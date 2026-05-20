推し活×リユースが生む新体験！インフルエンサー60名が自前の私物を持ち寄る「RE FASHION MARKET × digdig Flea Market」を開催

株式会社digdig

ファッションフリマアプリ「digdig」を運営する株式会社digdig（本社：東京都渋谷区、代表取締役：楊 承峻、以下：digdig）は、株式会社HAGI（本社：大阪市淀川区西中島1-9-20 新中島ビル 1F西中藩、代表：岡本 萌花）が運営するインフルエンサーフリマイベント「RE FASHION MARKET」と共催による初のコラボフリーマーケットを2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、原宿ベルエポック美容専門学校 イベントホールにて開催します。

SNSで人気を集めるファッションアイコン計60名が私物アイテムを直接販売。来場者は「推し」のインフルエンサーと対話しながらトレンドアイテムを購入できる、リユースと推し活が融合した全く新しいショッピング体験を提供します。

開催背景

野村総合研究所（NRI）の調査（※1）によると、推し活実施者はおよそ2,600万人に上り、市場規模は2025年3月時点で約3.8兆円（NRI推計）に達します。グッズ購入やライブ参加にとどまらず、公式消費（約1.5兆円）・自主消費（約1.0兆円）・付随消費（約1.1兆円）・コラボ消費（約0.3兆円）の4領域で幅広い産業への波及効果をもたらしており、注目すべきマーケティング領域の一つとなっています。

こうした推し活カルチャーの盛り上がりをいち早くとらえてきたのがdigdigです。自社で運営するオタ活・推し活系メディア「ぼっちオタく」（@otaku_bocchi(https://www.tiktok.com/@otaku_bocchi)）など、推し活ユーザーとの強い接点を持っています。またファッションフリマアプリとして個人間のアイテム売買を促進するとともに、過去にはオフラインでの体験型フリマ（※2）も開催してきた実績があります。

そしてこのたび、推し活ユーザーとリユース文化の親和性に着目し、RE FASHION MARKETとの共催という形で新たな体験を創出します。推しのインフルエンサーから直接私物を購入するという「推し活×リユース」の体験は、ファンにとって特別な消費体験であると同時に、サステナブルな消費の自然な実践にもつながります。

（※1）野村総合研究所「拡大する『推し活』市場のポテンシャルとビジネスの可能性」2025年8月(https://www.nri.com/jp/media/column/mcs_blog/20250829.html)

（※2）digdig「ファッションフリマサービス「digdig」、アパレル業界の内側から服の“循環”を生み出す【digdig Flea Market（ディグディグ フリーマーケット）】を5月18～19日@原宿にて開催！」2024年5月(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000120535.html)

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120535/table/38_1_65b90bdd615fb6d8fb6930139fa33887.jpg?v=202605201151 ]

参加インフルエンサー（一部）

RE FASHION MARKET」/「株式会社HAGI について

「RE FASHION MARKET」は、出店者が全員インフルエンサーという新しいスタイルのフリーマーケットイベントです。SNSフォロワー数千～数十万人規模の人気インフルエンサーが自身の私物を出品し、来場者は推しと直接会って会話を楽しみながらアイテムを購入できます。トレンドアイテムが500円～購入可能な手軽さも魅力です。

「ただモノを買う」のではなく、"推し活×ファッション×リユース"を同時に体験できる点が大きな特徴で、すでにZ世代の間では「インフルエンサーフリマ」としてトレンドになりつつあります。また、出店者・来場者ともにリユースを体験することで自然と持続可能な消費を実践できる、「全力で楽しんだ結果、社会のためになっている」という新しいSDGsの形を発信しています。



■ 株式会社HAGI概要

会社名：株式会社HAGI

代表者：岡本 萌花

所在地：大阪市淀川区西中島1-9-20 新中島ビル1F 西中藩

設立：2021年3月

事業内容：インフルエンサーが出店するフリーマーケットイベント「RE FASHION MARKET」の

サイト：https://www.refashionmarket.com/

ファッションフリマアプリ「digdig」／株式会社digdigについて

株式会社digdigは、ファッションフリマアプリ「digdig」の運営と、ファッション特化SNSメディアを通じたSNS支援事業の2軸で展開しています。

「digdig」は、服を売るときの「面倒くさい」「安すぎる」を解決するファッションフリマアプリです。専用の出品キットに洋服を詰めて返送し、希望販売価格を入力するだけで、撮影・採寸・梱包・発送をすべて代行。服のリユースを促進することで、廃棄衣類の再資源化によるCO2削減など、環境への貢献も目指しています。

また、Z世代・α世代に支持されるファッション特化メディアを複数展開し、総フォロワー数は100万人を突破。自社メディアの運営で培ったトレンド発信のノウハウを活かし、国内外の大手ファッション・コスメ・アパレルECブランドのSNS運用支援・PR企画・インフルエンサー施策なども手がけています。

■ 株式会社digdig概要

会社名 : 株式会社digdig

設立日 : 2019年3月18日

代表者 : 楊 承峻

所在地 : 東京都渋谷区松濤1-26-4-302

コーポレートサイト：https://digdig.inc/

「digidig」：https://digdig.jp/