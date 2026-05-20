withera、RED上の口コミリサーチプランを提供開始

株式会社withera

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■ リリースのポイント

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中国圏を対象とした各種SNS宣伝施策メニューを提供している、株式会社withera（代表：上村志津瑠）は、中国最大の口コミSNS「RED（小紅書）」を活用した新サービス「RED（小紅書）口コミリサーチ」を2026年5月19日より提供開始します。

RED（小紅書）運用実績40社超・中国在住メンバーを含むプロチームが、日本の事業者では自力調査が難しいRED（小紅書）上の口コミ情報を徹底調査。インバウンド集客の現状把握から具体的な改善提案まで、10枚のレポートにまとめてご提供します。リサーチ結果に基づき、クライアントの要望に応じたRED（小紅書）活用の設計もご提供可能です。

▶詳細・お申込はこちら：https://line.me/ti/p/%40013oeogy(https://line.me/ti/p/%40013oeogy)





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■ サービス提供の背景

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訪日中国人旅行者が旅先での行動を決める際、RED（小紅書）内での口コミが重要視されています。調査によれば、中国人ユーザーは購入前に平均6.2本の投稿を参考にしているというデータがあり、「行く・買う」の最終決定にRED（小紅書）内の口コミが直結している現状があります。

しかし、日本語インターフェースを持たないRED（小紅書）は、日本の事業者が自力で調査することは容易ではなく、その結果、知らないうちに評判が形成・拡散されているケースも多くあり、事業者がその実態を把握できていない現状があります。良い口コミを活かせず、誤情報が拡がっても気づけない--そのビジネス機会の損失は計り知れません。

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■ サービス概要

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サービス名 ：RED（小紅書）口コミリサーチ

提供開始 ：2026年5月19日

料金 ：30,000円（税別）

対象 ：インバウンド集客に取り組む、または関心のある日本国内の事業者



★初回特典 15,000円（先着5社限定）にて提供します。

【調査・提供内容】

・店舗・サービスに関するRED（小紅書）上のUGC（口コミ投稿）調査

・よく使われているキーワード・ハッシュタグの抽出

・投稿トレンド、傾向分析

・口コミゼロの場合：近隣インバウンド対策の成功事例リサーチ

・おすすめインバウンド対策の具体的提案

→ 以上を10枚のレポートにまとめてご納品





【サービスの特徴】

・RED（小紅書）運用実績40社超のプロチームが担当

・中国在住メンバー・SNS専門家が中国語で直接リサーチ

・日本の事業者では入手困難なリアルな口コミ情報を取得

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■ リサーチから実践運用へ 一気通貫の支援体制

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口コミリサーチで現状を把握した後、RED（小紅書）でのインバウンド集客を本格的に強化したい事業者向けに、REDビジネス活用支援および運用代行サービスへの移行も提供します。リサーチ結果をそのまま戦略に活用し、ゼロから始めるよりも早く、成果につなげます。

「まず現状を知る」→「戦略を立てる」→「実行する」

この一気通貫のサポート体制で、インバウンド集客を加速させます。





▶ 詳細・お申込はこちら：https://line.me/ti/p/%40013oeogy(https://line.me/ti/p/%40013oeogy)





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■ 会社概要

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会社名 ：株式会社withera

所在地 ：滋賀県長浜市地福寺町6-38

代表 ：上村志津瑠

設立 ：2020年12月16日

事業内容：SNSマーケティング支援／各種対中華圏インバウンド施策／ホームページ制作/WEB媒体による集客代行

URL ：https://withera.co.jp/inbound-lp/(https://withera.co.jp/inbound-lp/)

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本プレスリリースに関するお問い合わせ

担当：秘書 橘初妃（hatsuki@withera22.com）

▶ 詳細・お申込はこちら：https://line.me/ti/p/%40013oeogy(https://line.me/ti/p/%40013oeogy)

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