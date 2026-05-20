人気No.1「スマイルBEST4」、出前館対応開始後に追加掲載。ナチュラルスマイルピザ中山本店・武岡店で販売開始
人気No.1商品「スマイルBEST4」。マルゲリータ、照焼チキンスマイル、おもちと明太子、北海道ポテトの4種類を1枚で楽しめるクォーターピザ。
有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」にて、人気No.1商品「スマイルBEST4」のLサイズを、2026年5月11日より中山本店・武岡店の出前館で販売開始したことをお知らせします。
ナチュラルスマイルピザでは2026年5月1日より中山本店・武岡店で出前館対応を開始しましたが、開始時点では「スマイルBEST4」は掲載対象外でした。今回、販売実績を踏まえ、人気No.1商品の追加掲載を行いました。
「スマイルBEST4」は、中山本店データ参照の集計でピザ売上の23.7％を占め、約4枚に1枚が選ばれる人気No.1商品です。第2位マルゲリータ（11.2％）に2倍以上の差をつけています。
5月31日までは春のスマイルキャンペーン価格として、Lサイズを税込1,598円で提供。6月1日以降は通常価格の税込2,138円で販売予定です。
人気No.1「スマイルBEST4」とは
中山本店データ参照の集計で、「スマイルBEST4」はピザ売上23.7％を占める人気No.1商品となりました。
「スマイルBEST4」は、人気の4種類を1枚で楽しめるクォーターピザです。
内容：
マルゲリータ 照焼チキンスマイル おもちと明太子 北海道ポテト
1枚で複数の味を楽しめることから、家族利用やシェア利用でも人気の商品となっています。
出前館で販売開始
中山本店・武岡店の出前館では、スマイルBEST4を5月11日より追加掲載。5月31日までは春のスマイルキャンペーン価格で販売。
販売開始：2026年5月11日
対象店舗：
ナチュラルスマイルピザ 中山本店
ナチュラルスマイルピザ 武岡店
価格：
5月31日まで
Lサイズ 税込1,598円
6月1日以降
Lサイズ 税込2,138円
※出前館での注文はポイントカード付与対象外です。
店舗情報
鹿児島市中山エリアで展開するピザテイクアウト専門店。出前館対応店舗。 ナチュラルスマイルピザ 中山本店（出前館対応）
鹿児島市中山エリアで展開するピザテイクアウト専門店。出前館対応店舗。
ナチュラルスマイルピザ 中山本店（出前館対応）
〒891-0108
鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8
TEL：099-263-5777
営業時間：10:30～20:00（年中無休）
対応：店頭注文／電話注文／モバイルオーダー／出前館
鹿児島市武岡エリアで展開するピザテイクアウト専門店。出前館対応店舗。
ナチュラルスマイルピザ 武岡店（出前館対応）
〒890-0031
鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 1階
TEL：099-284-8776
営業時間：10:30～20:00（年中無休）
対応：店頭注文／電話注文／モバイルオーダー／出前館
日置市伊集院エリアで展開するピザテイクアウト専門店。店頭・電話・モバイルオーダー対応。
ナチュラルスマイルピザ 伊集院店
〒899-2505
鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13
TEL：099-202-3517
営業時間：10:30～20:00（年中無休）
対応：店頭注文／電話注文／モバイルオーダー
※伊集院店は出前館対象外です。
今後について
ナチュラルスマイルピザでは、人気商品の販路拡大やモバイルオーダー、地域密着型の販促施策を通じ、鹿児島市中山・武岡、日置市伊集院エリアで利用しやすいピザブランドを目指します。
今後もテイクアウトを中心に、地域ニーズに応じたデリバリー展開へ取り組んでいきます。
会社概要
会社名：有限会社ナチュラルスマイル
代表者：代表取締役 浜 大祐
所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8
事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営