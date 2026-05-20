アスエネ、グループ会社Carbon EX Co-CEO 隂山 貴之氏が執行役員に就任

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、カーボンクレジット・排出権取引所を運営するCarbon EX株式会社 Co-CEOの隂山 貴之氏が、当社の執行役員に就任したことをお知らせします。隂山氏は、Carbon EX株式会社 Co-CEOを兼任しながら、カーボンクレジット事業の成長を推進するとともに、アスエネグループ全体の事業連携と成長基盤の強化を担います。

当社グループは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」を中心に、カーボンクレジット・排出権取引、サプライチェーンマネジメント、LCA・CFP算定、第三者保証など、企業の脱炭素経営を支援する事業を展開しています。今回の就任により、Carbon EXの事業成長をさらに加速させるとともに、グループ各事業の連携を強化し、企業のGX推進を一気通貫で支援する体制を拡充します。

就任の背景

企業の脱炭素経営は、CO2排出量の算定・開示に加え、削減施策の実行、カーボンクレジットの活用、サプライチェーン全体での対応など、より実務的な段階に移っています。国内外でGX-ETSやSSBJなどのサステナビリティ関連の制度対応が進む中、企業には排出量データの正確な把握と、実効性のある削減施策の推進が求められています。

当社グループは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」を中心に、カーボンクレジット・排出権取引、サプライチェーンマネジメント、LCA・CFP算定、第三者保証など、企業の脱炭素経営を支援する事業を展開しています。特にカーボンクレジット領域では、企業が削減しきれないCO2排出への対応への対応やGX-ETSを見据えた活用の重要性が高まっています。

隂山氏は、Carbon EXの創業当初より、カーボンクレジット・排出権取引に関する事業を推進してきました。今後は、Carbon EXの事業成長をけん引しながら、アスエネ株式会社の執行役員としてグループ各事業との連携を深め、アスエネグループ全体の成長を推進します。

隂山 貴之氏コメント

アスエネ株式会社 執行役員・Carbon EX株式会社 Co-CEO / 隂山 貴之氏

「企業の脱炭素経営は、CO2排出量の見える化や開示に加え、削減施策の実行やカーボンクレジットの活用までを含めた実行段階に移っています。Carbon EXが取り組むカーボンクレジット事業は、企業の脱炭素経営を支える重要な選択肢のひとつです。

今後は、Carbon EXの事業成長をさらに加速させるとともに、アスエネグループ各事業との連携を強化します。グループの強みを生かし、企業のGX推進と脱炭素社会の実現に向けた価値提供を進めます」

プロフィール

慶應義塾大学卒業後、楽天株式会社に入社。営業部門で会社賞を受賞後、新サービス開発室に異動し、複数の新規事業の立ち上げや、国内外のスタートアップへの投資を経験。投資先のうち1社は、後に上場。その後、ドローン事業を設立し、NEDOプロジェクトにも研究員として参画。ドローンの航空管制システムを日本で構築することを目的に、海外スタートアップと合同会社を設立し、CSOに就任。2018年にApple Japanに入社し、Apple Payの国内および韓国におけるオンライン事業と交通系事業の統括責任者として、韓国でのサービスローンチから、大規模交通インフラ事業におけるApple Pay対応までを推進。

2023年8月、Carbon EX株式会社にCOOとして参画、2025年4月に同社Co-CEOに就任。2026年5月、アスエネ株式会社 執行役員に就任。

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「ASUENE VERITAS」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/