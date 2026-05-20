6/8（月）開催！『徳川家康公と武田信玄公』トークイベントのお知らせ

株式会社ペイメントフォー

～なぜ家康は、あれほどまでに信玄を意識したのか～

天下人・徳川家康公にとって、武田信玄公は宿敵であり、「永遠の壁」にして最大の師でもありました。

本イベントは、家康公が愛した神田明神を舞台に、信玄公の魅力を徹底解剖するスペシャルイベントです。

NHK大河ドラマ『どうする家康』『武田信玄』などの歴史考察・時代考証に参加されている歴史学者・平山優先生と、山梨県出身で武田信玄公を愛してやまない新日本プロレス所属のプロレスラー・鷹木信悟選手が登壇し、熱く歴史を語り尽くします。

さらに、甲冑工房丸武の加藤貴之氏をお迎えしたトークセッションも予定しております。

アカデミックな深掘りと情熱的なファン目線が合わさる贅沢な時間。歴史好きも、プロレス好きも、信玄公という巨大な存在に圧倒されるはずです。

講演: 「武田信玄と徳川家康・・・継承された信玄イズム」 ―― 平山優先生

トークセッション１.: 平山優先生、鷹木信悟選手

トークセッション２.: 平山優先生、鷹木信悟選手、加藤貴之氏

主催：「徳川家康公と武田信玄公 講演会・トークイベント」実行委員会

共催：株式会社CoCoRo、株式会社けいたす

企画：岸川雅範

運営協力：小嶋慎太郎

衣装協力：丸武産業株式会社

後援：宗教法人神田神社、千代田区観光協会

協賛：コスパグループ株式会社、旭化成ホームズ株式会社、旭化成不動産レジデンス株式会社、株式会社Honey Rush・上野南大門町陰陽商店、株式会社ひかりてらす、金紋秋田酒造株式会社、神田明神文化交流館

イベント名：徳川家康公と武田信玄公 平山優先生 x 鷹木信悟選手講演会・トークイベント

開催日または開催期間：令和８年6月8日（月）18時30分開演 ※17時45分開場

会場名：神田明神ホール（神田明神文化交流館2階）

出演者：平山優先生（歴史学者）、鷹木信悟選手（新日本プロレス）、加藤貴之氏（甲冑工房丸武 COO）

チケット代金：前方指定席：5,000円／一般自由席：4,000円

※別途、発券手数料385円(税込/1枚)が必要です 。

※前売券をご購入のうえ、事前にセブンイレブン、ファミリーマートでの発券を必ずお済ませください。

販売ページURL：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=62058

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

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チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73