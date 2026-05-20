【ハナマルキ×イオンアグリ創造】コラボレーション5月21日始動『液体塩こうじ×わけあり野菜』第5弾

ハナマルキ株式会社

味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社（本社:⾧野県伊那市、代表取締役社⾧:花岡周一郎、以下当社）は、2026年5月21日（木）より、イオンアグリ創造株式会社（本社:千葉県千葉市、代表取締役社⾧:福永庸明）とコラボレーションした『液体塩こうじ×わけあり野菜』の第5弾となる、「液体塩こうじ＋わけあり新玉ねぎ」プロジェクトを始動。液体塩こうじと、傷や既定のサイズに当てはまらないなどの理由で廃棄されてしまう新玉ねぎをセットにした商品を、イオンアグリ創造のECサイト「イオン農場ショップ」にて販売します。

これまで廃棄処分されてきた「わけあり新玉ねぎ」を当社の液体塩こうじと組み合わせて、新玉ねぎのみずみずしさや、やさしい甘みを活かしたレシピも提案しています。当社としては、食品ロス対策として継続してこの取り組みを広げたい考えです。

■食品ロス事情 ～生産者や農家の作り手に思いを馳せたい～

日本では、まだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は464万トンとされ、国民1人当たりに換算すると、年間約37キロの食品を廃棄していることになります。



【参考:事業系食品ロス量（2023年推計値）を公表：農林水産省】

当社はSDGs（持続可能な開発目標）への取り組みを積極的に推進している中で、「液体塩こうじを使用することでの食品ロス削減」への取り組みを進めています。

■『液体塩こうじ×わけあり野菜』プロジェクト

2022年より食品ロス対策として、イオンアグリ創造とコラボレーションした『液体塩こうじ×わけあり野菜』プロジェクトを始動。第1弾は「青いトマト」を、第2弾は「なす」、第3弾は「きゅうり」、第4弾は「にんじん」といずれも形や傷などの理由で市場に出せないわけありの野菜と液体塩こうじをコラボレーションさせてきました。今後もレシピ開発やコラボ販売を通して、食品ロス対策に取り組み続けたいと考えています。

■"液体塩こうじ＋わけありの新玉ねぎ"で食品ロス対策

5月21日（木）より、『液体塩こうじ×わけあり野菜』プロジェクトの第5 弾となる、「液体塩こうじ＋わけあり新玉ねぎ」を始動します。収穫時に傷ができてしまったり、既定のサイズよりも小さい、大きいなど規格を満たさない新玉ねぎは、通常市場に出回らず多くの場合廃棄されています。この問題に対処し食品ロスを削減するため、"液体塩こうじとわけあり新玉ねぎのセット（レシピ付き）"をイオンアグリ創造の ECサイト「イオン農場ショップ」にて販売します。また同日、5月21日（木）からはハナマルキの公式 X にて、「液体塩こうじ＋わけあり新玉ねぎ」商品のプレゼントキャンペーンも実施いたします。

■"液体塩こうじとわけあり新玉ねぎのセット

●内容：

液体塩こうじ300ml 1本＋わけあり新玉ねぎ約3kg 1512円（税込）※送料全国一律500円

●発売日：

2026年5月21日（木）～

●販売サイト：

イオン農場ショップ https://www.aeonagricreate.com/

■X プレゼントキャンペーン

●キャンペーン名：

液体塩こうじで食品ロス削減キャンペーン！



●応募期間：

2025年5月21日（木）～5月28日（木）



●プレゼント内容：

液体塩こうじ1 本、わけありの新玉ねぎ約3kg



●応募方法：

・ハナマルキ公式 X（@Hanamaruki_PR）のフォロー

・キャンペーンの投稿に「いいね」とリポストをして完了

■ハナマルキ コメント

2022年にイオンアグリ創造株式会社様と始動した「液体塩こうじ×わけあり野菜」プロジェクトでは、これまでに、青いトマトや形が不揃いな野菜など、さまざまな「わけあり」の素材を活用したレシピを発信し、多方面から関心を寄せていただいております。

素材本来の魅力を引き出す液体塩こうじを通じて、わけあり野菜の新しい活用法を共有していくことは、食の資源を大切にするためのひとつの形だと考えています。これからもこうした取り組みを、継続的に広げていければと考えております。

■イオンアグリ創造 コメント

収穫直前の玉ねぎは、葉が折れてぐったり地面に倒れています。「えっ、大丈夫なの？」と思われるかもしれませんが、実はこれが食べごろの合図！地中の玉ねぎがしっかり栄養をためて、おいしくなったサインなんです。収穫が遅れると病気や腐敗の心配もあるので、畑全体の8割くらいの葉が倒れたら、いざ一斉に収穫スタート。とはいえ、自然のものなので、大きすぎたり小さすぎたり、ちょっと傷があったり形が不揃いなものも出てきます。

収穫後に乾燥させない新玉ねぎは、辛みが少なくてみずみずしさたっぷり！シャキシャキ食感のまま生で食べてもおいしく、加熱するとびっくりするほど甘みがアップします。料理のバリエーションも豊富で、液体塩こうじとの相性も抜群。たくさんあっても、ついつい手が伸びて、ぺろりと食べられちゃいますよ。

水分が多くて傷みやすいので、長くは楽しめない今だけの春の味覚。ぜひこの季節ならではのおいしさを、たっぷり味わってください！

■液体塩こうじで"わけあり新玉ねぎ"絶品レシピ紹介

減塩♪玉ねぎゴロゴロ生姜焼き

玉ねぎを大きめカットすることで甘さが引き立ち、減塩でも満足感のある一品に。

https://www.hanamaruki.co.jp/recipe/recipe921/

超簡単！玉ねぎのうま塩レンジ蒸し♪

電子レンジで加熱するだけで、玉ねぎの甘みが楽しめる絶品メニューです。

https://www.hanamaruki.co.jp/recipe/recipe958/

生ハムと新玉ねぎのデリ風マリネ

みずみずしい新玉ねぎと生ハムが初夏にぴったりの簡単マリネです。

https://www.hanamaruki.co.jp/recipe/recipe934/

液体塩こうじで自家製新玉ねぎドレッシング

液体塩こうじでマイルドな味わいに。

材料をミキサーにかけるだけの簡単レシピです。

https://www.hanamaruki.co.jp/recipe/recipe588/