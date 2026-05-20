家族の飲み物・そうめん・おうち時間に大活躍！楽天ランキング常連ALTENAの次世代製氷機、「先行予約限定・第2弾クーポン」を実施中！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

「朝の5分に、心のゆとりを。氷のストックを気にしない夏が始まります。」

大分県に本社を置く三金商事株式会社は、累計販売15,000台を突破したライフスタイル家電ブランド「ALTENA（アルティーナ）」より、次世代モデル『クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02』の予約販売を開始しております。

予約開始からわずか2週間ですが、既に想定を上回る予約が殺到し、早くも大ヒットの兆しを見せております。現在、少しでも早くお客様の手元へお届けできるよう鋭意生産を進めております。

この大きな反響にお応えし、また、商品お届け（6月下旬予定）までお待ちいただくお客様への感謝を込めて、楽天市場・Yahoo!ショッピングの正規販売店限定で「先行予約・第2弾特別クーポン」を開催。

夢の「最短約5分」製氷を実現。シーンで選べる3つのモード

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.html

本製品は、これまでの製氷機の常識を覆す「スピード」と「質」の両立を実現した次世代型コンパクト高速製氷機です。用途に合わせて選べる3つのモードが、暮らしを劇的に変えます。

クイックモード（最短約5分）

スピードを最優先した「標準氷」を、驚きの速さで製氷します。朝の慌ただしい時間でも、着替えや準備をしている間に家族全員分の氷がすぐに完成します。

クリア氷モード

時間をかけて水を流しながらじっくり凍らせることで、宝石のように美しく、硬くて溶けにくい「透明氷」を作成します。女子会やパーティーを華やかに彩り、お喋りに夢中になっても飲み物が薄まりにくい極上の体験を提供します。

標準モード

安定したペースで「標準氷」を供給し続ける、日常使いに最適なモードです。

さらに、クイック・標準モードではS・M・Lの3サイズが選択可能。口の狭いマイボトルからロックグラスまで、あらゆる器にフィットします。

「暮らしが変わった」先行モニター様からのリアルな体験談

次世代モデル『ALTENA クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02』をいち早く体験いただいたモニターの皆様より、喜びの声が届いています。

「朝の5分で水筒準備の絶望が消えました」（30代・女性）

子供たちの部活で氷が大量に必要な朝、冷凍庫が空でも焦る必要がなくなりました。お弁当を詰めている数分間に最初の氷が次々と出来上がるので、朝の時短と心のゆとりが生まれます。

「溶けにくい透明氷で女子会がお店のクオリティに」（40代・女性）

『クリア氷モード』の宝石のような透明感に友人も驚いていました。硬くて溶けにくいため、お喋りに夢中になっても飲み物が薄まらず、最後まで美味しく楽しめます。

「一日の終わりに、極上の晩酌タイムを」（50代・男性）

透明氷で飲むウイスキーは格別で、お酒本来の香りが引き立ちます。出しっぱなしにしても絵になるマットブラックの洗練されたデザインも、書斎のインテリアとして気に入っています。

「キャンプやアウトドアの最高の相棒」（30代・男性）

ハンドル付きで持ち運びやすく、最短5分でキンキンの氷ができるのはアウトドア好きには堪りません。夏本番の6月下旬、屋外で冷たいドリンクを飲むのが今から楽しみです。

楽天ランキング常連！累計15,000台突破の信頼と実績

ALTENAの製氷機シリーズは、これまで楽天市場をはじめとする主要ECモールで幾度となくランキング1位を獲得してきました。その背景にあるのは、国内メーカーならではの「使いやすさ」と「確かな品質」です。 シリーズ累計販売台数15,000台を突破した今、既存ユーザーの熱い要望をすべて詰め込み、さらなる高みを目指して開発されたのが、この次世代モデル「ALTENA クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」です。

【店舗限定】第2弾・先行予約購入クーポンで12,800円 → 9,777円に！

新商品の発売を記念し、お届けをお待ちいただく期間を「ワクワク」に変える、予約限定の超々お得なクーポンをご用意しました。

キャンペーン内容： 3,023円OFFクーポン配布

特別価格： 通常12,800円（税込）→ クーポン適用で9,777円（税込）

期間： 2026年6月1日（月）23:59まで

対象店舗： 楽天市場店・Yahoo!ショッピング店「MTK SHOP」他、正規販売店

お届け予定： 6月下旬より順次発送（夏本番に間に合うタイミングです！）

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.html

ALTENA

クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02

＜カラー＞

マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ

＜セット内容＞

- 製氷機 本体 ×１台

- アイススコップ

- 氷ケース

- WEB説明書QRコード(保証書付)

予約殺到中の今こそ、お得に手に入れるチャンスです。次世代型コンパクト高速製氷機『ALTENA クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02』と共に、氷を買いに走る手間のない、ストレスフリーな夏を始めましょう！

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)