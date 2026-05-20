「Sammy presents NEW HORIZON FEST 2026」開催のお知らせ
サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、当社主催の
音楽フェスティバル「NEW HORIZON FEST 2026」を開催することをお知らせいたします。
本フェスティバルは、2026年12月28日（月）に１DAYで開催することが決定いたしました。
昨年、幕張メッセにて初開催いたしました「NEW HORIZON FEST 2025」に続き、本年は開催時期と会場を刷新して実施いたします。
今年も豪華アーティスト様によるライブに加え、セガサミーグループならではの多彩なエンタテインメントコンテンツをご用意しております。ぜひご期待ください。
【開催概要】
■名称：「Sammy presents NEW HORIZON FEST 2026」
■日程：2026年12月28日 （月）
■会場：TOYOTA ARENA TOKYO
■主催：サミー株式会社
■協力：株式会社GRIP、株式会社H.I.P
【公式サイト・各種】
■NEW HORIZON TOUR 公式HP
https://newhorizon.sammy.co.jp/2026/nhf/
■NEW HORIZON FEST 公式X
https://x.com/NEWH0RIZ0NFEST
■NEW HORIZON FEST 公式Instagram
https://www.instagram.com/new_horizon_fest?igsh=amk0bzNzendhYm05
■NEW HORIZON FEST 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@new.horizon.fest
■NEW HORIZON FEST 公式YouTube
https://www.youtube.com/@NEWHORIZONFEST
■ 素材は以下URLよりダウンロードの上、ご使用ください
素材提供サイト： https://sammy-box.box.com/s/286l328ebdx0elzrnwfitpfv52vjw32v(https://sammy-box.box.com/s/286l328ebdx0elzrnwfitpfv52vjw32v)