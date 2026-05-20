『AIは難しい』が180度変わった。デジテックサミットin札幌

株式会社Eye Universe

「集客ツールが増えすぎて、何を使えばいいかわからない」「AIは便利そうだが、自分のサロンに合った使い方がイメージできない」--そんな声がサロン経営者の間で広がっています。

株式会社Eyeuniverseが運営する一般社団法人デジタルサロン協会（所在地：東京都千代田区、以下「当社」）は、こうした現場のリアルな疑問に正面から向き合うべく、デジテックサミット札幌を開催。業界を牽引する4名の登壇者が、自社での実例と具体的な戦略を惜しみなく公開しました。

■ イベント概要

本イベントでは、美容業界を牽引する4名の登壇者が、自社での実例と具体的な戦略を惜しみなく公開しました。顧客体験をどう向上させるか、日々の業務をいかに効率化するか、データをどう経営に活かすか、そして既存の枠を超えた新たなビジネスモデルをどう創造するか--現場で使えるリアルな知見が惜しみなく共有されました。

■ 当日の様子

顧客体験をどう向上させるか、日々の業務をいかに効率化するか、データをどう経営に活かすか--現場で使えるリアルな知見が次々と共有されるたびに、会場の熱量は高まりました。

特に注目を集めたのは「LINEヤフー」に関するセッションです。終了後のブース来訪やQRコードの読み取りでもLINE関連への導線が最も多く、多くの参加者が具体的な活用イメージを持って帰られた様子でした。

またAIに関する説明では写真を撮る参加者が続出。イベント終了後にブースへ来訪した参加者からは、実際の活用イメージや今後の可能性についての前向きな声が多く聞かれました。

【Before / After】

Before：LINEやiProducer(AIツール)への関心はあるが、具体的な活用イメージが持てずにいた

After：登壇者の実例を通じ、自店舗への導入イメージが明確になり、前向きな行動へ

■ 今後の展望

デジタルサロン協会は、デジテックサミットを今後も月1回ペースで全国各地にて継続開催予定です。またサロン経営者・IT企業・業界関係者が集う「企業交流会」を毎月1日に定期開催し、横のつながりと新たなビジネスチャンスを生み出す場として運営してまいります。

2030年までに会員コミュニティ8万人を目指す当協会は、「AI時代、誰も置いていかない」というビジョンのもと、全国のサロン経営者のデジタル活用を支え続けます。

■ 次回のイベント

2026年5月26日（火） 開催

時間：17：00～19：00

講師：LIM KANTARO 氏

NNN NOBU 氏

SHACHU 宮地 氏

RITA 仁田 氏

SALOWIN 西田 氏

Eye Universe 森越 氏

場所：ヘンケルジャパン株式会社

東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲15F

（オンライン有）

内容：売上を変える、グローバルの視点

お申込リンク：https://forms.gle/h2AoMwBvUPjjompQ6

デジサロ公式アプリ

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。

App Store：https://x.gd/eo6um

Eye Universe×デジタルサロン協会

デジタルサロン協会は、2023年7月7日設立。美容師・サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐハブ機関です。「AI時代に誰も置いていかない」をスローガンに、AI活用による顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見を背景に、先端技術を現場で使いやすい形に落とし込む活動を展開しています。

株式会社Eye Universe：https://www.digital-salon.com/

デジタルサロン協会：https://www.digital-salon.com/