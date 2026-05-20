自社サイトを最強の集客資産に。サイレントマジョリティの声を拾い上げ、AI検索時代の来店・問い合わせを最大化する新サービス「キキコミVOC」を提供開始

株式会社ユニヴァ・ジャイロン

デジタルマーケティング支援ツール「Gyro-n（ジャイロン）」を展開する株式会社ユニヴァ・ジャイロン（東京都港区／代表取締役社長CEO・島津久厚）は2026年5月20日、特許取得済みのAIアンケートシステムを活用し、自社ウェブサイト上に高品質なお客様の声（VoC：Voice of Customer）を収集・蓄積する新サービス「キキコミVOC」の提供を開始しました。

本サービスは、外部の口コミサイトへの投稿には抵抗があるサイレントマジョリティの声を拾い上げ、自社サイトのコンテンツとして資産化します。充実したVoCコンテンツは、サイト訪問者の来店・問い合わせ確度を高めるだけでなく、AI検索の引用候補となりやすいため、LLMOやGEOと呼ばれる新たな検索対策におけるプレゼンス向上にも直結します。「キキコミ」の既存機能によるGoogle口コミ対策などと組み合わせた複合的な対策により、これからの時代の集客・売上拡大を強力に支援します。同時に、ローカルマーケティングを支援する代理店様への提供も強化いたします。

https://www.gyro-n.com/kikicomi-voc/(https://www.gyro-n.com/kikicomi-voc/?ref=prt)

Google口コミでは拾えなかったサイレントマジョリティの声を資産化

外部の口コミプラットフォームへの実名投稿には心理的ハードルを感じるユーザーでも、自社アンケートとしての回答と公式サイトでの匿名掲載であれば協力してくれるケースは多く存在します。「キキコミVOC」を活用すれば、これまで表に出にくかった良質なサイレントマジョリティの声を拾い上げ、自社サイトの資産として蓄積することが可能になります。より多くのリアルな体験談を集めることで、店舗やサービスの魅力を強力にアピールできます。

＊医療広告ガイドライン等により体験談のサイト掲載が制限されている医療機関等の業種においては、自社サイトへのVoC掲載機能はご利用いただけません。当該業種のお客様は、既存ツール「キキコミ」のアンケート機能を活用した内部の満足度調査や、ガイドラインに準拠した外部のクチコミ対策としてご活用いただけます。

自社サイトからの来店・問い合わせ率向上と、極めて簡単な導入フロー

ユーザーはGoogleマップ等の外部媒体で店舗を見つけた後、最終的な来店や問い合わせの判断材料として公式サイトを閲覧する傾向があります。その公式サイト上に、具体的で質の高いVoCが豊富に掲載されていれば、初見ユーザーの不安は払拭され、来店や予約、問い合わせの確度は飛躍的に高まります。 また、VoCコンテンツを自社サイトに掲載したいと検討している事業者にとって、導入のハードルは低く設定されています。

「キキコミVOC」で自社サイトに掲載されるコンテンツは、お客様からいただいたアンケートの「質問と回答のセット」です。独自のAIエンジンがアンケート回答を読みやすいQ&A形式に自動整理するため、事業者はサイトにタグを設置するだけで簡単に運用を開始でき、手間なくコンテンツを拡充できます。

ローカルSEOからLLMO対策まで、複合的な集客基盤の構築

これからの集客は、単一の施策だけでは勝ち残れません。自社サイトに「キキコミVOC」で一次情報を蓄積し、同時に「キキコミ」を使ってGoogleマップ等の外部クチコミも充実させるといった複合的な対策を行うことで、Web上での検索プレゼンスは劇的に高まります。結果として、ChatGPTやGeminiといったAI検索からも信頼できる店舗としてサジェストされやすくなり、持続的な来店・問い合わせの増加に直結します。LLMO対策の次の一手を探すローカルマーケティング支援事業者様へ近年、ローカルマーケティングの現場で活動する支援事業者様は、店舗や事業者からクチコミ対策やAI検索の普及に伴うLLMOやGEOへの対応に関する相談を数多く受けています。 「キキコミVOC」をはじめとする集客ソリューションは、まさにその課題に対する最適な打ち手となります。Gyro-nでは、これらのツールを活用し、共に地域ビジネスの集客課題を解決し拡販していただける販売パートナーを広く募集しております。

Gyro-n／株式会社ユニヴァ・ジャイロンについて

Gyro-nは、お客様のリアルな体験や感想を適切に汲み取り、AIが自然な口コミ文章案を提案することで、透明性の高いクチコミ獲得をアシストする特許取得済みのツール「キキコミ」をはじめ、ローカルSEOの基盤となる「Gyro-n MEO」や店舗情報の統一を図るサイテーション管理などを展開し、ローカルマーケティングを一気通貫でサポートするデジタルマーケティング専門家集団です。多彩なツールと専門的なノウハウを通じて、あらゆるビジネスの集客と売上拡大を支援しています。

社名：株式会社ユニヴァ・ジャイロン

代表者：代表取締役社長CEO 島津 久厚

住所：〒106-0032 東京都港区六本木3-16-35 イースト六本木ビル2F

設立：2020年4月1日

URL：https://www.gyro-n.com/(https://www.gyro-n.com/?ref=prt)

資本金：17,564,600円