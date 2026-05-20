ファクタリング利用前に最も不安だったのは「手数料」と回答｜株式会社サイトクリエーションが利用実態調査を実施

株式会社サイトクリエーション

株式会社サイトクリエーション(https://sitecreation.co.jp/)が運営するファクタリングガイド（https://sitecreation.co.jp/factoring/）は、ファクタリング利用経験者を対象に、利用前の不安や審査、手数料に関するアンケート調査を実施し、その結果を公開いたしました。

調査実施の背景

近年、中小企業や個人事業主における資金調達手段としてファクタリングの利用が広がっています。一方で、「手数料は高いのか」「審査に通るのか」「安心して利用できるのか」といった不安を持つ利用者も少なくありません。

こうした背景を受け、実際の利用経験者を対象に、ファクタリング利用前に感じていた不安や利用実態について調査を実施しました。

調査概要

調査主体：株式会社サイトクリエーション

調査方法：インターネットアンケート

調査調査期間：2026年5月

調査対象：ファクタリング利用経験のある法人・個人事業主

有効回答数：100名

調査結果

利用前に最も不安だったのは「手数料」

「ファクタリング利用時に不安だった点は何ですか？」という質問では、45.2%が「手数料が高い」と回答し最も多くなりました。

次いで、「審査に通るか不安」「業者の信頼性」などが続き、費用面や契約面への不安を抱える利用者が多いことが分かりました。

利用者の57.7%が「審査に通らなかった経験あり」と回答

「ファクタリングの審査に通らなかった経験はありますか？」という質問では、利用経験者の57.7%が「ある」と回答しました。

ファクタリングは比較的柔軟な審査が行われる資金調達方法として知られている一方で、売掛先の信用状況や必要書類などによって審査結果が左右されるケースもあることが分かりました。

約34.6%が「即日入金」を経験

「入金までにかかった時間を教えてください」という質問では、利用経験者の34.6%が「即日（当日）」と回答しました。

一方で、「2～3日以上かかった」と回答した利用者も一定数存在しており、サービスごとの差が見られる結果となりました。

手数料は「5%以上～10%未満」が最多

「利用時の手数料はどのくらいでしたか？」という質問では、「5%以上～10%未満」が最多となりました。

また、「20%以上」と回答した利用者も確認されており、サービス内容や契約条件によって差があることが分かりました。

まとめ

今回の調査では、ファクタリング利用者の多くが「手数料」や「審査」に対して不安を感じていることが分かりました。一方で、即日入金など資金調達スピードへの評価は高く、条件次第では今後も利用したいと考える人が多い結果となりました。

ファクタリングは迅速な資金調達手段として注目される一方で、手数料や契約条件にはサービスごとの差もあるため、事前に比較・確認を行う重要性がうかがえる調査結果となりました。

■ サイト概要

サイト名：ファクタリングガイド

URL：https://sitecreation.co.jp/factoring/