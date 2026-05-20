いつもの部屋が上質な“癒やし”空間に！間接照明モード搭載の新型LEDシーリングライト新発売

吉井電気株式会社

吉井電気株式会社（本社：群馬県高崎市 代表取締役：吉井 透）は、プライベートブランド Abitelax（アビテラックス）より、お部屋を優しく彩る間接照明機能を搭載した新型LEDシーリングライトを2026年5月27日より発売します。

本製品は、従来のシーリングライトとしての高い利便性はそのままに、天井や壁に光を反射させて空間を演出する間接照明モードを搭載。「リラックス効果」「空間の立体感」「おしゃれな雰囲気づくり」を一台で実現し、寝室やリビングをより心地よい空間へと進化させます。

■ 製品の主な特長

1. 従来の高機能LEDシーリングライトに “心を整える” [間接照明モード]を搭載

天井に向けて光を放つ間接照明機能には、副交感神経を優位にし、心地よい眠りへと導く「ゆらぎ」を再現したモード（5段階の速度調節）を含む、計7種類のモードを搭載しました。

・静かな灯り：明るさ10%・100%（約200lm）の固定点灯

・ゆらぎの灯り：5段階のスピード変化で、キャンドルのような癒やしを演出

2. 暮らしに寄り添う [人感センサー] と [高演色Ra85]

人感センサーにより、帰宅時や夜間の移動もスムーズに行えます。

また、自然光に近い演色性（Ra85）のLEDを採用しており、文字がくっきり見やすく、目に優しい灯りを提供します。

3. 緻密なカスタマイズが可能な調光・調色機能

メイン照明は、調光・調色ともに 各10段階（10%～100%）の細やかな設定が可能。

常夜灯も5段階から選べ、シーンに合わせた最適な光環境を構築できます。

4. 便利なオフタイマー機能

ライフスタイルに合わせて選べる、10分・30分・60分・120分の4つのタイマー設定を搭載。

消し忘れを防ぎ、就寝前のリラックスタイムをサポートします。

■ 間接照明がもたらす「3つの効果」

1. リラックス効果

直接光源が目に入らないため、まぶしさを抑え、心身を休息モードへ切り替えます。

2. 空間の演出

天井や壁を照らすことで部屋に奥行きが生まれ、広々とした印象を与えます。

3. 上質な雰囲気づくり

ホテルの客室のような、洗練されたおしゃれなインテリア空間を演出します。

実用的で理想の“癒やし”空間を演出する新LEDシーリングライトで、おうち時間をおくつろぎください！

【製品概要】

ブランド名：Abitelax（アビテラックス）

製品名：間接照明機能付きLEDシーリングライト

品番：ALCK06E（6畳用）・ALCK08E（8畳用）

主な機能：人感センサー、10段階調光・調色、間接照明7モード、タイマー機能、高演色Ra85

【会社概要】

会社名：吉井電気株式会社

代表者：代表取締役社長 吉井 透

所在地：群馬県高崎市飯塚町１６４９

https://www.yoshii-e.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ】

会社名：吉井電気株式会社

お客様相談窓口

E‐Mail：yd-cs@yoshii-e.co.jp

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