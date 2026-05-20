「AI時代のITインフラ実装」における実践知を届けるイベントEnterpriseZine Day 2026 Summerが6月9日に開催

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）の運営するITリーダー向け専門メディア「EnterpriseZine（エンタープライズジン）」は、ITリーダー向けカンファレンス「EnterpriseZine Day 2026 Summer」を2026年6月9日（火）にオンラインで開催します（参加無料）。

◆イベント申し込みページ：https://event.shoeisha.jp/ezday/20260609

AI時代におけるITインフラの最新情報をお届け

本イベントは「『ハイブリッドAI』時代の幕開け──サーバーからプラットフォームまで『フルスタック・インフラ』の実装へ」をテーマに、AI時代に企業が構築すべきITインフラの要件を深掘り。先進企業による事例講演や、豪華有識者による業界予測など、ここでしか聞けないセッションをご用意しています。

注目セッションをご紹介

１．総務省が示す、日本が向かうべきデジタルインフラの未来 ～2030年を見据えた基盤整備の戦略と施策～

人口減少下において、地域や社会課題の多様化・複雑化に対応し、我が国の成長力を維持していくためには、生成AIなどのデジタル技術の徹底的な活用が不可欠であり、これを支えるデジタルインフラの整備が必要です。また、今後の災害などに備えるためには、通信インフラの強靱化も重要となります。

これらの課題に対応するため、総務省では、2030年頃を見据え、必要となるデジタルインフラの整備方針とその実現に向けた具体的な推進方策を整理し、一体的・効率的に我が国デジタルインフラ整備の推進を図るものとして、2025年6月に「デジタルインフラ整備計画2030」を策定しました。

本セッションでは、AI時代の新たなデジタルインフラとしてのワット・ビット連携によるデータセンターなどの地方分散、オール光ネットワークを中核とした次世代情報通信基盤（Beyond 5G）や、光ファイバ未整備地域の解消、「5Gならでは」の実感をともなう高品質な通信サービスの普及拡大、非地上系ネットワーク（NTN）の展開支援など、同計画に基づく総務省の取り組みについて最新情報をご紹介します。

登壇者：

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 基盤整備促進課長 平松寛代氏

２．コストやガバナンスを意識したITインフラの使い分け AI時代におけるMIXI開発・運用組織の挑戦

SNS「mixi」から「モンスターストライク」、そして競輪場等の物理拠点も伴う競輪・オートレース投票サービス「TIPSTAR」まで、MIXIは事業の多角化に合わせ、オンプレミス、ハイブリッド、クラウドネイティブと多様なITインフラを使い分けてきました。

本講演では、CTOの吉野純平氏が登壇し、複雑化するインフラ環境において、いかにコストとガバナンスを両立させながら、どのように考えて実装しているかを説明します。グローバルでのビジネス拡大を目指し、日本国外でもサービスを提供するにあたって、クラウドは強力な武器となる一方、オンプレミスはそこが1つの弱みにもなり得ると考えています。

また、全社的にAI活用を推進する同社が、インフラ運用の現場でどのようにAIを組み込んでいるのかについても深掘りします。現場の実践知に基づいたAI活用のリアルを紹介します。

登壇者：

株式会社MIXI 執行役員 CTO 吉野純平氏

３．AIエージェント時代を勝ち抜く、みずほFGの次世代AI基盤「Wiz Base」～内製開発ラボが挑む、金融品質のプラットフォームとアジャイル開発～

生成AIの活用が広がるなか、AIエージェントを継続的かつ安全に業務へ組み込むためには、AI特化型基盤の整備と、その上でスピーディに開発を進める内製開発体制の両方が重要になっています。みずほフィナンシャルグループでは、AWS上に構築したAIエージェント基盤「Wiz Base」について、Amazon Bedrockを用いたマルチLLM構成を採用しながら、セキュリティ、監査性、権限統制など金融機関に求められる要件を踏まえて設計・整備を進めてきました。あわせて、内製開発ラボでは、Wiz Base上で業務に根差したAIアプリやAIエージェントを機動的に開発し、現場での活用につなげています。本講演では、Wiz Baseをどのような考え方で構想し、形にしてきたのかという基盤づくりのプロセスと、内製開発ラボによる開発の進め方や具体的な取り組みを通じて、AI活用を現場に定着させていくための実践をご紹介します。

登壇者：

株式会社みずほフィナンシャルグループ デジタル戦略部 テクノロジー第二チーム AI開発担当 次長 齋藤悠士氏

４．AI時代のITインフラはどうあるべきか──動向と企業戦略から最適解を探る

企業におけるAIの活用がPoCから実装フェーズへ進む中、コストの増加やセキュリティ要件、レイテンシーなど、現状のインフラだけでは限界が見えてきました。企業ITにおいては、オンプレミスやエッジを適材適所で組み合わせる「ハイブリッドAI」が注目を集める一方、多くのIT部門が手探りの状態にあります。

本講演では有識者を招き、マクロな技術潮流や市場動向、ミクロな企業の予算や運用課題などの実情を交差させながら、AI時代に求められる「AIインフラの要諦」について議論を深めます。

登壇者：

・東京大学大学院 情報理工学系研究科 江崎浩氏

・日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 技術戦略本部 執行役員 兼 技術理事 藤田 一郎氏

・【モデレーター】EnterpriseZine／DB Online チーフキュレーター 谷川 耕一氏

■開催概要

EnterpriseZine Day 2026 Summer

特設サイト：https://event.shoeisha.jp/ezday/20260609

※事前参加登録は、6月8日（月）13:00まで受付

日時：2026年6月9日（火）10:00-16:00（予定）

会場：オンライン

※本イベントは、リアルタイムでの配信のみとなります。アーカイブの配信はございません。

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社翔泳社 EnterpriseZine編集部

■EnterpriseZine Dayについて

EnterpriseZine Dayは、ITリーダー向け専門メディア「EnterpriseZine」のネットワークを活かしたカンファレンスです（2014年に第1回を開催）。ITインフラの構築・運用に携わるIT部門やエンジニア、CIO/CTOの経営層など幅広いIT従事者に向けて、時流に即した内容をお届けします。

■ITリーダー向け専門メディアEnterpriseZine（エンタープライズジン）

EnterpriseZineは、株式会社翔泳社が運営する、ITリーダー向けの専門メディアです。2007年7月30日のサイト正式オープン以降、DB Online、Security Onlineなどのサブメディアもオープンし、エンタープライズIT領域全般に対して情報を継続して発信しています。IT／デジタルの重要性がさらに高まる時代になる中、これからも、行動するITリーダーたちを全力で応援していきます。

https://enterprisezine.jp/