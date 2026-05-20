【パラ陸上・車いす陸上】山本拓海選手「2026ジャパンパラ陸上競技大会」に出場し、車いす男子 100m・200m・400m・800mにて4冠達成。

株式会社ビーズインターナショナル

ストリートブランド「XLARGE」「X-girl」「MILKFED.」「SILAS」などを展開する株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）に所属するアスリート社員 山本拓海選手（パラ陸上・車いす陸上）は、2026年5月16日（土）・17日（日）に、パロマ瑞穂スタジアム（愛知県名古屋市）で開催された『World Para Athletics公認 2026ジャパンパラ陸上競技大会』に出場、車いす男子100m・200m・400m・800mにて優勝し4冠を達成いたしました。

大会概要

大会名：World Para Athletics公認 2026ジャパンパラ陸上競技大会

期間：2026年5月16日（土）・17日（日）

会場：パロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂公園陸上競技場）

住所：愛知県名古屋市瑞穂区山下通5-4

山本拓海（やまもと たくみ）

コメント

今回100m・200m・400m・800m、4種目に出場しました。

会場は今年の夏にアジア大会が開催されるにあたり、改装された「パロマ瑞穂陸上競技場」で走ることができました。

とても暑い中でしたが、200mは自己ベスト更新。

結果的に4冠で終わることができました。

来月にも日本選手権があるので引き継ぎ走り込みを続けて、

さらなる記録更新を目指します。

応援ありがとうございました。

プロフィール

2000年3月2日生まれ、神奈川県出身

2007年小学校2年生から陸上を始め、2017年高校2年生で競技用の車いすレーサーに乗り換える。その年にアジアパラユース大会に日本代表として出場。専門種目は100ｍ。現在は日本記録の更新、2028年ロサンゼルスのパラリンピック出場を目指し日々練習に励んでいる。ビーズインターナショナルが初めて契約した第1号パラアスリート社員。

経歴

2017 アジアパラユース大会（ドバイ）日本代表選抜

2019 日本パラ陸上競技選手権大会 100m 3位

2020 日本パラ陸上競技大会 100m 2位、200m 3位

2020 関東パラ陸上競技選手権大会 100m 2位、200m 優勝

2021 日本パラ陸上競技大会 100m 2位、200m 優勝

2021 ジャパンパラ陸上競技大会 100m 3位、200m 優勝

2022 ジャパンパラ陸上競技大会 100m 3位、200m 2位

2022 日本パラ陸上競技大会 100m 2位

2022 全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会200m 優勝、100m 優勝（大会新記録）

2023 日本パラ陸上競技選手権大会100m 2位、200m 優勝、400m 3位、800m 3位

2024 令和5年度神奈川県スポーツ優秀選手表彰式 スポーツ功労者、スポーツ優秀選手 受賞

2025 令和6年度神奈川県スポーツ優秀選手表彰式 スポーツ功労者、スポーツ優秀選手 受賞

2026 World Para Athletics公認 2026ジャパンパラ陸上競技大会 100m・200m・400m・800m 優勝

ビーズインターナショナルはアパレルのみならず、スポーツを含め、さまざまな分野においてストリートカルチャーを発信しています。今後も、アスリートが自己の実力を発揮できる環境づくりをしてまいりたいと思います。