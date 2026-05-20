BoomiとCouchbase、信頼性の高いメモリ・接続性・ガバナンスを備えたエンタープライズAIエージェントの実現に向けて協業

ブーミー株式会社

※本リリースは、Boomi, LP.が2026年5月13日（米国時間）に発表したリリースの日本語訳です。

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomi(https://boomi.com/ja/)(TM), LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO 河野 英太郎）は、AI向け運用データプラットフォームを提供するCouchbase, Inc.(https://www.couchbase.com/ja/)とのパートナーシップを発表しました。両社は協業を通じて、Boomiの接続性、エージェント運用基盤、ガバナンスと、Couchbaseのスケーラブルなメモリーおよびベクトル機能を組み合わせたソリューションを共同開発し、エージェント主導型AIに向けた本番運用向け基盤を提供します。

AIエージェントを導入している企業は今、共通の課題に直面しています。エージェントはPoC段階では順調に機能するものの、信頼できるコンテキスト、文脈の保持、リアルタイムのビジネスデータへの一貫したアクセスが難しいために、本番環境でのスケール展開に苦戦しています。ガバナンスや監査性、運用管理が不十分であることにより、コンピューティングコストの増加や、生産性・収益性の低下につながっています。

◼️ Boomi 最高製品技術責任者（CPTO）Ed Macoskyのコメント

2026年は、企業がAIの実験段階から大規模な本格活用へと移行する年です。課題はエージェントを構築することではありません。エージェントが実際の企業環境で動作するために必要なデータ、メモリ、ガバナンスをいかに整備するかが課題です。Couchbaseとの提携を通じて、AIが安全かつ効率的に大規模に稼働できる統合基盤を提供し、お客さまが期待する信頼性とガバナンスを実現していきます。

AIシステムは依然として、企業全体での統制、監査、運用が難しい状況にあります。BoomiとCouchbaseは、AIエージェントがリアルタイムで信頼できる業務データ上で稼働し、対話間でコンテキストを維持し、本番環境に求められるガバナンスと統制のもとで実行できるように支援します。両社の提携は、高度に補完し合う2つのプラットフォームを組み合わせ、エンタープライズAIのための包括的な基盤を実現するものです。Boomiは、何百ものアプリケーション、API、データソース間の連携を可能にするアクティブデータ基盤に加え、Boomi Agentstudioによるエージェントのライフサイクル管理と、Agent Control Towerによる統合ガバナンスを担います。一方のCouchbaseは、リアルタイムのデータアクセス、信頼性の高いメモリ機能、文脈理解とキーワード検索を組み合わせた検索を単一の高性能な基盤上で提供します。これらを組み合わせることで、企業は実際の業務データを基に推論し、コンテキストを保持しながら、業務システム全体で安全に動作するAIエージェントを構築できます。

◼️ Couchbase 最高製品戦略責任者（CPSO）Barry Morris氏のコメント

お客さまは、エージェント型アプリケーションを通じて、収益成長、業務効率化、競争優位性の向上を目指しています。Couchbaseがミッションクリティカルな環境で10年以上にわたり提供してきた可用性、分散スケール、高性能をすでに享受しているお客さまは、その基盤を活かしたエージェント型アプリケーションの展開を望んでいます。Boomiと共に、信頼性の高いデータアクセス、メモリ機能、エンタープライズグレードのガバナンスを提供することで、企業全体でのAI活用をより容易にしていきます。

◼️ 本提携が企業にもたらす重要な価値

● 高速なメモリー速度でのコンテキスト提供：

エージェントが必要とするデータ、状態、コンテキストを、ミッションクリティカルなワークロードを想定した高速なインメモリー型アーキテクチャから提供。ワークロードが拡大してもエージェントはミリ秒単位で応答します。

● 実際の業務データに基づく回答生成：

ビジネスを支えるトランザクションシステムと連携しながら、ミリ秒単位の低遅延かつ数十億規模のベクトル検索を可能にするセマンティック検索を実現します。

● ガバナンスを維持するAIエージェント：

すべてのメモリクエリ、検索、アクションをBoomi Agent Control Towerで可視化・監査可能にし、既存のエージェント管理ポートフォリオと同様のガバナンスを適用できます。

