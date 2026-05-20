【ガッツリ系冷やし中華】総重量約700ｇ！食べ応え抜群な「KAIRIKI冷やし中華」が期間限定で新登場！

株式会社魁力屋京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、2026年5月27日(水)より、「KAIRIKI冷やし中華」を期間限定で販売開始いたします。

魁力屋流 冷やし中華、はじめます。

例年より早く真夏日が増え、冷たい麺が恋しくなる季節がやってきました。

そんなこれからの時期にぴったりな、ボリューム満点の「KAIRIKI冷やし中華」が期間限定で新登場！

魁力屋自慢の醤油かえしをベースに、旨みと酸味を効かせた特製だれは、この商品のためだけに開発したオリジナル。

どこか懐かしさを感じる味わいながらも、ガツンと食べ応えのある一杯に仕上げました。

冷やし中華定番のハムや玉子は、魁力屋らしく豪快にトッピング。

さらに、たっぷりのもやしに、からしマヨネーズ、紅しょうが、揚げ玉を加えることで、最後まで飽きずに楽しめる味わいに。

中太ちぢれ麺に特製だれがしっかり絡み、食べ始めたら箸が止まりません！

総重量約700gの圧倒的ボリュームでありながら、暑い日でも食べ進めたくなる一杯。

うまねぎやチューシューをトッピングして、自分好みにさらにがっつり楽しむのもおすすめです。

この夏を先取りする「KAIRIKI冷やし中華」でパワーチャージしてください！

商品概要

＜KAIRIKI冷やし中華＞

販売価格 ：（並）1,080円(税込1,188円) 、（味玉抜）960円(税込1,056円)

＜KAIRIKIうまねぎ冷やし中華＞

販売価格 ：

（並）1,230円(税込1,353円)

＜KAIRIKI肉入り冷やし中華＞

販売価格 ：

（並）1,280円(税込1,353円)

販売店舗 ： 一部店舗を除く

※非取り扱いはこちら(https://www.kairikiya.co.jp/kairiki%e5%86%b7%e3%82%84%e3%81%97%e4%b8%ad%e8%8f%af%e9%9d%9e%e5%8f%96%e3%82%8a%e6%89%b1%e3%81%84%e5%ba%97%e8%88%97/)

販売期間 ： 2026年5月27日(水)～なくなり次第終了

※店舗の販売状況により異なりますので予めご了承ください。

・アレルギー物質（主要８品目中）：小麦・卵・乳を含む

コンタミネーションの可能性：えび・そば・かに

『ラーメン魁力屋公式アプリ』

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そんな想いでアプリを作りました。

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ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に182店舗、チェーン展開しています。（2026年5月20日現在）

看板商品は、あっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、どこか懐かしいラーメンとして支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

「笑顔」「元気」「気くばり」で、お客様にまた来たいと思って頂けるお店づくりを目指してまいります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役 社⾧執行役員：藤田 宗

資本金： 9億2,516万円（2025年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（182店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya

■からたま屋

Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/

X ：https://twitter.com/karatamaya

■とりサブロー

Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/

X ：https://twitter.com/TorisaburoMama

■タンメンと餃子KIBARU

店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144