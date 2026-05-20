【中小企業経営者の意識調査】人事評価制度に関心があっても、約8割が「予定なし」──足踏みする原因から、解決へのヒントを探る

Professional Studio株式会社

働き方の多様化が進む現在、従来の感覚的なマネジメントだけでは、社員の貢献を十分に評価しきれない場面も増えています。中小企業においても、人材の流出を防ぎ、意欲を引き出すための土台として、人事評価制度への関心が高まりつつあります。

そこで、人事制度設計コンサル×設計・運用ITツール「FirstHR」（ https://first-hr.jp/ ）をはじめ、ベンチャー・中小企業向けのHR総合支援サービスを行うProfessional Studio株式会社（ https://professional-studio.co.jp/ ）（本社：東京都中央区、代表：市川龍太郎）は、人事評価制度の導入状況や、未整備の企業が抱える制度構築のハードルを把握するため、正社員10名～50名未満の企業の経営者・役員を対象に調査を実施しました。

本調査の結果、評価制度の導入に対する前向きな意向がありながらも、実行フェーズにおいて実務的な壁に直面し、取り組みが停滞してしまう現状が見えてきました。

【本調査における主な結果】

・人事評価制度がない企業、経営層の半数近くが今後の導入に「関心あり」

・制度導入に関心があるものの、約8割が実際の整備時期について「未定・予定なし」

・導入するうえでのハードル、約3割が「自社に合った基準の作り方がわからない」と回答

※調査方法や対象者などの詳細については、後述の「調査の実施概要」をご覧ください。

調査結果（抜粋）

1．正社員数10～50名未満の中小企業、経営層の44.6％が「人事評価制度なし」と回答

組織運営の基盤となる人事評価制度は、中小企業においてどの程度整備されているのでしょうか。はじめに、正社員数10～50名未満の企業の経営者・役員を対象に実施した事前調査から、制度の導入状況について質問した結果を紹介します。

自社に人事評価制度が「ある」と回答した割合は53.7％と半数を超えた一方で、「ない」と回答した割合も44.6％に上っています。人材の定着や育成に向けた取り組みが重視されるなかで、その土台となる人事評価の仕組みが整っていない中小企業も少なくないことがわかります。

▼本調査についてより詳細に解説したオリジナル記事は、弊社運営メディアにて公開しています。

https://first-hr.jp/media/research-report007

オリジナル記事では、以下の内容についてもデータとあわせて詳しく紹介しています。

調査の実施概要

2．制度未導入企業における、人事評価制度への関心度3．制度導入に関心を持つ理由と、経営層が期待する効果4．関心はあるものの、導入に踏み切れない企業の実態5．人事評価制度の導入を阻む、設計・運用面のハードル

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（アイブリッジ株式会社「Freeasy」）

対象エリア：日本全国

調査期間 ：

【事前調査】2026年3月6日～3月19日

【本調査】2026年3月26日～3月28日

対象者および有効回答数：

【事前調査】正社員10名～50名未満の企業の経営者・役員 847名

【本調査】上記のうち、自社に人事制度がなく、新規導入に関心を持つ129名

※この調査は、人事評価制度の導入・見直しが行われる場合に、「決裁権がある」または「検討に関与する」経営者・役員を対象に実施しました。

本プレスリリースをそのまま転載する場合を除き、調査結果の内容・グラフ・データなどを引用される際は、出典元として下記リンクをご記載いただくようご協力をお願いいたします。

https://first-hr.jp/media/research-report007

Professional Studioについて

Professional Studioは「ベンチャー・中小企業が輝く時代を創る」をミッションとし、ベンチャー・中小企業向けのHR総合支援サービスを提供しています。

ベンチャー・中小企業向けのマネジメント層の人材紹介サービス、ハードテック/ディープテック企業向け人材紹介サービス、また、ベンチャー・中小企業向けの人事制度設計コンサルティングと設計・運用ITツール「FirstHR」の企画開発を行っています。

◆Professional Studio株式会社

設立：2020年4月

本社所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル3F

代表取締役：市川 龍太郎

URL： https://professional-studio.co.jp/

事業内容：ベンチャー・中小企業向けHR総合支援サービス

・人事制度設計コンサルティング＆設計・運用ITツール「FirstHR」の企画開発・運営

・人事コンサルティング （採用、育成体系化、人事部づくり）

・ベンチャー・中小企業向けマネジメント層の人材紹介サービス

・ハードテック/ディープテック企業向け人材紹介サービス