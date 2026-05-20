『Kusan: オオカミの街 』超暴力的グラフィックノベルアクションを引っ提げ、7月30日にPC＆コンソール向け発売決定

PQUBE LIMITED

2026年5月20日 - すべての戦闘が残虐なパフォーマンスであり、一発一発の弾丸が命運を左右する、超暴力的ネオンノワールの世界へ。パブリッシャーPQubeは、『Kusan: オオカミの街（Kusan: City of Wolves）(https://store.steampowered.com/app/1714510/Kusan_City_of_Wolves/)』は、PC(https://store.steampowered.com/app/1714510/Kusan_City_of_Wolves/)、PlayStation 5(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014861)、Xbox Series X|S(https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/kusan-%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%81%AE%E8%A1%97/9pn265mpjwxd)、Nintendo Switch向けに、2026年7月30日デジタル発売予定と発表しました。さらに、PS5およびNintendo Switch向けにはパッケージ版も展開されます。プレイヤーは、雨に濡れた巨大都市“Kusan”を舞台に、元兵士で現在は傭兵として生きる主人公「ジン」となります。彼に課せられた任務は、“都市級原子兵器”を埋め込まれた少女を守ることです。

『Kusan: オオカミの街 』| 発売日発表トレーラー

https://youtu.be/HXAecNkVvwY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HXAecNkVvwY ]

物語の主人公であるジンは、都市全体を飲み込もうとする陰謀の中心にいる少女を救うためなら、どれほど残虐な手段も厭いません。緻密に設計された戦闘アリーナを駆け抜け、銃撃、Quantum Bladeによる斬撃、パリィ、そして一瞬の回避行動を繋ぎ合わせながら、スタイリッシュかつ苛烈な暴力を叩き込め。『Kusan: オオカミの街 』では、すべての戦闘が“攻撃性”“精密さ”“創造性”を求められます。自らの戦闘スタイルを表現しながら、迫り来る破滅を阻止しましょう。

主な特徴：

- スタイリッシュかつハードコアな見下ろし型アクション一つひとつの動きが重要となる、 brutalかつ高精度な戦闘を極めろ。スタイルポイントも実在する。- 手作業で作り込まれた全54ステージスキルベースのパズルやチャレンジを含む、複数チャプターにわたる54の高密度ステージを攻略。完璧主義者向けの“Sランク”も用意。- 圧倒的なボスバトル独自ギミックと高難度パターンを持つ巨大ボスたちに挑め。学び、適応し、実行せよ。タイミングと戦術が極限まで試されるシネマティックな決闘が待ち受ける。- 自分だけの殺戮アーセナルを構築最適化し、即興で戦え。連続キルやパリィで“フロー状態”に到達し、「Bolts」を獲得。War Handの強化、新たな銃器やブレードの解放、自分好みのロードアウト構築が可能。- アドレナリン全開のサウンドトラックヒップホップアーティストLoptimistによる、高エネルギーなサウンドトラックを収録。戦いのすべてを熱狂で包み込む。- グラフィックノベル演出によるストーリーテリングシャープなコマ割りとシネマティックな演出で描かれるコミック風カットシーンを通して、暴力、腐敗、そして崩れゆく忠誠心の物語を追体験。- ネオノワールな世界観雨に濡れたピクセルアート都市“Kusan”を探索。少女を救うためなら、ジンはどんな一線も越えていく。

『Kusan: オオカミの街 』は現在ウィッシュリスト登録受付中。また、7月30日の発売に先駆けて、PC(https://store.steampowered.com/app/1714510/Kusan_City_of_Wolves/)、PlayStation 5(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014861)、Xbox Series X|S(https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/kusan-%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%9F%E3%81%AE%E8%A1%97/9pn265mpjwxd)、向け体験版も配信中です。

関連リンク：

Steam(https://store.steampowered.com/app/1714510/Kusan_City_of_Wolves/)

Xbox(https://www.xbox.com/en-US/games/store/kusan-city-of-wolves/9pn265mpjwxd)

PlayStation(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014861)

Website(https://pqube.co.uk/games/kusan-city-of-wolves/)

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より多くのプレイヤーへ豊かな体験を届けることで、人々の人生、そして世界そのものをより良くすることをビジョンとしています。

PQubeについて

PQubeは、インタラクティブエンターテインメント分野における国際的なリーディングカンパニーであり、ゲームの開発・パブリッシング・流通を手がけています。

世界各地のチームが、心から愛するゲーム作品を開発パートナーと共に世に送り出し、主要ゲームプラットフォームを通じて世界中のプレイヤーへ届けることに尽力しています。