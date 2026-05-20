バウンダリ行政書士法人が日本最大級ドローン展示会【Japan Drone 2026】に出展、毎年好評の特別講演では「法制度の実用化と現場運用とのギャップ」を解説

バウンダリ行政書士法人Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2026

ドローンの許認可申請とソリューション開発を専門とするバウンダリ行政書士法人（本社：東京都千代田区、代表行政書士：佐々木 慎太郎）は、2026年6月3日(水)～5日(金)に幕張メッセで開催される「Japan Drone 2026」（主催：JUIDA）に出展いたします。

Japan Drone｜新たな産業創出と国際競争力の強化に貢献する展示会

Japan Droneは2016年の初開催以来、今回で第11回目を迎えるドローンに特化した国内最大規模の専門展示会です。様々な課題解決に向けた具体的なビジネスマッチングの場を提供し、社会基盤整備を促すと共に豊かなくらしの実現に向けたスマートシティの推進に積極的に取り組みます。

同時開催展である次世代エアモビリティEXPOは新たな空の移動革命として期待される「空飛ぶクルマ」の社会実装に向けた取り組みの実現を支援し、新しい産業の創造に貢献することを目指します。

ドローン・次世代エアモビリティの最新テクノロジー、マーケット動向などを国内外のキーパーソンが紹介する国際コンファレンスでは専門展だからこそ聴講できるプログラムをご用意し、近未来へのヒントを発信します。

▶︎ Japan Drone 2026 公式サイト(https://ssl.japan-drone.com/)

バウンダリ行政書士法人｜出展の見どころ

今回で8回目の出展となるバウンダリ行政書士法人は、ドローン法務のプロフェッショナルとして、多岐にわたるサービスや実績をご紹介。さらに無料相談や公演など多彩なイベントも企画しています。

ブース内では、飛行許可、法務、国家資格スクール開設/運営、監査などを担当している、弊社の各スペシャリストたちによる無料相談会や、特典グッズのプレゼントなどさまざまな企画をご用意しております。

また弊社代表行政書士・佐々木 慎太郎の特別講演（6月5日12:20～無料開催）はすでにご好評いただき事前申込枠が満席となりました。

そこで今回は、より多くの方にご参加いただけるようオープンステージにて予約なしで誰でも参加できるワークショップを開催いたします。こちらで同講演を聴講いただけますので、ぜひご参加ください！

出展者詳細はこちら :https://ssl.japan-drone.com/exhibit/detail.php?id=2627

代表・佐々木 慎太郎によるセミナーも必聴！

弊社代表・佐々木 慎太郎が、コンファレンスにて登壇いたします。満席で大好評をいただいた前回の講演に続き、今回は法制度が整ってきた今、さらなる制度の実用化や課題について解説。

資格のメリットや現場運用の障壁など、最新の法律の最新動向とともに紐解いていきます。

講演概要

◆ タイトル

法制度は”本当に”整ったのか？ 現場運用との『ギャップ』に迫る

◆ 日時

・6月5日(金)12:20～12:50 ＜無料講演＞

┗ 満席御礼！事前申込締切。当日空き席をご案内できる場合があります

・6月3日（水）11:00～11:20 ＠オープンステージ

┗ 予約なしで誰でもご参加できます



◆ 登壇者

バウンダリ行政書士法人 代表・佐々木 慎太郎



◆ 内容

国内においてドローンに関するさまざまな制度が整備されている一方、国家資格のメリットや現場運用の障壁など、まだまだ制度の実用化は進んでおらず課題も多く見られる。

今後いかに法制度と現場の乖離に折り合いをつけて、国内ドローンの利活用を普及させていくべきなのか？法務のプロフェッショナルが、最新の法律ルールと現場の事例をもとに紐解いていく。

登壇者：佐々木 慎太郎（Shintaro Sasaki）について

ドローンに関する許認可申請、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請、登録講習機関、事業コンサルティングなど多岐にわたる支援の実績を誇る。

著書『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』（セルバ出版）を出版、ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信しています。

▼ドローン教育チャンネル / 佐々木慎太郎

https://www.youtube.com/@Shintaro_Sasaki(https://www.youtube.com/@Shintaro_Sasaki)

セミナーの詳細はこちら :https://japandrone.eventos.tokyo/web/portal/807/event/16079

佐々木 慎太郎による基調講演の様子（Japan Drone 2025 開催時）開催概要

Japan Drone 2026

・主催：一般社団法人日本UAS 産業振興協議会（JUIDA）

・共催：株式会社コングレ

・開催日：2025年6月3日（水）～5日（金） 10：00～17：00

・会 場：幕張メッセ

・小間番号：AR-10

・入場料：\3,000 ※事前登録者および招待状持参者は＜無料＞

・WEBサイト：https://ssl.japan-drone.com/

【無料】来場者登録はこちら :https://japandrone.eventos.tokyo/web/portal/807/event/16079?_gl=1%2a10e7duj%2a_gcl_au%2aMTUwNTI1OTAwNi4xNzc5MDY3NzIz事前に来場者登録すると［入場料無料］となります。ぜひ開催前にご登録ください

バウンダリ行政書士法人は、ドローンに関する最新の制度やルールを多くの来場者に知っていただく機会を提供いたします。本展示会および弊社ブースへのご来場を心よりお待ちしております。

バウンダリ行政書士法人

バウンダリ行政書士法人は、ドローン法務のプロフェッショナルとして包括申請から高難度な飛行許可申請、登録講習機関の開設・維持管理・監査対策まで、ドローン専門チーム体制で総案件数 35,000件を突破！



豊富な知識と情報力により国内トップクラスの申請実績を誇ります。法務顧問や事業コンサルティングなど支援の幅を広げ、無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとしてドローン業界の発展を推進しています。



＜会社概要＞

社名：バウンダリ行政書士法人

代表 ：佐々木 慎太郎

東京オフィス：東京都千代田区有楽町1-6-3日比谷頴川ビル9階

仙台オフィス：宮城県仙台市⻘葉区二日町 6-26 VIP仙台二日町 2F

名古屋営業所：愛知県名古屋市中村区名駅南1-11-12 Kinjiro名駅Minamiビル1階

事業内容：ドローン関連許認可申請、その後の許認可管理・法務顧問

メール： customer@boundary.or.jp

サイト： https://boundary.or.jp/