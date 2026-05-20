レッドクリフ、未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND 2026」で800機のドローンショーを演出

株式会社レッドクリフ

ドローンショーの企画・運営を手がける株式会社レッドクリフ（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 孔明、以下「レッドクリフ」）は、2026年5月23日（土）にお台場海浜公園で開催される未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND 2026」（主催：STAR ISLAND 実行委員会、企画・制作：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社）において、800機のドローンによるショー演出を担当します。

(C)️STAR ISLAND 2026 （スターアイランド2026） ※画像はイメージです

レッドクリフは2024年から3年連続で「STAR ISLAND」のドローンショーの演出を担当。STAR ISLANDが追求する“花火とテクノロジーの融合”を、ドローンによる空間演出を通じて支えてきました。

今年開催される「STAR ISLAND 2026」では、シリーズ最大規模となる総合演出の一翼を担い、花火・音楽・レーザー・ファイアーパフォーマンスと融合した没入感あふれる夜空体験を創出します。

花火・音楽・テクノロジーが融合する、唯一無二の没入体験

「STAR ISLAND」は、日本の伝統文化である花火を次世代へ継承するため、エイベックスが2017年に立ち上げた未来型花火エンターテインメントです。花火大会の減少や後継者不足といった社会課題に向き合いながら、“花火×音楽×テクノロジー”を融合した新たな表現を追求。これまでシンガポールやサウジアラビアなど世界11公演を開催し、累計1,500万人以上を動員するなど、国内外で高い評価を獲得してきました。

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2026年のテーマは、「輝け、この瞬間 -LIVE IN THE MOMENT-」。

1時間半にわたる脚本仕立てのストーリーを軸に、12,000発の花火、800機のドローンショー、音楽ライブさながらの音響・レーザー演出、そして躍動するファイアーパフォーマンスがシンクロ。まるで映画の世界に入り込んだかのような、STAR ISLANDならではの没入体験を実現します。

さらに今年は、東京湾の水面に浮かぶ海上スクリーン、物語と連動する生アンサンブル演奏（弦・木管・打楽器・ピアノ）、海上ステージでのファイアーパフォーマンスなど、国内でも類を見ない新演出を導入。視覚・聴覚・身体感覚のすべてを刺激する、シリーズ最大規模のエンターテインメントへと進化します。

800機のドローンが、音楽とともに“夜空の物語”を描く

レッドクリフが担当するドローンショーでは、800機のドローンが花火やレーザー、音楽とリアルタイムで同期しながら、東京湾の夜空を立体的に彩ります。

ドローンショーでは、音楽のリズムや旋律を想起させる光のモチーフを夜空に表現。シーンごとに変化する光の構成によって、観客を物語の世界へと引き込みます。テクノロジーとエンターテインメントが融合する、“空間そのものが演出になる体験”を、ぜひ会場でご体感ください。

開演前から楽しめる、“一日を通して遊べる都市型フェス”

会場内にはフードエリアやフォトスポットなどが登場し、開場から開演までの時間も含め、来場者が一日中楽しめるフェス型体験へと進化しています。

家族でのレジャー、カップルでの特別な時間、友人同士での思い出づくりなど、幅広い世代が楽しめる“都市型フェス”として、お台場の一日を彩ります。

株式会社レッドクリフ 代表取締役 佐々木 孔明 コメント

「STAR ISLANDは、花火・音楽・テクノロジーが融合することで、人の感情を大きく動かす特別なエンターテインメントだと感じています。

レッドクリフは2024年よりドローンショーの演出を担当してまいりました。今年も、花火やレーザー、音楽と呼応しながら、観客の皆さまを物語の世界へ没入させる空間演出に挑戦しています。

東京湾の夜空に広がる、この瞬間だけの特別な体験を、ぜひ会場で体感していただければ幸いです。」

開催概要

イベント名：STAR ISLAND 2026

開催日：2026年5月23日（土）

開場： 16:00 ／ 開演：19:30

会場：お台場海浜公園

主催：STAR ISLAND 実行委員会

企画・制作：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社

チケット発売：各プレイガイドにて発売中

特設サイト：https://star-island.jp/

※荒天時など開催が困難な場合、翌日5月24日（日）に順延いたします。両日に公演が中止の際は、チケットの払い戻しをいたします。払い戻しに関しては、イベント公式SNS・HPやプレイガイドよりご案内します。

※安全確保のため、イベント内容や実施時間は予告なく変更となる場合があります。

会社概要

名称 ：株式会社レッドクリフ（REDCLIFF, Inc.）

所在地 ：東京都港区東麻布1-10-11 東麻布アベビル6階

代表者 ：代表取締役 佐々木 孔明

設立 ：2019年5月15日

事業内容：ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

資本金 ：4億4,050万円

URL ：https://redcliff-inc.co.jp/

株式会社レッドクリフについて

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する“空のクリエイティブ集団”。国内ドローンショー市場でシェアNo.1（株式会社富士キメラ総研『映像DX市場総調査 2024』｜2023年実績）を誇るリーディングカンパニーであり、特に1,000機以上の大規模ショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる精緻なアニメーションと、業界最先端のドローン技術を融合し、安全かつ唯一無二のドローンショーを実現。2024年8月には、国内初となる花火搭載ドローンによるショーを成功させた。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、協会企画催事「One World, One Planet.」のプラチナパートナーとして参画。会期中は連夜にわたり1,000機規模のドローンショーを実施し、閉幕日には国内最大規模となる3,000機のドローン飛行を成功させた。また、日本各地の伝統的な祭りや地域イベントとの融合を通じて、地域社会の活性化にも積極的に取り組んでいる。

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