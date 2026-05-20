スマホで自動開閉！後付けスマートカーテンを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、工事不要で後付けでき、スマホからカーテンを自動開閉できる「スマートカーテン（400-SSA008）」を発売しました。

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型番：400-SSA008

販売価格：9,819円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SSA008

おすすめポイント

・工事不要！既存のU型レールに後付けするだけで簡単設置可能

・専用アプリを使い、スマートフォンからワイヤレスで自動開閉

・タイマー設定や光度・温度チェック機能で快適な生活をサポート

工事不要で今のカーテンを簡単にスマート化

ご自宅のカーテンレール（U型レール）に後付けするだけで、手軽にカーテンを自動化できるロボットです。大がかりな工事や複雑な設定は一切不要で、付属の部品を使ってサッと取り付けることができます。賃貸住宅にお住まいの方でも安心して導入でき、毎日のカーテンの開け閉めにかかる手間を大幅に省きます。

専用アプリでスマホからスマートに遠隔操作

専用の無料スマートフォンアプリ「Sanwa Connect」を使用することで、手元からワイヤレスでカーテンの開閉操作が可能です。ソファでくつろいでいる時やベッドに入った後でも、スマホをタップするだけで自由にカーテンを開け閉めできます。離れた場所からの遠隔操作にも対応しており、防犯対策にも役立ちます。

規則正しい生活をサポートするタイマー機能

アプリで指定した時間にカーテンを自動で開閉できるタイマー機能を搭載しています。毎朝の起床時間に合わせてカーテンが開くように設定すれば、自然な太陽の光を浴びてスッキリと心地よく目覚めることができます。また、夕方には自動で閉まるように設定することで、プライバシーの保護や防犯対策としても効果を発揮します。

温度や光度を確認できるセンサー連動機能

本体にセンサーを搭載しており、アプリ上でいつでもお部屋の温度や光度（明るさ）の状態をチェックすることができます。使用環境やライフスタイルに応じて動作を細かくコントロールできるため、季節や天候に合わせた快適な室内環境の維持をサポートします。留守中の室温上昇を防ぎたい時などにも非常に便利な機能です。

配線不要でスッキリ使える便利なUSB充電式

本体は繰り返し使えるUSB充電式を採用しているため、コンセントの位置を気にする必要がありません。窓周辺に電源がないお部屋でも、ケーブルレスで窓際をスッキリと美しく保ったまま設置できます。約92cmの充電用USBケーブルが付属しており、万が一のバッテリー切れの際もモバイルバッテリー等で手軽に充電可能です。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SSA008

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-ssa008/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-ssa008.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1KGGJQV

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。