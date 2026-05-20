SPACECOOL、世界知的所有権機関（WIPO）の「2026 WIPO Global Awards」ファイナリストに選出 126か国・1,300件超の応募の中からトップ33社に

SPACECOOL株式会社

宇宙に熱を逃がしゼロエネルギーの冷却を行う放射冷却素材を開発・販売するSPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光 真大、以下「当社」）は、2026年5月19日、世界知的所有権機関（WIPO）が主催する「2026 WIPO Global Awards」において、33社のファイナリストの1社に選出されました。

参考URL：https://www.wipo.int/en/web/awards/w/news/2026/2026-wipo-global-awards-finalists-announced

WIPO Global Awardsは、強固な知的財産（IP）戦略と優れたイノベーション・創造性を組み合わせて事業成長を実現し、そのソリューションを通じて持続可能な開発目標（SDGs）へ積極的に貢献しているスタートアップおよび中小企業（SMEs）を表彰するアワードです。今年は126か国から1,300件を超える応募があり、過去最多の参加数となりました。

ファイナリストは、ビジネスモデルおよびIPポートフォリオの強さ、IP事業化戦略、社内IPカルチャー、そしてSDGsに沿ったより良い社会へのインパクト創出可能性などの観点から審査されました。当社は、クライメートテック分野における取り組みとIP戦略を通じて、気候変動の緩和策および適応策の両面に資するゼロエネルギー冷却技術の社会実装を加速させ、省エネルギー、CO2排出削減、都市熱環境の改善に貢献しています。

また、WIPO Awards Program DirectorのMarcelo Di Pietro氏は次のように述べています。

「世界中から集まった1,300件を超える応募の中で、この33社のファイナリストは、革新的なアプローチと優れたIP戦略によって際立っていました。彼らは、IPを戦略的に活用することで、それが事業成長における真の資産となることを示しています。SPACECOOLがこのステージへ到達したことを心より祝福します。」

なお、この33社のファイナリストのうち11社の受賞企業が選定され、2026年7月10日にスイス・ジュネーブで開催されるWIPO Assemblies期間中の「WIPO Global Awards Ceremony」にて発表される予定です。

SPACECOOL株式会社について

2021年4月に設立した国内発クライメートテックスタートアップ。自然界の放射冷却現象を技術化し、従来技術では実現できなかった日中のゼロエネルギー冷却を可能にする放射冷却素材、「SPACECOOL（スペースクール）」の研究開発・販売を行う。建物や屋外インフラ、人や動植物にSPACECOOLを適用することで、エネルギー負荷やCO2排出量の削減、ヒートストレス改善や生産性の向上などを実現し、地球温暖化対策のゲームチェンジャーを目指す。

WIPO Global Awardsについて

WIPO Global Awardsは、知的財産をイノベーション、事業成長、社会的インパクト創出の原動力として活用しているスタートアップおよび中小企業（SMEs）を表彰するアワードです。

本アワードは、国連専門機関である世界知的所有権機関（WIPO）によって運営されており、「すべての人々の利益のためにイノベーションと創造性を促進する」というWIPOの使命の一環として実施されています。

受賞企業には、IPおよび事業戦略に関する専用ワークショップ、6か月間の個別メンタリングプログラム、そして194か国の代表団が集まるジュネーブでの表彰機会が提供されます。

※「SPACECOOL」は登録商標です。