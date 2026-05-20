人気No.1「スマイルBEST4」、出前館対応開始後に追加掲載。ナチュラルスマイルピザ中山本店・武岡店で販売開始

有限会社ナチュラルスマイル人気No.1商品「スマイルBEST4」。マルゲリータ、照焼チキンスマイル、おもちと明太子、北海道ポテトの4種類を1枚で楽しめるクォーターピザ。

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」にて、人気No.1商品「スマイルBEST4」のLサイズを、2026年5月11日より中山本店・武岡店の出前館で販売開始したことをお知らせします。

ナチュラルスマイルピザでは2026年5月1日より中山本店・武岡店で出前館対応を開始しましたが、開始時点では「スマイルBEST4」は掲載対象外でした。今回、販売実績を踏まえ、人気No.1商品の追加掲載を行いました。

「スマイルBEST4」は、中山本店データ参照の集計でピザ売上の23.7％を占め、約4枚に1枚が選ばれる人気No.1商品です。第2位マルゲリータ（11.2％）に2倍以上の差をつけています。

5月31日までは春のスマイルキャンペーン価格として、Lサイズを税込1,598円で提供。6月1日以降は通常価格の税込2,138円で販売予定です。

人気No.1「スマイルBEST4」とは

中山本店データ参照の集計で、「スマイルBEST4」はピザ売上23.7％を占める人気No.1商品となりました。

「スマイルBEST4」は、人気の4種類を1枚で楽しめるクォーターピザです。

内容：

マルゲリータ 照焼チキンスマイル おもちと明太子 北海道ポテト

1枚で複数の味を楽しめることから、家族利用やシェア利用でも人気の商品となっています。

出前館で販売開始

中山本店・武岡店の出前館では、スマイルBEST4を5月11日より追加掲載。5月31日までは春のスマイルキャンペーン価格で販売。

販売開始：2026年5月11日

対象店舗：

ナチュラルスマイルピザ 中山本店

ナチュラルスマイルピザ 武岡店

価格：

5月31日まで

Lサイズ 税込1,598円

6月1日以降

Lサイズ 税込2,138円

※出前館での注文はポイントカード付与対象外です。

店舗情報

鹿児島市中山エリアで展開するピザテイクアウト専門店。出前館対応店舗。 ナチュラルスマイルピザ 中山本店（出前館対応）鹿児島市中山エリアで展開するピザテイクアウト専門店。出前館対応店舗。

ナチュラルスマイルピザ 中山本店（出前館対応）

〒891-0108

鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

TEL：099-263-5777

営業時間：10:30～20:00（年中無休）

対応：店頭注文／電話注文／モバイルオーダー／出前館

鹿児島市武岡エリアで展開するピザテイクアウト専門店。出前館対応店舗。

ナチュラルスマイルピザ 武岡店（出前館対応）

〒890-0031

鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 1階

TEL：099-284-8776

営業時間：10:30～20:00（年中無休）

対応：店頭注文／電話注文／モバイルオーダー／出前館

日置市伊集院エリアで展開するピザテイクアウト専門店。店頭・電話・モバイルオーダー対応。

ナチュラルスマイルピザ 伊集院店

〒899-2505

鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3517

営業時間：10:30～20:00（年中無休）

対応：店頭注文／電話注文／モバイルオーダー

※伊集院店は出前館対象外です。

今後について

ナチュラルスマイルピザでは、人気商品の販路拡大やモバイルオーダー、地域密着型の販促施策を通じ、鹿児島市中山・武岡、日置市伊集院エリアで利用しやすいピザブランドを目指します。

今後もテイクアウトを中心に、地域ニーズに応じたデリバリー展開へ取り組んでいきます。

会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営