ミミズ型管内走行ロボットを開発・提供するソラリス、第三者割当増資で総額5.0億円の資金調達を実施

株式会社ソラリス

株式会社ソラリス（代表取締役社長：市橋 徹）は、Spiral Innovation Partners株式会社（ゆうちょ Spiral Regional Innovation Fund、およびKRAFTIA Innovation Fundより出資）、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社、Abies Ventures株式会社、みずほキャピタル株式会社、国立研究開発法人科学技術振興機構、百十四共創投資株式会社、および株式会社広島ベンチャーキャピタルを引受先とした第5回目の第三者割当増資により、総額5.0億円の資金調達を実施しました。

工場や社会インフラで多く利用されている小口径配管は、清掃・点検などのメンテナンスが必須とされる中、人手に頼る作業はいまだ多く、労働環境や人手不足の問題も重なり、喫緊の課題を抱えています。

当社はこの課題に対して、ソフトロボティクス技術を活用した世界で唯一無二のソリューションとなるミミズ型管内走行ロボットSooha(R)の提供を2025年からRaaS(Robot as a Service)で開始し、既に複数の工場で活用されています。国内半導体大手メーカーでは、複雑な半導体装置配管の「予防保全」の実現、突発トラブルゼロおよび生産体制強化に向けて、2026年2月からSoohaをご活用いただいています。(*1)

Soohaの活用で小口径配管の清掃・点検を実現、さらに今後は配管のデジタルマップ化・配管内部の状態の可視化・将来予測なども実現、デジタルの中で常に配管状態を把握できる世界を実現し、半導体工場をはじめ多くの工場・社会インフラが抱えている課題を解決していきます。

当社は今回の資金調達により、以下の施策を推進します。

1．Soohaの複数モデルの開発を進め、対応できる配管サイズを拡大するなど、適用可能な環境を拡大していきます。

2．販売・施工メンテナンス・製造装置などの様々な国内外企業との事業連携を進め、事業を拡大させていきます。

3．これらの施策を推進するために、エンジニアをはじめとする優秀な人材の採用を行います。

今回の資金調達でさらに事業を加速させ、小口径配管のスマートメンテナンスという新たな市場でのリーディングカンパニーを目指していきます。

■ 投資家からのコメント

・ Spiral Innovation Partners株式会社：Associate 石井 幹人様

半導体などの基幹産業において、生産ラインの安定稼働と保守メンテナンスの効率化は、産業の持続可能性を左右する重要課題です。手作業に頼らざるを得なかった配管メンテナンスという難所において、独自のソフトロボティクスで挑むソラリス社の優れた技術力と顧客ニーズとの適合性を高く評価しています。

既に半導体工場で導入が進みつつある『Sooha』は、現場改善を加速させる実効的なプロダクトです。今回の出資を通じ、同社が国内外の未解決課題を解消し、グローバル標準を確立することを支援してまいります。

・ 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社：投資担当マネージャー 川島 奈子様

この度は、ロボットの経験豊富な経営陣が、小口径配管メンテナンスという独自の市場を開拓しつつある点を高く評価し、ソラリス社への出資に至りました。

現在省人化の流れは幅広い業界で進んでいますが、小口径配管はロボットが入り込めず、人の手によるメンテナンスが行われております。特に半導体製造では、小口径配管の汚れが生産に影響することもあり、大きな課題となっています。ソラリス社はまさに今、実際の半導体工場で、この課題を解決しようとしています。

ソラリス社が小口径配管スマートメンテナンスでニッチトップとなっていけるよう、力強く支援してまいります。

・ Abies Ventures株式会社：General Partner 長野 草太様

半導体は国家競争力を支える基幹産業であり、その生産基盤の高度化・安定化は不可欠です。配管清掃・点検は生産継続に直結する必須業務でありながら、依然として人手依存が強い構造課題を抱えています。ソラリス社の『Sooha』は、独自技術によりこの領域に実装可能な解を提示する存在です。既に国内外の主要メーカーで実証・導入が進んでいる点は、技術的優位性のみならず、事業としての成立性を示すものと評価しています。

