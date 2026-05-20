おたからや香港2号店を「旺角（モンコック）」にオープン、アジア展開加速

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という。）は、当社が展開する買取専門店「高価買取 おたからや」の香港2号店を、2026年4月26日（日）に旺角（モンコック）エリアでグランドオープンいたしました。2025年2月の香港1号店を尖沙咀（チムサーチョイ）にオープンしてからわずか約1年での出店となりました。1号店では買取・販売の合計売上がオープン当初の倍近くにまで成長しており、「日本式の丁寧な接客」が香港のお客様に高く評価されていることが、2号店出店の原動力となりました。

本リリースでは、2号店の詳細に加え、新卒入社からわずか4年目で香港拠点の責任者に抜擢された浅井のインタビューを通じ、海外展開の現場で起きている変化と、いーふらんが目指すグローバル戦略の全体像をお伝えします。

｜「原宿」的な活気と多様性。旺角に出店する香港2号店の狙い

おたからや 香港2号店の外観

尖沙咀が「新宿」なら、旺角は「原宿」

香港2号店の出店エリアである旺角（モンコック）は、1号店がある尖沙咀（チムサーチョイ）とは異なる特徴を持つエリアです。尖沙咀がハイブランド店舗の並ぶ高級エリアであるのに対し、旺角はニッチな専門店から高級品までが混在する幅広いラインナップが特徴で、非常に人通りの多い活気あるエリアです。

旺角の大通りである彌敦道（ネイザンロード）沿いにはロレックスをはじめとする高級時計店やジュエリー専門店が並ぶ一方、ローカルの商店街や観光名所の女人街（ニョニンガイ）も近接しており、幅広い層のお客様との接点が期待できます。

2号店の進化。買取と販売を一人のスタッフが一貫対応

2号店では、1号店での1年間の運営経験を踏まえ、オペレーション面を大きく進化させています。

1号店ではオープン当初、買取スタッフと販売スタッフを分けて配置していました。しかし実際の運営では、販売のお客様が「この品物も売れるかな？」と買取の相談をされたり、逆に買取のお客様が「何か良い商品はないですか？」と販売に興味を示されるケースが多く発生しています。

こうした経験から、2号店では全スタッフが買取・販売の両方を担当できる体制を構築しています。「あなただから売りたい」「あなただから買いたい」とお客様に思っていただける、一人のスタッフが一貫して対応する接客スタイルを実現し、リピーターの獲得とアポイント率の向上を目指します。



店舗詳細

オープン：2026年4月26日（日）

営業形態：買取・販売

営業時間：11:00～20:00

住所：香港九龍旺角彌敦道603-609A ,新興大廈G/F , G8A

ホームページ：https://otakaraya.hk/shop/sell/mongkok/

｜約一年で売上倍増。1号店が証明した「日式買取」の需要

当社は2025年2月22日、おたからや海外初となる香港1号店を尖沙咀にオープンしました。高級ブランド店舗が集積する一等地に位置し、買取と販売の両方を展開する業態で営業を開始。オープン直後から「日本から来た買取店」として現地のお客様の注目を集め、活気のあるスタートを切りました。

香港のお客様はブランド品や高級時計の買い替えを検討されている方も多く、現状オープンから約1年が経過した現在、買取・販売の合計売上はオープン当初と比較して倍近くにまで成長しており、OTAKARAYAの「日式買取」への信頼をこの一年で築き上げることができました。



成長の背景にある3つの要因

この急成長を支えた要因として、責任者の浅井は3つのポイントを挙げています。

1つ目は、広告投資の強化です。リスティング広告を中心としたデジタルマーケティングを拡充し、香港でのおたからやの認知度向上を図りました。

2つ目は、スタッフへの達成インセンティブ制度の導入です。個別に目標金額を設定し、達成に応じたボーナスを支給する仕組みを整えたことで、スタッフ一人ひとりの接客への意識が大きく向上しました。「自分のリピーターをつくろう」「丁寧な接客でアポイントにつなげよう」という自発的な行動が生まれ、それが数字に直結しています。

3つ目は、WhatsApp（香港版LINEのようなメッセージアプリ）を活用した問い合わせ対応です。日本国内のおたからやで実施している「LINE査定」と同様に、WhatsAppでの査定問い合わせが買取集客の最大チャネルとなっており、香港のお客様のコミュニケーション習慣に合わせたアプローチが奏功しています。

「中国式よりも日式のほうが信用できる」現地で選ばれる理由

香港では買取専門の業態は一般的ではなく、販売と買取を兼ねたお店や、委託販売形式の店舗が主流です。こうした中で、おたからやの「日式接客」が差別化要因として強く機能しています。

