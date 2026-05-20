【JWSC国際スノーボード＆スケートボード専門学校】ミラノ五輪銅メダリスト・山田琉聖ら在校生2名が「令和8年度オリンピックアスリート活動支援対象選手」に選出

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際スノーボード＆スケートボード専門学校（略称：JWSC、所在地：新潟県妙高市）は、このたび本校在校生である山田琉聖（ボードスポーツビジネス・大学科1年）および石田莉緒（スノーボード学科トップアスリートコース2年）の2名が、公益財団法人新潟県スポーツ協会による「令和8年度オリンピックアスリート活動支援対象選手」に選出されたことをお知らせいたします。

2026年１月W杯での山田琉聖（SAJ令和8承認第00170号）

本制度は、将来のオリンピック出場および国際大会での活躍が期待される選手に対し、競技力向上および活動環境の整備を目的として支援を行うものです。

今回選出された山田琉聖は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプにおいて銅メダルを獲得しており、すでに世界の舞台で実績を残すトップアスリートです。

また、石田莉緒は、2026年1月にスイスで開催されたJunior Regional Cup HELVETIA CROSS TOUR2026において3位入賞を果たすなど、国際大会で着実に競技力を高めています。

両名ともに、競技活動と学業を両立しながらさらなる競技力向上に取り組んでおり、今後は本制度による支援を受けながら、世界大会でのさらなる飛躍が期待されます。

本校では、スノーボード・スケートボードを中心とした競技スポーツの発展に加え、競技者のキャリア形成やビジネス領域での活躍も見据えた教育を展開しており、今後も学生アスリートの育成および競技環境の充実に努めてまいります。

■選出学生プロフィール

名前：山田琉聖(やまだ りゅうせい)

出身：北海道札幌市

学校：国際スノーボード&スケートボード専門学校

学科：ボードスポーツビジネス・大学科 2年

所属：専門学校JWSC

種目：スノーボードハーフパイプ(SB-HP)

成績：

2023年12月 ワールドカップ2戦目 SB-HP 5位

2024年2月 ユースオリンピック SB-HP 3位

2024年12月ワールドカップ1戦目 SB-HP 3位

2025年2月ワールドカップ4戦目 SB-HP 3位

2025年12月The Snow League2戦目 3位

2025年12月ワールドカップ1戦目 SB-HP 5位

2025年12月ワールドカップ2戦目 SB-HP 1位

2026年2月ミラノ・コルティナ冬季五輪 SB-HP 3位

2026年2月The Snow League３戦目 １位

2026年3月The Snow League４戦目 １位

2026年The Snow League年間総合順位2位

（SAJ令和8承認第00174号）

名前：石田莉緒(いしだ りお)

出身：新潟県新潟市

学校：国際スノーボード&スケートボード専門学校

学科：スノーボード学科トップアスリートコース 2年

所属：専門学校JWSC

種目：スノーボードクロス(SBX)

成績：

2025年8月

Australian SBX Championships and JNR Series 3位

2026年1月

Junior Regional Cup HELVETIA CROSS TOUR2026 3位

JWSC国際スノーボード＆スケートボード専門学校について

JWSC国際スノーボード＆スケートボード専門学校は1999年に開校し、これまで、冬季五輪5名出場、JSBA公認プロスノーボーダー62名を輩出してきました。ボードスポーツを学ぶための最適な環境と施設のもと実績ある講師陣による専門教育を実施しています。スノーボード分野では、年間約6ヶ月にわたる雪上トレーニングを中心とした実践型カリキュラムを実施しています。これまで、冬季オリンピック出場選手5名、プロスノーボーダー62名を輩出。スケートボード分野では、JSF日本スケートボーディング連盟と教育連携し、校内施設「JWSCスケートボーディングラボ」にストリート・パークセクションを完備するなど、競技に集中できる環境を整えています。

また、本校には入学後に本格的に競技へ取り組み始める学生も多く在籍しており、一人ひとりのレベルや目標に合わせた指導を行っています。競技力向上だけでなく、業界理解やセルフマネジメント、指導力など、ボードスポーツ業界で求められる実践力を身につけながら、プロ選手や業界就職を目指すことができます。

さらに、2027年4月には新学科「ボードスポーツビジネス学科（3年制）」を開設予定です。本学科では、スノーボード・スケートボード・サーフィン・ウェイクボードの4つのボードスポーツを横断的に学び、多様なフィールドで活躍できる人材育成を目指します。加えて、在学中にはサーフィンの世界的スポットとして知られるインドネシア・バリ島ウルワツでの海外トレーニングも予定しており、国内外での実践経験を通じて、国際的な視野と専門性を養います。

今後も、オリンピック選手やプロライダーの輩出をはじめ、ボードスポーツ業界で即戦力として活躍できる人材育成に取り組んでまいります。

学科紹介

・【新設】ボードスポーツビジネス学科（3年制）

https://jwsc-snow.com/course_boardsports_business

・スノーボード学科トップアスリートコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_snowboard_athlete

・スノーボード学科スノーボードビジネスコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_snowboard_business

・スケートボード学科トップアスリートコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_skateboard_athlete

・スケートボード学科スケートボードビジネスコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_skateboard_business

・ボードスポーツ専攻科（1年制） https://jwsc-snow.com/course_action

・ボードスポーツエデュケーション科（1年制）

https://jwsc-snow.com/course_boardsports_education

・ボードスポーツビジネス・大学科（2年制） https://jwsc-snow.com/course_university

・【新設】スポーツデータ大学科（4年制） https://jwsc-snow.com/course_sports_information

＜JWSC国際スノーボード＆スケートボード専門学校のこれまでの取り組み＞

■JWSCから新たに2名のプロスノーボーダーが誕生！累計輩出数は62名に

https://jwsc-snow.com/blog/archives/14256

■山田琉聖選手 銅メダル獲得おめでとうございます！

https://jwsc-snow.com/blog/archives/14033

■スノーボードウェア【JACKFROST】の2025-26シーズン公式PRユーザーに学生４名、卒業生1名が選ばれました

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13758

■Burton Japanと連携し、Z世代の視点でスノーボード業界の製品開発を拓く

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13550

■学生が制作に関わったトップアスリートのスノーボードを活用したベンチがEXPO 2025 大阪・関西万博に展示

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13435

〈国際スノーボード&スケートボード専門学校〉

学校公式HP https://jwsc-snow.com

Instagram https://www.instagram.com/jwsc_staff/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/