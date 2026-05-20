補助金フラッシュ調査、医療・福祉の物価高騰と賃上げ負担を埋める定額の補助金が公募中

株式会社Franca AI

全国の補助金・助成金のAI検索と申請支援を提供するサービス『補助金フラッシュ』（https://hojokin-kensaku.jp/）は、掲載中の補助金・助成金・支援制度のうち、2026/05/17時点で公募中の医療・福祉向け経営改善関連の支援制度50件を集計分析しました。

経営改善向けの補助金というと事業計画書の作成や複雑な実績報告が必要だと思われがちですが、医療・福祉では電気代や食材費の高騰、職員の賃上げ原資を施設規模・病床数に応じて定額で給付する制度が中心で、運営費の穴埋めに直結する候補から検討を始められます。

■ 分析結果サマリ

（1）光熱費や食材費の上昇分を運営費から持ち出している施設なら、施設規模や病床数に応じた定額の支援金で負担を直接埋められます。事業計画書を要する投資型ではなく給付型の制度が中心のため、「どの経費が上がっているか」を先に整理しておくと該当制度を見つけやすくなります。

（2）全件が都道府県・市町村単位の地域限定で、佐賀県・新潟県・茨城県に候補が集まっています。自治体が施設種別ごと（病院・診療所・介護・障害福祉・保険薬局など）に支援メニューを細分化しているため、自分の施設種別と所在自治体を起点に確認すると重複申請の取りこぼしを防げます。

（3）1施設あたり数万円～十数万円の少額制度が約6割を占め、申請のための特別な準備が少なくて済む構成です。職員の賃上げ原資として人件費を対象にする制度も含まれているため、物価高騰対策と賃上げ対応を別々ではなくまとめて確認すると検討の優先順位がつけやすくなります。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/61_1_af5be022da47598e3a961fad3655aa84.jpg?v=202605201151 ]【どんな費用が対象か】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/05/17

食材費・人件費・光熱費といった日々の運営費が対象の中心で、設備の購入費や工事費は限定的です。

新潟県の医療施設食材料費高騰対策緊急支援事業支援金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/niigata-food-hojo-Sc10baf3a89)は、入院食の食材料費高騰分を1病床あたり29,820円で支援する制度で、病床数に応じて支援額が決まります。施設規模が大きい病院ほど受け取れる金額も大きくなります。

職員の賃上げ原資としては、新潟県の医療機関賃上げ・物価上昇対策支援事業（賃上げ支援）(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/niigata-chinage-hojo-Sef98bb7f3d)や福岡県の福岡県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/fukuoka-iryo-hojo-S3118410c91)など、人件費に充当できる定額給付型の制度が並びます。

光熱費の高騰対応では、群馬県の令和7年度前橋市障害者施設等物価高騰対策支援金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/maebashi-bukka-hojo-S5c4f29867d)が1事業所あたり定額10万円で電気・ガス・食材費の負担分をカバーします。経費カテゴリは原材料費・人件費・水道光熱費の3つで全体の半数強を占めており、どの経費が上昇しているかを起点に該当制度を絞り込めます。

■ 本調査の全文（PDF 版）

「光熱費や食材費の高騰分を補助金で穴埋めできるか」「職員の賃上げ原資に使える定額支援金はあるか」をまとめて確認したい方は、本調査ページから全文 PDF をご覧いただけます。5 分で全体像を把握できます。

▶ 本調査ページ（PDF ダウンロード可）: https://hojokin-kensaku.jp/report/R2d5f7749e7

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html