現地の一般的な店舗では品物を見てすぐに金額を提示して終わりというスタイルが多い中、おたからやではお客様とのコミュニケーションを重視し、国内店舗での接客ノウハウを活かして丁寧な接客を実践しています。お客様に笑顔になっていただける雰囲気づくりを徹底しており、「どこのお店よりもコミュニケーションを大切にしている」と浅井は語ります。

また、現地のお客様の間には「日本の品物はクオリティが高く、状態が良い」「日式のほうが信用できる」というイメージが根付いており、このブランドイメージが優先的に選ばれる要因の一つとなっています。

客層は老若男女、金高騰で「今のうちに売りたい」ニーズが急増

1号店の客層は幅広く、老若男女問わずさまざまな年代のお客様が来店しています。当初は日本国内と同様に60～70代が中心になると想定していたものの、実際には40～50代のお客様が多く、30代の来店も少なくありません。

香港ではブランドバッグを2～3年使って買い替える方や、住宅事情（住居が狭いため保管スペースが限られる）から「使わなくなったものを手放したい」という動機での持ち込みが多い点は、日本とは異なる特徴です。

さらに、国際的な金価格の高騰を受けて、金製品の持ち込みがかなり増加しています。香港の方々は日本と比較して世界情勢や経済ニュースへの感度が非常に高く、金相場の変動をきっかけとした来店が目立つといいます。また、香港では金を投資目的で購入する方も多く、金相場の上昇局面では「今のうちに現金化したい」というニーズが高まる傾向にあります。

｜新卒4年目で海外拠点責任者に。浅井が語る香港のリアル

E-FRAN HK LIMITED Director兼グローバルマーケティング部 マネージャー 浅井 健志

E-FRAN HK LIMITED Director兼グローバルマーケティング部 マネージャー

浅井 健志

2022年：株式会社いーふらんに入社・入社と同時に店長職就任

2023年：グローバルマーケティング事業部 配属・立ち上げ

2024年：E-FRAN HK LIMITED Director兼株式会社いーふらんグローバルマーケティング部 マネージャー 就任

コメント

香港1号店のオープンから約1年。買取・販売ともに数字は当初の倍近くまで伸び、香港という市場の可能性を強く実感しています。

おたからやの最大の強みは「日式」の接客にあると思っています。品物をパッと見て金額を出して終わりではなく、お客様との会話を大切にし、笑顔になっていただける雰囲気の中で査定を行う。この接客スタイルは香港でもしっかり伝わっていて、「日式のほうが信用できる」と言ってくださるお客様もいらっしゃいます。

もちろん、苦労もたくさんありました。言語や文化の違いから、自分の意図が100％伝わらないもどかしさは日常的にありますし、日本とは異なるビジネス慣習に戸惑うことも少なくありません。ただ、こうした環境に身を置くことで確実に視野が広がりました。

2号店の旺角（モンコック）は、1号店の尖沙咀とは異なる活気あるエリアです。幅広い客層にアプローチできる立地を活かし、1号店で培った経験をもとにオペレーションを進化させて臨んでいます。

香港ではすでに5店舗までの出店が確定しており、7店舗目まで計画中です。さらに台湾やシンガポールへの追加出店も決まっています。グローバルマーケティング部として、国内よりも早いスピードで事業を成長させていきたい。それが私の目標です。

これらの事業拡大に合わせて、国内外で多くの人材を積極的に採用しています。

私と同じように海外事業に挑戦したい、早くから責任ある仕事を任されたいという方はぜひご応募ください。

年齢や社歴に縛られない当社で、想像以上のキャリアを共に歩みましょう。

｜入社4年目で海外責任者に。いーふらんの「任せる」文化

浅井が入社4年目で香港支社の責任者に就任をしたことは、当社が年齢や社歴にかかわらず、意欲と実績のある人材に大きな裁量と挑戦の機会を提供していることを示しています。

2022年の新卒入社から4年目。通常であれば現場経験を積んでいる段階の若手社員が、海外拠点の責任者として駐在し、複数店舗の出店計画を推進しています。浅井自身も「とてもありがたい機会。いい経験になっている」と語るように、当社には若手が早い段階から経営に近い視点で働ける環境があります。

当社は現在、国内直営店の増店に加え、香港・台湾・シンガポール・タイ・インドネシア・オーストラリアなど多くの地域へのグローバル展開を加速させており、店長候補や海外事業に携わる人材を積極的に募集しています。

いーふらん新卒採用サイト：https://e-fran-recruit.jp

いーふらん中途採用サイト：https://e-fran.jp/mid_career/

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員兼広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410