背景・課題

株式会社JFソリューションズ

チュートリアルを動かすことはできる。ライブラリの使い方も覚えた。しかし「なぜこのアーキテクチャを選ぶのか」「学習がうまくいかないとき何が原因か」を自分の言葉で説明できない--多くのエンジニアがこの壁に直面しています。

表面的な実装例の紹介にとどまる書籍と、アカデミックすぎて実務との距離がある書籍。この二極の間に、実務で判断できる力を育てる体系書が長らく不在でした。本シリーズはその空白を埋めるために設計されています。

書籍概要

深層学習を実務で活用するうえで多くのエンジニアが直面する「動かせるが判断できない」という壁--その根本には、理論とアーキテクチャ選定の判断軸が体系的に整理されていないことがあります。

本シリーズは、初めて理論を学ぶエンジニアには「なぜそう動くのか」を理解するための骨格を、実務経験のあるエンジニアには「なぜそれを選ぶのか」を自分の言葉で説明できる応用力を提供します。実装例の羅列でもアカデミックな理論書でもない--実務での判断力を育てることだけを目的に設計された、他にはない1シリーズです。

全4巻合計2,215ページ。数学的基礎から生成モデル・深層強化学習・MLOpsまで、現代の深層学習を体系的に学ぶための圧倒的な情報量。

- 1巻：DLを取り巻く環境と理論基盤- 2巻：深層学習の基礎・CNN・RNN・Transformer- 3巻：DL応用（１）（画像・物体検出・NLP・音声）- 4巻：DL応用（２）（生成モデル・強化学習・AIの説明性・MLOps）

※数式の導出過程と「なぜその式が必要か」をセットで解説。暗記ではなく理解を前提とした構成で、新しい技術が出てきたときに自分で評価できる力を養います。

こんな方に

実装はできるが「なぜこのモデルを選ぶか」の判断軸をまだ持てていないと感じているエンジニア。論文や技術記事を読んでも自分のプロジェクトへの応用に迷いがある方。また、チームや社内研修でDLを体系的に教えたいが、実務との接続を意識した教材が見当たらない研修担当者にも適した構成です。

※ 続刊として実践編（実装・MLOps）・準備編（Python基礎）、AIエージェントやRAGを予定。

著者について

著者・風呂井仁は、ITストラテジスト・システム監査技術者・情報処理安全確保支援士・プロジェクトマネージャなど複数の国家資格を持つビジネスアーキテクト／DX・PMOコンサルタント。20年以上のコンサルティングからプログラミングまで幅広い実務経験をもとに、「理論を知っていても判断できないエンジニア」と「アーキテクチャを選定できるエンジニア」の差がAIプロジェクトの成否を分けるという問題意識から本シリーズを執筆。

本シリーズの特徴

- 数式の導出過程と実務での意味を必ずセットで解説。「なぜこの仕組みなのか」「なぜこの計算をするのか」の文脈を外さない。- 各巻末に逆引き索引（課題解決型）と一般索引（技術用語型）の2種を収録。現場でのリファレンス利用を想定した設計。- B5判・各巻460ページ超の大型フォーマット。チュートリアル本ではなく、手元に置き続けるテキストとして設計。

※現在は電子版のみ紙版は今後予定

書誌情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183657/table/2_1_266a304a5a2a33a5c0826a54c19c54de.jpg?v=202605201151 ]理論編１理論編２理論編３理論編４[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183657/table/2_2_87d3d398f89b4a3925b4a64652119cfe.jpg?v=202605201151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/183657/table/2_3_62131655c2c6524e1be5608e42ab73d3.jpg?v=202605201151 ]

購入・詳細：https://jf-sol.com/ai_theory/

株式会社JFソリューションズ

DX・IT・PMOコンサルティングを主軸に、AI教育・書籍出版事業を展開。ITストラテジスト、システム監査技術者、情報処理安全確保支援士など複数の国家資格を持つ代表取締役・風呂井仁が、「AIプロジェクトの失敗率を下げる人材育成」を目指し、「AIの核心」「AIキャリア」の両シリーズを刊行。

お問い合わせ：株式会社JFソリューションズ 広報担当Web：https://jf-sol.com/contact/