当社は本投資を通じて、製造インフラの高度化・安定化を支える同社の挑戦を後押しし、日本発の技術が世界標準となることを支援してまいります。

・ みずほキャピタル株式会社：投資第4部長 脇門 勇気様

ソラリス社への出資を通じ、同社の成長に伴走できることを大変嬉しく思います。

配管内の清掃・点検を同時に実現する『Sooha』は、唯一無二の技術力を有し、世界中の配管の予防保全という未解決課題に応える可能性を秘めています。

ロボット業界の事業推進に精通したボードメンバーのもと、強固なパートナー連携と実導入が着実に進んでおり、みずほグループ各社とともに、今後の飛躍を全力で支援してまいります。

・ 国立研究開発法人科学技術振興機構： スタートアップ出資・支援室 香取 就美様

ソラリス社は、中央大学での研究開発成果を基にロボティクスの開発を進めており、JSTの地域イノベーション創出総合支援事業 シーズ発掘試験の研究開発成果も活用されています。今回の資金調達により普及・展開を見込む『Sooha』は、工場や社会インフラ全体の課題を解決するロボットとして大変期待の持てるものです。積極的に展開いただき、小口径配管のスマートメンテナンス分野において確固たる地位を築かれますよう、引き続きサポートさせていただきます。

・ 百十四共創投資株式会社：投資二部ディレクター 組橋 徹様

ソラリス社の配管の清掃・点検の技術は半導体産業など先端産業をはじめ、製造業全般やライフラインのインフラ維持に貢献するものです。また作業現場の省人化や安全性の向上を通じて、現場技術者の待遇改善と人材確保につながることを期待しています。当社は本投資を通じて、『Sooha 』の普及や新技術の開発を支援し、ロボットを活用した地域経済の活性化に取り組んでまいります。

・ 株式会社広島ベンチャーキャピタル：シニア・アソシエイト 古川 皓一様

「ミミズ型ロボットとは何だろう」と純粋な興味から関心を持ちました。人が立ち入れない配管内部でも安定かつ安全に移動できる点に加え、上り下りや曲がりにもスムーズに対応できることに驚き、『Sooha』は唯一無二の技術だと感じています。製造業やインフラ分野への応用余地も大きく、広島県の産業構造とも親和性が高いと考えています。今後はソラリス社とともに、広島のベンチャーキャピタルとして共に成長していけることを楽しみにしています。

■ 代表取締役社長 市橋 徹のコメント

世界中に張り巡らされた無数の小口径配管は、いわば社会の『毛細血管』です。しかし、そのメンテナンスは従来の技術では困難な未踏の領域であり、老朽化と人手不足によってインフラ崩壊の危機に直面しています。

私たちは、ミミズ型管内走行ロボット『Sooha』によってこの課題を根本から解決します。この度ご出資いただいた投資家の方々のご期待に応え、この未踏の領域に新たな市場を切り拓くとともに、世界の配管メンテナンスを支えるリーディングカンパニーを目指してまいります。

*1 導入事例プレスリリース

2026年5月20日付プレスリリース「国内大手半導体メーカーがソラリスのミミズ型管内走行ロボット「Sooha(R)」を導入」

https://60fb7c6e-519f-4885-877b-a1e381c225ae.filesusr.com/ugd/08cc9e_38e0637e66d14d07bb83d666c714ecbb.pdf

表示されない場合は以下を参照ください。

https://solaris-inc.com/download/21991/?tmstv=1779236012&v=21992(https://solaris-inc.com/download/21991/?tmstv=1779236012&v=21992)

■ 株式会社ソラリスについて

株式会社ソラリスは、2017年に中央大学中村太郎教授と法政大学山田泰之教授（現）が設立、他社の追随を許さない独自のソフトロボティクス・人工筋肉のノウハウ・知見をコアに、従来技術では解決できない社会課題に取り組むべく開発を進め、世界で唯一無二の生物のように「しなやか」で「やわらかい」ソフトロボットを開発・実用化しています。

これにより社会インフラの毛細血管ともいえる都市や工場などに張り巡らされた無数の小口径配管のメンテナンスに新しい世界を実現、地球上のインフラを次世代へと繋いでいきます。

所在地：〒174-0073 東京都板橋区東山町14番13号

代表：代表取締役社長 市橋 徹

資本金：279,937,225円

事業概要：ソフトロボティクス・メカトロニクスの研究開発・販売・サポート

HP：https://www.solarisnew.com/

表示されない場合は、次のURLを参照ください。https://solaris-inc.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ソラリス

〒174-0073 東京都板橋区東山町14番13号

MAIL：info@solaris-inc.com

TEL ：03-5615-9560