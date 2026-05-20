初夏を爽やかに彩る、フレッシュ野菜のバーガーを。カリフォルニア発バーガーショップ「カールスジュニア(R)」より野菜たっぷりメニューが5月20日（水）から登場

株式会社アレフ

株式会社アレフ（本社:北海道札幌市、代表取締役社長:庄司 大）が展開するハンバーガーショップ「カールスジュニア(R)」は、2026年5月20日（水）から、暑さを感じ始めるこれからのシーズンにおすすめの野菜たっぷりなハンバーガーメニューとフレーバードリンクなど計4品を期間限定で販売いたします。

軽やかな初夏に合うように、ハンバーガーは「カールスジュニア(R)」自慢のフレッシュな野菜を増量しました。初めて「カールスジュニア(R)」を体験する方も、久しぶりに「カールスジュニア(R)」を体験する方も、野菜のみずみずしい食感だけでなく、旨味を感じるパティで食事としてもしっかり召し上がっていただける期間限定のハンバーガーをお愉しみください。

ハンバーガーメニューは、カールスジュニア(R)の人気商品「フェイマススター」のトマト、レタス、ピクルスが増量した「ベジマックスバーガー」と、さらにパティとチーズも増量した「ベジマックスダブルバーガー」の2品が登場します。

サイドメニューには、生のズッキーニを店内調理し、ズッキーニのみずみずしさを味わえる「ズッキーニフライ」が期間限定で登場します。

また、ドリンクメニューでは「レモネード」を期間限定で販売します。生レモン果汁のすっきりとした味わいはハンバーガーとも相性が良く、暑さの増すこれからのシーズンに爽やかにお召し上がりいただけます。

●ベジマックスバーガー

カールスジュニア(R)のシグネチャーバーガー「フェイマススター」の野菜が期間限定で大幅ボリュームアップ。トマト、ピクルスは通常の２倍、レタスは通常の３倍の量となり、カールスジュニア(R)自慢のフレッシュ野菜を存分に味わえるハンバーガーです。パティは、直火でじっくりと丁寧に焼き上げた100%オージービーフの100gパティを使用しています。トマトベースのオリジナルのスペシャルソースは、ピクルスの酸味がアクセントとなり、フレッシュ野菜を美味しく味わえます。

●ベジマックスダブルバーガー

「ベジマックスバーガー」のパティとチーズが、２枚に増量したハンバーガーです。直火焼のビーフパティとチーズの濃厚な味わいをもっと愉しみたい方におすすめです。

●ズッキーニフライ

生のズッキーニを店でカットし、カールスジュニア(R)のオリジナルスパイスを付けて揚げたアメリカでも定番のサイドメニューです。ズッキーニのみずみずしさや甘味を、ほくほく、サクサク食感のフライスタイルでお愉しみいただけます。

●レモネード

カットレモンの入った、すっきりとした味わいの飲料です。生レモンの果汁と程よい甘味が特徴で、ハンバーガーはもちろん、「ズッキーニフライ」ともよく合います。

■商品概要

※価格は全て税込みです。

※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください。

※一部商品の盛り付けが異なる場合がございます。

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗ではお取扱いのない商品がございます。

※本商品は、予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合がございます。

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります。

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合がございます。

※テイクアウト、宅配の可否は店舗によって異なります。詳しくは店舗のHPをご確認ください。

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器でご提供いたします。

※テイクアウト品の店内飲食はご遠慮ください。

※デリバリー品は上記価格と異なります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトをご確認ください。

※デリバリーのご注文受付時間、配達該当エリア、最低注文金額は地域・店舗によって異なります。

詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリでご確認ください。

※デリバリーについては、別途サービスの定める配送手数料がかかります。

詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリでご確認ください。

＜メニュー商品画像＞

ベジマックスバーガーベジマックスダブルバーガーズッキーニフライレモネード■カールスジュニア(R)（Carl’s Jr.(R)）とは？

カールスジュニア(R)は、1941年にカリフォルニア州アナハイムで誕生した、世界約40か国に合計約3,800店舗を展開するハンバーガーショップです。

ジューシーで肉の旨味がしっかりと感じられるよう、パティはすべて直火焼き。アメリカから輸入した専用の機械でじっくりと丁寧に焼き上げることで、ビーフパティの香ばしさと肉の旨味を引き出しています。

こだわり抜いたバンズやフレッシュな野菜と一緒にサンドすることで、世界中から愛されるバーガーとしてのブランドを守り続けています。

■パティのこだわり

カールスジュニア(R)のパティは、オーストラリア産ビーフを使用しています。

オーストラリアは、世界有数の牛肉輸出国であり、牛肉製品の安全性や品質管理、トレサビリティに関する制度が整備されています。こうした取組みのもとで生産された牛肉を調達することで、品質に配慮した商品を提供しています。

■定番メニューの紹介

カールスジュニア(R)では、定番のフェイマススターをはじめハンバーガーはもちろん、サイドメニューやデザートまでこだわりのメニューを提供しています。今回は定番の4種のメニューをご紹介します。

●フェイマススター

カールスジュニア(R)の看板バーガーといえばこのメニュー！直火でじっくりと丁寧に焼き上げた100%オージービーフの100gパティとレタス、トマト、オニオン、ピクルス、チェダーチーズを使用しており、アメリカのカールスジュニア(R)で愛されている、トマトベースのオリジナルスペシャルソースとマヨネーズがかかったクラシカルなハンバーガーです。

●オリジナル アンガスバーガー

カールスジュニア(R)のハンバーガーの中でもプレミアムかつレストランクオリティを意識した一品です。

直火でじっくりと丁寧に焼き上げた100%オーストラリア産のアンガスビーフを使用したパティは、通常量より多い150gの肉厚かつ重量感のあるパティとなっています。

また、バンズも通常バーガーよりもハレの日向けのリッチバンズを使用しており、レストランとファストフードの良さをミックスしたような、カールスジュニア(R)が誇るプレミアムかつ王道なメニューです。

●クリスカット ポテト

昔から世界中のカールスジュニア(R)で愛される定番メニュー。格子状にカットされたポテトは、全体をカラッと揚げやすく、特製のスパイスが絡みやすい形状となっているため、冷めてもスパイスの風味を感じやすい仕立てです。また、ジャガイモそのものの旨味を口いっぱいに感じていただけるよう、1つのサイズが大きいのがこだわりのポイントです。ジャガイモそのものをカットしているため、全て形が違い、その形ごとの味をお愉しみいただけます。

●ホイップド アイスクリーム シェイク

濃厚なバニラアイスを使用したシェイクとホイップがうれしい甘さのデザートメニュー。

アイスクリームを1つ1つ丁寧にすくってカップに入れ、攪拌(かくはん)させることでプレミアムな味わいを作り上げています。そのままでも、ハンバーガーと一緒でも満足感を感じられる美味しさです。

＜定番メニュー商品画像＞

オリジナル アンガスバーガーフェイマススタークリスカット ポテトホイップド アイスクリーム シェイク■店舗概要

※営業時間は変更になる場合がございます。

※詳しくは店舗のHPをご確認ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは盛り付け・容器・見た目が異なる場合がございます。