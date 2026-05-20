サテライトオフィスとWizがAI/DX支援領域で戦略的包括提携を締結

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、株式会社サテライトオフィス（本社：東京都江東区、代表取締役社長：原口 豊、以下「サテライトオフィス」）と、中小企業のAI/DX支援領域における包括的な業務提携を締結しました。本提携により、クラウドツールを支える通信環境の構築からAI活用による生産性向上までをトータルで支援し、中小企業の包括的なオフィスAI/DX化を促進してまいります。あわせて、両社のノウハウを統合した「中小企業AI/DX実用研究所」を設立し、成功事例の共有・集約を通じて新たな中小企業支援パッケージの実現を目指します。

背景と目的

総務省の「通信利用動向調査」（※）によると、国内企業のクラウドサービス利用率は8割を超えており、企業のDX化においてクラウドやAIの活用は不可欠なものとなっています。一方で、それらを支える「安定した通信インフラ」や「強固なセキュリティ環境」の整備が追いつかず、ツールの性能を十分に発揮できないという課題が生じていました。特に、テレワークの定着や大容量データのやり取りが増加する中で、ネットワークの遅延による業務効率の低下や、不十分なセキュリティ環境によるトラブル対応への工数増大は、企業の生産性を阻害する大きな課題となっています。

こうした課題解決に向け、異なる強みを持つ両社が今回の提携に至りました。



サテライトオフィスの強み：Google Workspace や Microsoft 365 をはじめとしたクラウド導入支援において8万社以上の導入実績を誇り、圧倒的な顧客基盤と導入後の運用定着から成果創出まで伴走できる実行体制。



Wizの強み：IT領域における生活インフラ事業で豊富な実績を持ち、多彩な販売網・商品群の展開力と、デジタルコンテンツを活用した顧客との接点構築力。



本提携では、両社の強みを融合することで、企業のニーズに合わせたクラウドの導入から活用を支える強固なITインフラまでワンストップで提供します。これにより、クラウド・AI・通信・オフィス環境を統合した“次世代のDX基盤”を構築することを目的としています。



※出展：総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」

取り組み内容

本提携において、当社とサテライトオフィスは以下の3つの取り組みを柱として推進します。



■オフィスDXの基盤をワンストップで提供：

クラウドツールを導入する企業に対し、安定した通信基盤の構築を軸に、クラウドWi-FiやクラウドPBX、スマートロック、デジタルサイネージなどを組み合わせ、どこでも、誰でも、高いパフォーマンスを発揮できる環境を提供します。サテライトオフィスが培ってきたクラウド導入・活用支援の知見と、当社の多様な商品群・販売網を組み合わせることで、オフィスDX化の基盤づくりを支援します。



■AI時代に最適化されたオフィス環境の創出：

Google WorkspaceのGeminiなどの生成AIを最大限活用できる環境整備を進め、AIによる業務効率化や自動化、生産性向上を支援。AI活用を前提とした「新しい働き方」の実現を目指します。



■中小企業AI/DX実用研究所を設立：

AI活用による成功事例や、DX化による省人化事例を集めて、その情報を中小企業様にシェアしていきます。実用にむけたサポートの中で、両社の事業展開の発展を目指します。

サテライトオフィス様 代表取締役社長 原口 豊 様コメント

株式会社Wiz様と提携できることを大変光栄に思います。ITインフラ領域で強力な展開力を持つWiz様と、当社のクラウドツール・AI知見を掛け合わせることで、中小企業の皆さまへより付加価値の高い支援が可能になります。両社のシナジーを活かし、実用的なAI/DX化を力強く推進してまいります。

株式会社Wiz 代表取締役CEO 山崎 俊 コメント

サテライトオフィス様と提携できたこと嬉しく思います。Wiz社はDX/GXにおける協業プラットフォームを目指しております。中小企業の顧客を多く保有するサテライトオフィス様から多くのことを学ばさせていただきながらWizの強みをできる限り提供し本プロジェクトを成功させていきます。

株式会社サテライトオフィスについて

株式会社サテライトオフィスは、クラウド環境またはAI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーです。あらゆるビジネスモデルに最適なソリューションパッケージにより、ユーザーの立場に立った戦略の企画・提案を行っています。2008年に Google Cloud パートナーとして、Google に認定された技術をもって、よりユーザー満足度を追求した製品開発・サービス提供を開始。また、「サテライトオフィス・プロジェクト」というプロジェクト体制のもと、Google Workspace やMicrosoft 365、LINE WORKS を使った社内情報システムの導入支援サービス、クラウドコンピューティングのビジネスの可能性を追求するとともに、現在、企業における利用局面がますます拡大しているGeminiやChatGPTを活用したAIソリューションを集中的に開発・提供して、企業の生産性向上を支援しています。



＜会社概要＞

会社名：株式会社サテライトオフィス

代表者：代表取締役社長 原口 豊

所在地：東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階

URL：https://www.sateraito.jp

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、圧倒的な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/