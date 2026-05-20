旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、”旅を贈る”デジタル体験「NEWT Bespoke ギフト」の提供を開始

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、グローバルのハイエンド層に向けた旅行コンシェルジュサービス「NEWT Bespoke」サービスの一環として、人生の節目に“モノではなく体験”を贈る新しい選択肢として、メールで贈れるデジタル体験ギフト「NEWT Bespoke ギフト」の提供を開始しました。

本ギフトは、通常のカタログギフトとは異なり、専任コンシェルジュが受取人とマンツーマンで旅を設計する“完全伴走型”の体験ギフトです。国内の温泉旅館から世界の秘境まで、旅先・日程・体験を受取人の希望に合わせて一緒に組み立て、旅立つその日までサポートします。ご相談から最初のご提案まで最短48時間で対応し、サプライズ演出や贈呈タイミングのご相談も承ります。

◆Bespoke ギフトはこちら：https://newt.net/ja/bespoke/gift?utm_medium=pr(https://newt.net/ja/bespoke/gift?utm_medium=pr)

■ 「モノではなく、記憶に残る時間を贈る」体験という選択肢

近年、“モノ”ではなく“体験”を贈るという新たな選択肢への関心が高まっています。国内ギフト市場は拡大を続けており、2025年には約11兆円規模に達する見込み(*1)とされるなか、特にeギフト（ソーシャルギフト）や体験型ギフトなど、贈り方や内容の多様化が進んでいます。

なかでも旅行は、「一緒に過ごした時間」や「その時に見た景色」が思い出として長く残ることから、人生の節目に贈る体験ギフトとして注目されています。実際に近年では、宿泊券や旅行カタログギフトなど、“旅を贈る”サービスも広がりを見せています。

NEWT Bespokeは、贈った金額がそのまま旅費に充当される“まっすぐな価値”と、受取人が好きなタイミングで相談を始められる柔軟性により、「忘れられない時間」を贈る新しい体験ギフトを提案します。

*1：株式会社矢野経済研究所「ギフト市場に関する調査を実施（2025年）」

（https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/4048）

■ NEWT Bespoke 体験ギフトの特徴｜ギフトに、4つの約束

1）国内も、世界も。幅広い選択肢

日本全国の温泉旅館・ラグジュアリーホテルから、ヨーロッパ、アメリカ、アジア、アフリカまで、国内外を横断して提案します。

2）コンシェルジュが伴走

贈り主・コンシェルジュ・受取人の三者連携で、サプライズの演出から旅程設計まで、最後まで伴走します。

3）贈った金額が、そのまま旅へ

ご予算の100%が旅費に充当されます。提案のためのテンプレート旅ではなく、状況に合わせて旅程をデザインします。

4）“使い切れる”安心

「1年以内に使えず失効」といった心配が起きないよう、受取人の都合に合わせたフォローや、必要に応じた期限調整のご相談も可能です。

■ 利用シーン例｜人生の節目に、旅を贈る- 結婚祝い・ハネムーン支援：旅先選定から現地の特別な体験まで、おふたりだけの旅をデザイン- 還暦・古希・米寿：国内温泉旅館の貸し切りから憧れのヨーロッパまで- 退職・セカンドライフ：船旅、世界遺産巡り、長期滞在型の旅など- 銀婚式・金婚式：出会いの場所への再訪、記念ディナーなど- 親孝行・家族旅行：三世代旅行やお子さま連れにも配慮した旅程- 法人ギフト・周年記念：永年勤続表彰、取引先への特別ギフト等（領収書・請求書対応可）

■ 価格｜予算に応じて幅広く

表記はすべて税込み。国内・海外どちらでも利用可能です。

- Essence（\50,000）：国内ショートエスケープ- Journey（\70,000）：国内2泊／海外旅行の宿泊サポート- Voyage（\100,000）：国内ラグジュアリー／近隣アジア- Signature（\200,000）：海外リゾート／国内ラグジュアリー- Bespoke（個別相談）：完全オーダーメイド（100万円超のご相談も可能）

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/ (https://newt.net/)

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app (https://newt.net/app)

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF



■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand (https://newt.net/brand)

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

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