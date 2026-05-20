パソナ　管理職・専門職などハイクラス層のキャリア形成を支援

株式会社パソナグループ





株式会社パソナ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎)は、管理職や専門職などのハイクラス層を主な対象に、中長期的なキャリア構築を支援する『パソナキャリア公式アプリ』の提供を、 5月20日（水）より開始いたします。

▲『パソナキャリア公式アプリ』画面イメージ

近年、仕事観の変化やキャリアの多様化を背景に、転職を含む人材の流動化が加速しています。特に、管理職や専門職などのハイクラス人材においては、自身の経験や専門性を踏まえ、中長期的なキャリアを主体的に考える意識が高まっています。

一方で、キャリアに関する情報収集や専門的な相談は、転職活動を始めてから行われるケースも多く、日常的に自身のキャリアを見直し、将来に向けた準備を進める機会は十分とは言えません。

そこでパソナはこの度、転職意思の有無に関わらずキャリアの見直しや、更なるキャリアを目指すビジネスパーソンを支援する「パソナキャリア公式アプリ」の提供を開始します。

本アプリは、簡単な登録のみで利用でき、「適職診断」や「リーダータイプ診断」など、自身のキャリア志向を可視化できる機能や、話し言葉で検索可能なAI検索機能を搭載しています。さらに、市場価値の客観的な把握をサポートする「年収診断」や「キャリアタイプシミュレーション」など、利用者が自分自身の現在地を確認し、将来像を明確にイメージできる機能も充実しています。

パソナは今後も、管理職や専門職などハイクラス層の方々が、転職活動に限らず日常的にキャリアと向き合い自己成長に繋げていけるようご支援を提案してまいります。

パソナ『パソナキャリア公式アプリ』概要

開始：

2026年5月20日(水)

特徴：

1. 簡単な登録ですぐ利用可能

ダウンロード後に最小限の項目の登録直後からキャリア関連のコラムの閲覧や、転職市場動向が確認可能です。

2. ユーザーごとに設定可能な画面設定

利用者の関心や利用状況に応じて、表示内容を設定でき、必要な情報にアクセスしやすい画面としています。

3. 市場価値を客観視できる診断コンテンツ

年収診断やキャリアタイプシミュレーションなど、自身の市場価値やキャリア志向を可視化できる診断機能を搭載しています。

4. スキルアップ動画やコラムを配信

キャリア構築に関する専門的な情報を動画やコラムで配信。テキストでは伝わりにくい情報を隙間時間で効率的にインプットできます。

5. AIによる求人検索機能を搭載

「人と関わる仕事がしたい」など、希望の働き方や仕事内容を自分の言葉で入力することで、業界や職種に限定されない求人をAIが検索します。

料金：

無料

ダウンロード：

https://yappli.plus/jp-pasonacareer-app_PR

お問合せ：

株式会社パソナ 営業統括本部マーケティング統括部

E-mail web-js@pasona.co.jp