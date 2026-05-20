ハウスコム「第29期経営計画発表説明会」で次世代成長戦略を共有

ハウスコム株式会社

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社〔所在地：東京都港区 代表取締役社長執行役員：松川 泰三、以下ハウスコム〕は、2026年5月14日に国立代々木競技場 第二体育館にて「第29期経営計画発表説明会」を開催しました。

本説明会では、今期よりハウスコムの代表取締役 社長執行役員に就任した松川 泰三が「前期の業績振り返りと今期の経営方針」を発表した後、大東建託株式会社 代表取締役 社長執行役員CEOの竹内 啓が「グループ全体の成長戦略」について方針説明を行いました。

(代々木競技場 第二体育館にて)

◆ハウスコム経営方針：過去最高売上高の達成と「総合不動産業」への進化

松川はまず、当社が前期（2026年3月期）の連結売上高において、目標の145億円を突破し、過去最高となる145.9億円を達成したことを社員に報告しました。コア事業である不動産仲介事業が安定的に推移したことに加え、周辺商品の販売や売買事業、管理事業が大幅な増収を記録。事業多角化に向けた成果が顕著に現れたことが主な要因です。また、これらの好業績に伴う社員への利益還元策として、ハウスコム単体での報奨を拡充したほか、大東建託グループの過去最高益到達と強固な資本力を背景とした「グループ業績賞与」および「特別賞与」の支給を公表しました。

次いで、第29期の連結数値計画において、松川はさらなる成長に向けて売上高149億円、営業利益8億円という新たな目標を説明し、ストックビジネスの拡大、周辺事業領域の強化を強力に推し進める方針を示しました。

今期の具体的な社長方針としては、以下の3軸を掲げています。

【事業戦略】原点回帰とライフタイムバリューの最大化

経営の最優先基盤にコンプライアンスの徹底遵守を掲げた上で、当社最大の強みである「自社物件の仕入れ・客付け力」の原点回帰と再強化を打ち出しました。豊富な顧客反響を最大活用して契約率を向上させ、管理・売買提案や施工関連提案へと繋げることで顧客との関係性を長期化させます。

【開発・シナジー戦略】ITプラットフォームの駆使とグループ間連携

電子契約システムを含むITプラットフォームを駆使し、契約業務の圧倒的なスピード化と効率化を図ります。また、グループ内の豊富な資源をフル活用し、活発な人材交流を行うことで、グループ一体となった人的資本経営・利益の最大化を追求します。

【組織戦略】「従業員満足（ES）」の向上による好循環の確立

「従業員満足の向上が顧客サービスの質を高め、結果として売上拡大と利益還元に繋がる」という好循環サイクルの確立を宣言。ベースアップの実施や長期連休の導入、退職金支給制度の改定、各種有給・育休取得率の向上を進め、ボトムアップ型で風通しの良い職場環境を構築していく決意を語りました。

◆大東建託グループ全体方針：過去最高益の達成と「環境適応業」としての未来展望

松川の発表に続き、大東建託株式会社代表取締役社長の竹内は、グループ全体の経営成果と今後のビジョンについて方針演説を行いました。

竹内はまず、大東建託グループの直近期、2026年３月期の業績において、売上高1兆9,847億円、営業利益1,352億円を記録し、6年ぶりとなる過去最高益を達成したことを報告しました。建築費や金利が上昇する厳しい市場環境のなかで最高益へ到達できた要因を「グループ全社員の力の最大化」による成果であると説明、これに伴う従業員エンゲージメントスコアの大幅な向上や、外部機関からの高い評価実績を共有しました。次いで、グループの原点である「社会のニーズを見抜き、それに合わせた価値を提供する環境適応業」という創業精神へ立ち返り、単なる建築・不動産業にとどまらない柔軟な事業展開の重要性を説きました。

さらに将来の展望として、国内の世帯数が底堅く推移することや、外国人労働者需要の拡大に伴い、賃貸住宅市場には今後も安定した需要が存在する見通しを示しました。これらを背景に、2030年に向けた新たなチャレンジとして「不動産開発事業」「海外事業」「まちづくり」の3軸を推進。国内外におけるレジデンス開発や大型物流施設、海外での高級不動産展開、介護事業とシナジーを効かせた複合的な地域開発などが着実に進捗していることを説明しました。

最後に竹内は、中期経営計画の最終年度となる今期の目標として、売上高2兆500億円、営業利益1,420億円、ROE20％の達成を掲げました。得られた利益については、配当を中心とした株主還元を通じて株主の皆さまへ適切に還元していく方針を示した上で、グループ一丸となって「2兆円企業」への躍進を遂げるため、ハウスコム社員へ向けても「共に次のステージへ挑戦しよう」と力強く呼びかけました。

(経営計画発表説明会の様子)

■ハウスコム株式会社概要

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに、不動産仲介事業を中心に、管理・売買・施工管理など幅広いサービスを展開しています。大東建託グループの一員として、その豊富なバリューチェーンを活かしながら、収益源の多極化による持続的な成長を推進します。地域社会とお客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、新たな価値の創造に挑戦し続ける企業です。

会社名：ハウスコム株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 松川 泰三

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー9階

資本金：4億2463万円

URL：https://www.housecom.co.jp/