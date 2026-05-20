リゾートだけじゃない、知られざるカリブへ。Oooh（ウー）、カリブ海24カ国の新規取り扱いを開始。

Oooh株式会社

昨今、旅行先選びの多様化が進む中で、“まだ知られていない地域”への関心が高まっています。そうした中、世界120ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎）は、新たにカリブ海諸国24カ国の取り扱いを開始。白砂のビーチリゾートのイメージが強いカリブ海ですが、実際には国ごとに異なる文化や音楽、自然、歴史が色濃く残る、多様性に富んだ地域です。今回はその中でも現地旅行会社が特におすすめする、唯一無二の魅力を持つトリニダード・トバゴのモデルプランをご紹介します。

◆“まだ知らないカリブ”。新規24カ国の取り扱いを開始

定番リゾートとはひと味違う、その土地ならではの空気感やローカルカルチャーに出会える旅先として密かに注目を集めるカリブ諸国。 Ooohでは以下の通り、新たに24カ国の取り扱いを開始しました。

【今回新たに取り扱いを開始したカリブ海諸国】

ジャマイカ 、バハマ 、プエルトリコ 、ケイマン諸島 、バルバドス、タークス・カイコス諸島、アンティグア・バーブーダ 、セントルシア、トリニダード・トバゴ、グアドループ、マルティニーク、セント・マーチン、アメリカ領ヴァージン諸島、イギリス領ヴァージン諸島、ボネール、セントクリストファー・ネイビス、グレナダ、ドミニカ国、アンギラ、サン・バルテルミー、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、モントセラト、シント・ユースタティウス、サバ島

◆現地旅行会社おすすめ！トリニダード・トバゴの厳選プランをご紹介。

【1】世界3大カーニバルの一つ「トリニダード・カーニバル」満喫旅

スティールパンの音が夜の街に響き渡り、人々の熱気が朝まで続く――。世界三大カーニバルのひとつ、トリニダード・カーニバルを全身で体感する特別な旅。「パノラマ・ファイナル」では、数百人規模の演奏者が生み出す圧巻のリズムに包まれ、夜明け前の「ジュベー」では泥や色粉にまみれながら、現地の人々とともに熱狂の渦へ。フィナーレのパレードは、ご希望に応じて衣装を着て参加することも可能です。一方で、カロニー湿地帯では夕暮れの空を真紅に染めるスカーレットアイビスが舞い、祭りとは対照的な幻想的な自然にも出会えます。日本語ガイド付きで、初めてのカリブ旅行でも安心して参加できるのも魅力。音楽、文化、自然、そしてカリブのエネルギーを、短期間で濃密に味わえる忘れられない体験が待っています。

＜モデルプラン詳細＞

世界最大級の熱狂へ｜五感で飛び込むトリニダード・カーニバル紀行(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/17027a10c6912af64ded)

【2】世界最大の海亀オサガメの産卵を目撃する神秘の旅

夜の浜辺に響く波音のなか、世界最大の海亀オサガメが静かに砂浜へ上陸する――。グランドリビエールで迎える夜と夜明けは、命の神秘に心を奪われる特別な時間です。さらに、天然アスファルト湖ピッチレイクやカロニー湿地帯のクルーズでは、トリニダードならではのダイナミックな自然を満喫。ポイントフォーティンでは、地元の人々が熱狂するスティールパンの祭典へ。観光地化されていないローカルな熱気とカリブのリズムが、旅をより鮮烈に彩ります。ヒンズー寺院や水上寺院では、多民族国家ならではの文化の奥深さにも触れられ、日本語ガイド同行で安心して濃密な現地体験を楽しめます。“本物のトリニダード”に出会う周遊の旅です。

＜モデルプラン詳細＞

世界最大のオサガメが浜に還る夜｜熱帯カリブの奇跡を巡る旅(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/81f17f8671153a52ee90)

◆カリブ海諸国をよく知る現地旅行会社がオーダーメイド旅の作成をお手伝い！

カリブ海現地旅行会社 森本さん

2009年よりトリニダード・トバゴに移住し、カリブ海の島々全域・南米（ガイアナ・スリナム・仏領ギアナ）の２９ヶ所のツアー手配を行なっています。また日本人唯一の政府認定ガイドとしてのツアーアテンドや、カリブ海全域での撮影コーディネイターとして活動しております。

ぜひお気軽にご相談ください。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント１. 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント２. 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント３. 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント４. 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。