● 信頼性の高い統合基盤：

接続性、実行基盤、ガバナンス、メモリ、検索機能を、個別ツールの寄せ集めではなく、共同開発による統合スタックとして提供します。

Boomi Enterprise Platform上で既に90,000以上のAIエージェントを本番運用している企業、および今後導入を予定している数千の企業にとって、本協業により、AIエージェントは継続的なコンテキスト保持と、必要な業務情報へのミリ秒単位でのアクセスが可能になります。また、ミッションクリティカルな統合環境で既に信頼されている厳格なガバナンス、可観測性、監査管理のもとで運用できます。本協業は、データアクティベーションが抱える本質的な課題、すなわち「AIが真のビジネス価値を生み出すためには、AIエージェントが信頼性とガバナンスを備えた“活用可能なデータ”を利用できることが不可欠である」という現実に、直接応えるものです。

◼️ Boomi Worldについて

シカゴで開催されるBoomi Worldの基調講演をLinkedInでライブ視聴いただけます。Boomi経営陣、お客さま、パートナーによる最新情報をぜひご覧ください。

- #BoomiWorld 2026 Live: Day 1(https://www.linkedin.com/events/7457542155792715776?viewAsMember=true)（英語）― 5月13日（水）米国中部時間 午前9時- #BoomiWorld 2026 Live: Day 2(https://www.linkedin.com/events/7457543725951561728?viewAsMember=true)（英語）― 5月14日（木）米国中部時間 午前9時

◼️ Boomi Worldに関する詳細

・ Boomi World(https://boomiworld.com/)の詳細情報（英語）

・ 今週のBoomiからの発表はBoomiニュースルーム(https://boomi.com/ja/resources/?content_type=press-release)でご覧いただけます

・ 公式イベントハッシュタグ #BoomiWorld でLinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-inc)（英語）、X(https://twitter.com/boomi)（英語）、Instagram(https://www.instagram.com/_boomiofficial/)（英語）からイベントの最新情報をフォローいただけます

◼️Couchbaseについて

AI向け運用データプラットフォームであるCouchbaseは、企業の中核を担うアプリケーションを支えるべく構築されています。市場をリードする多くの企業が、ミッションクリティカルな運用、分析、モバイル、AIワークロードにCouchbaseを採用しています。レガシーインフラや分断されたデータサービスを置き換えるべく構築されたCouchbaseは、性能、柔軟性、グローバルスケールを前提に設計された統合プラットフォームを企業に提供します。CouchbaseのAI-Readyなテクノロジーとエンタープライズ向けパートナーシップモデルは、複雑さを排除し、総保有コスト（TCO）を削減することで、企業の俊敏性、革新的性、安全性を支援します。詳細はcouchbase.com（英語）をご覧いただき、LinkedIn（英語）およびX（英語）でフォローください。

◼️ Boomi関連情報

● AI活用で勝つためのデータ活用基盤「Boomi Enterprise Platform」について(https://boomi.com/ja/platform/)

● AIエージェント管理について(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

● Boomi Agentstudioについて (https://boomi.com/ja/platform/agentstudio/)

● データ連携と自動化について(https://boomi.com/ja/platform/integration/)

● 責任あるAIについて(https://boomi.com/ja/responsible-ai/)

◼️Boomiについて

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomiは、ビジネス全体のデータに命を吹き込み、エージェント主導型企業の実現を支えています。「Boomi Enterprise Platform」は、エージェント主導型の変革を推進するうえで不可欠なエージェント基盤を提供する、データを動かす基盤です。エージェントの設計とガバナンス、API管理およびMCP管理、データ連携と自動化、データ管理を単一のプラットフォームに統合することでBoomiは企業が安全かつスケーラブルな接続性のもとでAIの力を最大限に活用できる環境を提供します。30,000社を超えるお客さまに信頼され、800社以上のグローバルパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業における俊敏性、効率性、そして大規模なイノベーションの実現を後押ししています。詳細はboomi.com/ja/(https://boomi.com/ja/)をご覧ください。

◼️Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

Boomi公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan/) | Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/) | YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

※Couchbase(R)、Couchbaseロゴ、およびCouchbase製品に関連する名称・マークは、Couchbase, Inc.の商標です。その他すべての商標は、各社の所有物です。