。

THEOSデジタルワイヤレスの主な特長

次世代の広帯域デジタルUHF伝送

広帯域対応により、過酷な電波環境下でも安定したデジタル伝送を実現。

アナログ方式特有のノイズを排除し、クリアで広いダイナミックレンジの音声収録に対応します。

Sidus Audioアプリによる高度なリモート管理

専用アプリ「Sidus Audio」により、スマートフォンから複数の送信機の監視や設定変更が可能です。

周波数スキャン、ゲイン調整、バッテリー残量の確認などを手元で一括操作でき、現場での作業効率を高めます。

内蔵タイムコードジェネレーターによる同期

送信機には高精度なタイムコードジェネレーターを内蔵。

外部のタイムコードデバイスと同期させることで、ポストプロダクション時の映像と音声の同期作業を簡略化します。

プロの現場に応える堅牢な設計

航空機グレードのアルミニウム合金を採用したCNC削り出しボディにより、過酷なロケ現場でも安心して使用できます。

単三電池2本で駆動するため、長時間撮影でもバッテリー管理が容易です。

ラインナップおよび製品構成

THEOS DBTX 2ch送受信機セット（JP A帯）

内容：DBTX（TRSタイプ送信機）×2式 + D2RX（受信機）

当店販売価格：200,200円 (税込)

＞ご購入はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1216553)

THEOS DLTX 2ch送受信機セット（JP A帯）

内容：DLTX（LEMOタイプ送信機）×2式 + D2RX（受信機）

当店販売価格：265,848円 (税込)

＞ご購入はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1216555)

ボディパック送信機（DLTX/LEMOタイプ）

内容：DLTX 単体

当店販売価格：100,650円 (税込)

＞ご購入はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1216556)

ボディパック送信機（DBTX/TRSタイプ）

内容：DBTX 単体

当店販売価格：69,960円 (税込)

＞ご購入はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1216554)

プラグオン送信機（DXTX/XLRタイプ）

内容：DXTX 単体

当店販売価格：83,600円 (税込)

＞ご購入はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1216557)

THEOS A帯ご購入はこちら :https://www.system5.jp/pages/search?kw=THEOS%20%20%20(JP%20A%E5%B8%AF)

主な仕様

運用周波数帯域：550.000MHz ～ 713.700MHz

空中線電力：20mW

変調方式：デジタル方式（F1D, F1E）

【重要】A帯製品の運用に関するご注意事項

本製品（A帯モデル）の使用にあたっては、法令および関係機関の定めに基づき、以下の手続きや対応が必要です。

- 「特ラ機構」への加入総務省、放送事業者、その他関係団体と連携し、運用調整を行っている「特定ラジオマイク運用調整機構（特ラ機構）」への加入が必要です。- 無線局免許の取得総務省から交付される陸上移動局の無線局免許を取得する必要があります。免許の取得には、総務省の各地方総合通信局への届出が必要です。- 運用調整の実施本製品を使用するには、あらかじめ「特定ラジオマイク運用調整機構（特ラ機構）」へ運用予定を連絡し、他のユーザーとの混信等のおそれがある場合は、関係者への運用調整を要請することにより、電波障害を起こさないよう対応する必要があります。

詳しくは、「特定ラジオマイク運用調整機構(https://radiomic.org/index.html)」のWebページをご参照ください。

Deity Microphonesについて

Deity Microphonesは、Aputure Imaging Industries Co., Ltd.社(中国・深圳)が提供するブランドで、映画製作やコンテンツ制作、放送業務向けに高品質なオーディオソリューションを提供しています。特に、撮影現場やライブ配信、映画制作など、音声が重要視される多様なシーンで活躍する機器を取り揃えており、グローバルで評価を得ています。システムファイブは一次販売代理店として、高品質なオーディオソリューションであるDeity Microphones製品を日本市場に提供するとともに、充実したアフターサポートも提供しています。

弊社における取扱製品一覧は以下よりご確認いただけます。

https://www.system5.jp/collections/deity-microphone

二次代理店募集について

国内でのさらなる普及を目指し、Deity Microphones製品を取り扱っていただける二次代理店の募集も行っています。映像・音響機器の販売に携わる企業の皆様に、ビジネス創出の機会を提供いたします。お気軽に下記よりお問い合わせください。

https://www.system5.jp/pages/businesscompany

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/