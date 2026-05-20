株式会社ピクセル10周年！ KOU氏、木村明広氏、Shuzilow.HA氏、冨士宏氏ら参加の描きおろしキービジュアル公開 ― 新作『ノーチェの冒険』制作決定 ―

株式会社ピクセル

株式会社ピクセル（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木英州）は、2026年5月20日に創立10周年を迎えました。

これを記念し、KOU氏、木村明広氏、Shuzilow.HA氏、冨士宏氏ら、株式会社ピクセル作品を彩る人気イラストレーター陣による、描きおろし10周年記念キービジュアルを公開いたします。

また、10周年記念作品として新作タイトル『ノーチェの冒険』の制作開始を決定。

2026年5月23日・24日には都内にて「ピクセル10th感謝祭」を開催いたします。

1. ピクセル10周年記念キービジュアル公開

株式会社ピクセル10周年キービジュアル

今回公開されたキービジュアルには、株式会社ピクセル作品に携わってきた人気イラストレーターらが参加。

参加イラストレーター（敬称略）

・KOU（ホーギーヒュー・代表作「シャンティ」シリーズなど）

・木村明広（アンシェリアントリガー・代表作「エメラルドドラゴン」など）

・Shuzilow.HA（バウンティシスターズ・アステリアの翼・代表作「ツインビー」シリーズなど）

・冨士宏（ノーチェの冒険・代表作「ワルキューレの伝説」など）

・Studio Vigor（焔龍聖拳シャオメイ）

・佐々木英州（歌と森の妖怪屋敷）

各氏はそれぞれピクセルタイトルのパッケージイラストやキャラクターデザインを担当しており、本ビジュアルでは、10周年を記念した特別描きおろしイラストを制作いただきました。

10年間の歩みの中で生まれた登場人物たちが、共に未来へと駆け出すような構図と前向きな表情は、これまでとこれからのピクセルを象徴するような記念ビジュアルとなっています。

2. ピクセル10周年記念作品【ノーチェの冒険】制作開始決定

ピクセル10周年記念作品「ノーチェの冒険」キャラクターデザイン・アートディレクション 冨士宏

株式会社ピクセル10周年記念作品として、新作タイトル【ノーチェの冒険】の制作を開始いたします。

キャラクターデザイン・アートディレクションには、イラストレーター・漫画家として数々の作品を手掛けてきた冨士宏氏（代表作「ワルキューレの冒険」「ワルキューレの伝説」「迷廊館のチャナ」）を起用。

詳細は5月23日の制作発表会、および今後順次公開予定です。

3. 「ピクセル10th感謝祭」開催

株式会社ピクセル創立10周年を記念し、2026年5月23日・24日の2日間、都内にて「ピクセル10th感謝祭」を開催いたします。

10年の感謝を込め、ピクセル作品にゆかりのあるクリエイター・ゲスト陣とともにお贈りする、2日間限りの特別なイベントです。

また、5月23日（土）19：00～、「ノーチェの冒険」制作発表会を開催いたします。

ゲストは冨士宏さん＆シークレットです。

5月23日（土）前売りチケット

完売しましたが、若干当日券を用意しています。

5月24日（日）前売りチケット販売ページ

下記のリンクからご購入いただけます。

ピクセルオフィシャルWEBショップ :https://pixel.official.ec/items/13909350

株式会社ピクセルは、2016年の設立以来、ゲーム開発やベント事業を通じて数々の作品を世に送り出してまいりました。

それに加え、新たに出版事業も今年から開始いたしました。



これまで支えてくださった皆様への感謝を胸に、次の10年へ向けて新たな挑戦を続けてまいります。