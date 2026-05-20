【営業DXの失敗を防ぐ】SFA導入・定着を実現する「4つのステップ」ウェビナー開催

株式会社テンダ

株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、株式会社SynXと共に、オンラインセミナー（ウェビナー）『営業管理におけるSFA導入・定着のための4つのステップ』 を2026年5月26日（火）に開催いたします。

本セミナーでは、営業管理のSFA導入・定着につまずく原因を分解し、現場が無理なく活用し続けるための4つのステップを具体例と共にお伝えし、参加者の業務効率化を支援します。

セミナーの概要

お申込はこちら（無料） :https://www.its-lp.synx.co.jp/dx_20260526?organizationId=3204- セミナーに関するお問い合わせ：https://dx.tenda.co.jp/contact/

Excelや既存SFAへの入力が煩雑で現場に定着せず、蓄積されないデータが次の施策に活かせない営業DXの現場では、この“活用ギャップ”が深刻化しています。

本ウェビナーでは、その“今”顕在化する入力・運用のつまずきを 4つのステップで解消し、蓄積された情報を“未来”の営業施策へと循環させる実践的アプローチを解説します。

テンダは、自社開発の現場主導型 DX ソリューション「TRAN-DX」（※）を用いた事例を交え、Excel からSFAへの移行と運用定着を実現したプロセスを紹介し、参加者が即日試せるノウハウを提供します。

※「TRAN-DX」は RPA・AI・ノーコード DB を統合し、現場スタッフが「誰でも、すぐに、簡単に」業務改善を進められるテンダ独自の DX プラットフォームです。

＜このセミナーで学べること＞

- SFA入力負荷を半減する設計術- 再集計ゼロのダッシュボード構築- 「TRAN-DX」で進める営業プロセス自動化- SFAとExcelの二重管理を解消する運用ルール- 導入効果を示すKPI／ROI可視化フレーム

＜こんな方におすすめ＞

開催概要

- SFAを導入したものの、入力項目が多く現場で使われていない- レポートの切り口が変わるたびにExcelで再集計している- 要件定義が曖昧なまま進み、後工程で手戻りが発生している- SFAとExcelの二重管理になり、運用が煩雑化している- 組織・事業の変化にSFAが追従できず、拡張性に不安がある

セミナー名：営業管理におけるSFA導入・定着のための4つのステップ

開催日時：

2026年5月26日（火）11:00～12:00（LIVE配信）

2026年5月27日（水）11:00～12:00／14:00～15:00（アーカイブ配信）

2026年5月28日（木）11:00～12:00／14:00～15:00（アーカイブ配信）

形式：オンライン（FanGrowth）

参加費：無料

登壇企業：株式会社テンダ／株式会社SynX

プログラム：

統合的業務改革ソリューション「テンダのDX」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24464/table/350_1_df32a081aa4fbee4daf1992b24512b02.jpg?v=202605201151 ]お申込はこちら（無料） :https://www.its-lp.synx.co.jp/dx_20260526?organizationId=3204- セミナーに関するお問い合わせ：https://dx.tenda.co.jp/contact/

テンダでは、統合的業務改革ソリューション「テンダのDX」を提供しております。テンダのDXの対応領域は幅広く、本来のDXが指すビジネスモデル改革に関連した対応（現状分析、業務改善、新規サービス開発）はもちろん、社内システムの構築、ウェブサイト制作対応、クラウドサービスの導入、開発人員の提供など、ウェブシステムを中心としたデジタル技術活用全般をサポートしております。

また、現場主導で業務改善を推進できるDXプラットフォーム「TRAN-DX」を提供しており、RPA・AI・ノーコードデータベースを統合することで、専門的なITスキルがなくても迅速かつ柔軟な業務改革を実現します。

- テンダのDXサービス紹介ページ：https://dx.tenda.co.jp/- 「テンダラボ」紹介ページ：https://dx.tenda.co.jp/service/tendalabo/- 「TRAN-DX」紹介ページ：https://dx.tenda.co.jp/service/tran-dx/株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

取材に関するお問い合わせ

株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp