【シリコンバレー発の次世代AIワークスペースGenspark】アスクル、電通、阪急阪神不動産、船井総研、ベルシステム２４が導入

Ｇｅｎｓｐａｒｋ株式会社

シリコンバレー発の次世代オールインワンAIワークスペース「Genspark（ジェンスパーク）」は、アスクル株式会社、株式会社電通、阪急阪神不動産株式会社、株式会社船井総合研究所、株式会社ベルシステム２４が、Gensparkの本格利用を開始したことをお知らせします。法人向けGensparkの導入は日本を含め各国で加速しており、グローバルでは利用企業数が5000社を突破しました。

Gensparkは、調査、分析、資料作成、画像・動画・アプリ生成など、ビジネス現場で求められる多様な業務を、簡単な指示だけで一気通貫に支援するオールインワンAIワークスペースです。ChatGPTやGeminiやClaude、Nano Banana、Sora、ElevenLabsを含む70以上のAIモデルを統合しており、多様な指示に対して、自律的にタスクに分解し、最適なモデルを選定し、自動でプロジェクトを実行します。またワークフローや自律的に業務を完了することができる「Genspark Claw（クロー）」も提供しており、単に業務成果物を完成させるだけではなく、現場の業務効率化と意思決定の高速化を後押しします。

◼︎導入拡大の背景

生成AIの活用は、アイデア出しや文章生成の領域にとどまらず、リサーチ、資料作成、社内外コミュニケーション、業務オペレーションの見直しなど、企業活動全体へと広がっています。一方で、多くの企業では、活用ツールの分散、使いこなしの難しさ、セキュリティやガバナンスへの不安といった課題も顕在化しています。

Gensparkは、こうした課題に対し、ひとつの環境で調査から成果物作成まで完結できる統合型のAIワークスペースとして、企業における実務活用を後押ししています。専門的なプロンプト知識がなくても、自然な言葉で依頼できる体験と、業務に直結するアウトプット品質の両立により、現場導入から組織展開までを支援しています。

◼︎Genspark導入への期待

今回、広告・マーケティング、流通、コンサルティング、不動産、BPO・CX領域など、それぞれ異なる業界を代表する企業で導入が進んだことにより、Gensparkの活用領域が大幅に拡大しました。各社では、情報収集、企画立案、提案資料作成、社内ナレッジ活用、業務オペレーションの効率化など、幅広い用途での活用が期待されています。

株式会社電通のGenspark導入したチームは、利用開始2ヶ月で、すでに一人当たり週平均6時間12分の時間短縮に成功しており、年間換算で約40営業日分の工数削減が見込まれています。また定性的な効果としては、単なる業務スピードの向上にとどまらず、より広い視点からの分析・検討や客観視による提案品質向上が実現できており、今後もさらなる定量・定性両方での効果が期待されています。

本件について、導入企業のみなさまより、以下のコメントをいただいています。

dentsu Japan チーフ・AI・オフィサー 並河進さま

「dentsu Japan（国内電通グループ）は、人とAIがともに高め合う『AI For Growth』というビジョンのもと、AI利活用を推進しています。その取り組みの一環として、Gensparkをさまざまな部署で活用しています。特にスライド作成業務においては、社員一人当たり月間平均25時間の業務削減効果が生まれているほか、AIとの対話を通じて提案の質の向上にも寄与しています。今後も、Gensparkを効率化ツールとしてだけではなく、人の創造性を拡張するパートナーとして活用していきたいと考えています。」

阪急阪神不動産株式会社 常務執行役員 東口 和哉さま

「不動産事業における調査・分析・提案資料の作成など、情報収集から文書化までの一連の業務をひとつの環境で完結できる点に大きな可能性を感じています。現場担当者が専門知識なく使いこなせることに加え、企業利用に求められるセキュリティ要件にも対応している点を評価し、社内での利用拡大を進めています。」

株式会社船井総合研究所 執行役員 DXコンサルティング本部 本部長 清尾 修さま

「企業のAI活用は、情報システム部門だけに任せるのではなく、経営者が率先し、主体的に関わるべきテーマです。Gensparkは、従来の生成AIから更に進んだ『実行』まで踏み込むエージェントである点に大きな可能性を感じています。当社でも導入後数ヶ月で、リサーチや資料作成などの業務で、社員1人当たり月数十時間、全社では数千時間規模の時間削減効果が得られました。この自社実践で得た知見を、人手不足や生産性向上に直面する全国の中小企業のお客様へのAI活用支援にも積極的に活かしてまいります。」

株式会社ベルシステム２４ 専務執行役員 ＣＸ管掌 管掌役員 大矢 賢一さま

「当社は40年以上のコンタクトセンターやBPOの業務設計・運用を通じて得られた現場起点の知見とデータ活用力を強みに、企業変革の中核に踏み込むDX支援へと進化しています。Gensparkは、成果の創出や組織横断でのデータ活用を支える基盤として、当社のビジネスプロセス変革と意思決定の高度化を力強く後押しする心強いパートナーです。また、Gensparkの顧客接点であるカスタマーサポート運用を担う共創パートナーとしても、今後も同サービスの活用を進め、さらなる生産性向上と価値創出に邁進してまいります。」

Gensparkのエンタープライズプランは、企業利用を前提としたセキュリティ・ガバナンス要件に対応しながら、現場部門から経営層まで、組織横断でAIを活用できる環境を提供します。これにより、個人利用にとどまらない、全社的なAI活用基盤の構築を支援します。

Genspark法人向けページ：https://www.genspark.ai/ja/business

Gensparkは今後も、日本企業の業務変革と生産性向上を支援するパートナーとして、より多くの企業におけるAI活用の定着と成果創出に貢献してまいります。

◼︎法人利用に関するウェビナーを開催（5月22日 12時～）

Gensparkの最新機能を含めた、法人活用の事例を紹介するウェビナーを開催いたします。利用企業は、導入後すぐに成果を上げていることも多く、部署を横断した全社的な活用も広がっています。当日はサービスのご紹介に加え、Gensparkが選ばれる理由もお伝えし、企業導入の具体的なイメージを掴んでいただける内容となります。

ウェビナー登録：https://bit.ly/3RNsUXC

◼︎Genspark（ジェンスパーク）について

Gensparkは、AIの知識が全くない方でも、部下や同僚に頼むようにざっくりと指示することで、望む成果物を生成する業務特化型のAIワークスペースです。ChatGPTやGeminiやClaude、Nano Banana、Sora、ElevenLabsなどを含む70個以上のAIモデルを統合しており、多様な指示に対して、ジェンスパークが自律的に指示を一連のタスクに分解し、複数のモデルから最適なものを選定し、自動でプロジェクトを進行するので、実際に業務で使えるアウトプットを生成することができます。

URL: https://www.genspark.ai/ja